Dima_S:
Jour férié

Qu'est-ce que cela signifie ?

Pourquoi les autres paires de devises sont-elles cotées ?

 

Lestests multidevises sur tous les ticks de 2012 02 17 à aujourd'hui (14 paires) achoppent 

LJ      0       ******* (EURUSD,H1)     16:49:20        2012.02.27 05:00:03   CTrade::PositionOpen:  [done]
EO      3       MemoryException 16:51:46        831520768 bytes not available
CG      3       MemoryException 16:51:46        804257792 bytes not available
HL      3       Tester  16:51:46        stopped on 22% of testing interval
 
olyakish:

MetaQuotes-Serveur de démonstration ?
 
antt:
Démonstration du serveur MetaQuotes ?

AlpariNZ-MT5

Yedelkin:
Et TERMINAL_MAXBARS combien est-il fixé ? Vous devriez peut-être essayer de le diminuer ?

50000 seulement trois graphiques sont ouverts (l'un a 50000 barres et les deux autres en ont 3000)

Le terminal consomme 210 Mo de RAM

Testeur en mode test 620MB

Win7 x64 sous licence (l'avait avec un ordinateur portable)


 
Dima_S:
Cela signifie que les banques sont en vacances) et parce que toutes les banques ne proposent pas de devis de toute façon.
 

Je n'arrive pas à me décider, est-ce normal ou non ? Est-ce le cas dans tous les langages de type C et C++ ?

//------------------------------------
// Script program start function
//------------------------------------
void OnStart()
  {
  int i,j;
  double a,b;

  a=7.0/200.0;
  b=7.0/a;

  i=(int)b;
  j=(int)floor(b);
  
  Print(b,"   ",i,"   ",j);
  }

Le résultat est : 200.0 199 199

Si quelqu'un le sait, merci de le conseiller.

 
victorg:

Essayez d'exécuter le script suivant (à propos des bugs de la fonction Print- c'est la question suivante) :

Yedelkin:

Essayez d'exécuter un script comme celui-ci (le bogue d'impression est la question suivante) :

Merci !
 
victorg:
Merci !
Et laissons ouverte la question des défauts de la fonction Print(), d'accord ? :)
