Dans le champ d'ajout de serveur, tapez Straighthold et appuyez sur Entrée. Un serveur fonctionnel apparaîtra.
J'ai installé le client sous Windows 8. Lors de l'installation, j'ai spécifié un répertoire qui n'était pas sur le disque système, par exemple D:\mt5\. Le répertoire de travail pour les indicateurs et tout le reste devient C:\Users\Sion\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\\\*** - y a-t-il un moyen de surmonter cela ?
Je n'ai pas trouvé de paramètres dans le terminal pour changer le répertoire.
Avez-vous essayé ?
Avez-vous essayé ?
Clarifications sur la capacité d'exécuter des transactions.
Étant donné :
1. une position longue ouverte avec un volume de 1,1 lot.
La négociation sur l'instrument est limitée : uniquement des transactions de clôture et/ou d'achat.
Il est nécessaire de fermer la position actuelle.
Questions :
1. Puis-je envoyer un ordre de vente de 1.0 lot ? Dans le cas contraire, cette exigence est-elle vérifiée sur le client ou sera-t-elle rejetée sur le serveur ?
2. Puis-je envoyer un ordre de vente de 1,1 lot en mode volume partiel ? Si non, cette exigence est-elle vérifiée sur le client ou sera-t-elle rejetée sur le serveur ?
Bonjour, tout le monde ! Les réponses aux questions posées sont-elles si évidentes que tout le monde est trop paresseux pour y répondre ? :)
N'ignorez pas la demande d'aide.
Utilisez-vous la fonction OrderCheck pour vérifier la demande avant d'envoyer la commande ?
Le code de retour vous donnera toutes les réponses.
Deux comptes.MK et Insta.dans les paramètres 250000 barres.chargé tout l'historique.le nombre de barres vérifié sous le script.
Sur le graphique, il y a une moyenne simple SMA avec une période de 4000, période moins le nombre de barres, il y a donc une réserve pour la construction.
Pourquoi la moyenne est-elle décalée s'il vous plaît ? Elle apparaît sur le Daily, en dessous de l'ordre TF.
Messieurs les développeurs, veuillez attirer votre attention sur le problème suivant (et le résoudre)
Avoir design
int filehandle=FileOpen("_My\\Sym.txt",FILE_READ|FILE_TXT|FILE_ANSI);
Lorsque vous testez le programme à partir de l'aide :
“ Файл открывается в папке клиентского терминала в подпапке MQL5\files (или каталог_агента_тестирования\MQL5\files в случае тестирования).”
Au début, le fichier est lu et visible, mais dès que vous recompilez l'application, le fichier du répertoire de test est effacé avec le sous-dossier, juste avant le début des tests !
Si telle est l'intention, alors pourquoi ?
S'il s'agit d'un bogue, veuillez le corriger, il n'est pas possible de tester et dedéboguer normalement desapplications avec des fichiers externes.
Oui, j'utilise Win 7 64 bit EtMT5(619).