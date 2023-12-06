Erreurs, bugs, questions - page 709

J'ai eu beaucoup de chance avec toutes sortes d'insectes.

En voici un autre.

Le serveur "oublie" qu'il a reçu un ordre et qu'il doit en quelque sorte l'exécuter.

MetaQuotes, je pense qu'il est temps d'ajouter une somme d'argent symbolique à votre profil pour chaque bug détecté. Le débogage du terminal sera alors plus rapide.

Si vous avez trouvé un bogue, trouvez-le, sinon, désolé.

 
ivandurak:

Cette entrée dans le testeur passe avec brio, la tentative d'attacher l'EA au graphique donne une erreur

Quel type d'erreur vous donne-t-il ?
 
olyakish:

J'ai trouvé le bug, je ne l'ai pas trouvé, désolé.

Suite : "Le bug était faux - payez votre propre pénalité" :)
 
Yedelkin:
Quelle est l'erreur ?
2012.04.09:36:48 Martin_v5 (GBPUSD,M5) ne peut pas charger l'indicateur personnalisé '\Channels\PercentageCrossoverChannel' [4802]
 
Yedelkin:
Suite : "Le bug était faux - vous payez le forfait" :)

J'apprécie la blague.

Paiement de la pénalité de votre propre poche (dépo) parce que selon la stratégie, par exemple, la position devait être fermée, et ensuite...

 
ivandurak:
2012.04.09:36:48 Martin_v5 (GBPUSD,M5) ne peut pas charger l'indicateur personnalisé '\Channels\PercentageCrossoverChannel' [4802]

Vérifiez-vous si vous avez le bon historique avant d'accéder à l'indicateur ?

Je ne vois pas de double backslash dans le nom de l'indicateur.

 
Yedelkin:

L'histoire est plus que suffisante. Lorsqu'il est attaché séparément à un graphique, l'indicateur s'affiche correctement. Il n'y a pas de double backslash dans le commentaire d'erreur sur l'onglet Expert Advisors, tout est présent dans le code de l'Expert Advisor, voir ci-dessus, tout est correct comme le prouve le fonctionnement correct en mode test.

Raisons possibles, utilisation du cyrillique dans le chemin de l'indicateur. L'historique des graphiques téléchargés est très important, nous devons limiter la limite.

 
ivandurak:

Il n'y a pas de double slash dans le commentaire d'erreur sur l'onglet experts, tout est présent dans le code expert voir ci-dessus

Code :

int OnInit()
  {
   hPerCros=iCustom(_Symbol,0,"\\Каналы\PercentageCrossoverChannel",Percent,Shift) ;
   if( hPerCros < 0)
      Print("Ошибка создания индикатора=  ",GetLastError());
   return(0);
  }

De la référence :

nom

[Nom de l'indicateur personnalisé contenant le chemin relatif aurépertoire racine des indicateurs (MQL5/Indicators/). Si l'indicateur se trouve dans un sous-répertoire, par exemple, dans MQL5/Indicateurs/Exemples, le nom doit ressembler à ceci : "Examples\\Nindicator_name" (un double backslash au lieu d'un simple slash comme délimiteur est requis).

Question : quelle barre oblique devant le nom de l'indicateur PercentageCrossoverChannel dans votre code et quelle barre oblique dans l'exemple du Manuel de référence ?
 
Yedelkin:

Code :

Du manuel :

Question : quelle barre oblique précède le nom de l'indicateur PercentageCrossoverChannel dans votre code, et quelle barre oblique préc ède l'exemple du Manuel de référence ?
Merci pour cette précision. Intensément ralenti, dit lundi.
 
ivandurak:
Ralentissement intense, dit lundi.
Oh, la guerre des conneries !
