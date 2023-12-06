Erreurs, bugs, questions - page 710

Nécessaire pour déterminer la taille d'un tableau variable, mais l'erreur s'affiche :

void OnStart()
  {
   int j=1000;
//---
   double arrBalancesTS[][j];
  }

//---

//---

Il fonctionne directement avec les constantes (#define) et avec une valeur numérique, mais pas comme ça. Pourquoi ?

 
Avec les constantes, c'est un tableau statique, et avec une variable, c'est dynamique. Et la taille d'une dynamique est déterminée par ArrayResize
La deuxième dimension et les suivantes ont une taille fixe. Elle ne peut être définie que par une constante.
 
Car lors de la définition avec #define, le compilateur remplace simplement la macro rencontrée par l'entrée correcte avant la compilation. Par conséquent, il voit 

void OnStart()
  {
//---
   double arrBalancesTS[][1000];
  }

qui ne contredit pas le langage MQL5.

 
Yedelkin:

OK. Alors je vais prendre le courage à deux mains. Ainsi, la description de la fonction Print() indique que "les données de type double sont imprimées avec la précision de 16 chiffres décimaux après le point". En fait, il s'avère que la fonction Print() produit des données quelque peu arrondies:

ND 0 victorg2 (EURUSD,M1) 11:04:42 Print(b)=200.0
MP 0 victorg2 (EURUSD,M1) 11:04:42 Print(DoubleToString(b,16))=199.9999999999999716

Le fait est qu'un nombre réel est stocké en mémoire avec un maximum de 17 chiffres significatifs.

Essayez cet exemple pour sentir la différence :

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   double a,b;

   a=7.0/200.0;
   b=7.0/a;
   Print("Print(b)=",b);
   Print("Print(DoubleToString(b,16))=",DoubleToString(b,16));

   Print("Print(StringFormat(b,%.15G))=",StringFormat("%.15G",b));
   Print("Print(StringFormat(b,%.16G))=",StringFormat("%.16G",b));
   Print("Print(StringFormat(b,%.17G))=",StringFormat("%.17G",b));
   Print("Print(StringFormat(b,%.18G))=",StringFormat("%.18G",b));
   
//19999999999999997
   Print("Print(StringFormat(b,%.15f))=",StringFormat("%.15f",b));
   Print("Print(StringFormat(b,%.16f))=",StringFormat("%.16f",b));
   Print("Print(StringFormat(b,%.17f))=",StringFormat("%.17f",b));
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
La description dans l'aide sera corrigée.
 
Merci. Pouvez-vous me dire ce que l'on peut faire, si la taille d'un tableau dans la première et la deuxième dimension est définie dans les calculs et ne peut pas être une constante ? Avec ArrayResize(), vous ne pouvez redimensionner que la première dimension, après tout. Et pourquoi puis-je redimensionner un tableau en appliquant une valeur variable, alors qu'elle ne peut pas être définie initialement ?
 
veuillez utiliser les classes.
 
Jetez un coup d'œil à la section sur la surcharge des opérations pour un exemple pour la classe CMatrix, peut-être cela vous conviendra-t-il.
 
Bonjour.

Je ne trouve pas comment faire en sorte que 2 classes échangent des messages.

Je veux que la classe A ait un lien vers B et la classe B vers A.
J'ai eu une erreur de compilation, peut-être que MQL5 ne le permet pas. Mais sans elle, la programmation objet est utilisée à 30%.

La solution pourrait être d'écrire une seule grande classe de DIEU qui sait et connaît tout. Mais cela ne me semble pas très élégant.
Qui peut aider à trouver la solution ?

Merci d'avance !
 
Voir Déclarations en avant pour les classes
