Enregistrez les fichiers dans le dossier partagé du terminal. Pour ce faire, définissez l'indicateur FILE_COMMON.
//---
Pour Windows 7 , le chemin est le suivant :
C:\ProgramData\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\.
//---
Pour Windows XP, je pense qu'il est déjà écrit que le chemin est : C:ProgrammaData\MetaQuotes\Terminal\Common\Files :
C:\N- Documents et paramètres \N - Tous les utilisateurs \N - Données de l'application \N - Méta-citations \N - Terminal \N -Fichiers communs \N -.
Enregistrez les fichiers dans le dossier partagé du terminal. Pour ce faire, mettez le drapeau FILE_COMMON.
Merci, cela fonctionne et ne semble pas supprimer le fichier après avoir compilé et testé !
Oui, sous win 7 64bit le chemin d'accès au dossier partagé est légèrement différent "C:\ProgramData\MetaQuotes\Terminal\Common\Files" que celui indiqué dans l'aide.
(Merci encore, j'ai vu votre ajout après avoir dévissé le chemin moi-même))
Mais une question reste ouverte, est-ce que ce que j'ai écrit ci-dessus est un bug ou est-ce que c'est conçu de cette façon ?
Je ne dois pas faire marcher les gens sur le même râteau (mysticisme) que moi, sinon ce ne serait pas bon.
Messieurs les développeurs, veuillez attirer votre attention sur le problème suivant (et le résoudre)
Nous avons design
int filehandle=FileOpen("_My\\Sym.txt",FILE_READ|FILE_TXT|FILE_ANSI);
Lorsque vous testez le programme à partir de l'aide :
Au début, le fichier est lu et visible, mais dès que vous recompilez l'application, le fichier du répertoire de test est effacé avec le sous-dossier, juste avant le début des tests !
Si c'est comme ça que ça doit être, pourquoi ?
Vous exécutez un test tiers (essentiellement tout nouvel emplacement, y compris le nuage), où aucun fichier précédemment enregistré ne peut exister par définition. Le testeur utilise son propre répertoire /Files nettoyable, différent de la copie de travail du répertoire /Files du terminal.
Si vous voulez que votre Expert Advisor ait toujours les fichiers dont vous avez besoin, vous pouvez utiliser les méthodes suivantes :
Veuillez noter l'application #163680 dans le service-desk.
Cela semble être un bug. Le testeur renvoie une valeur de 1, elle devrait être de 0.
Je crée un certain nombre de profils avec des graphiques de plusieurs TFs de la même paire de devises, j'attribue au profil le nom de cette paire de devises. Après le rechargement du terminal, le contenu des profils est "mélangé", c'est-à-dire qu'en ouvrant un profil nommé EURUSD, les paires EURCHF sont ouvertes dans les fenêtres du terminal et les profils sont renommés ou le contenu de leurs dossiers est modifié, pas tous, mais de manière sélective.
Cela pourrait-il être dû au fait que le nom du profil correspond au nom de la paire ?
Pourquoi, lorsque je change la position de la ligne de tendance, le point médian disparaît-il ?
Pourquoi la colonne de l'heure a disparu dans la Market Watch, comment puis-je la faire apparaître ?
Cela semble être un bug. Dans le testeur, il renvoie une valeur de 1, qui devrait être 0.
Lorsque vous ouvrez un compte de démonstration, il tombe dans le mauvais groupe.
Comment sauvegarder la dernière valeur de la variable lors du passage d'une période à l'autre ? Le processus de désinitialisation-initialisation a lieu, tout est remis à zéro... et j'ai besoin qu'il soit sauvegardé.
Lesvariables globales du terminal fonctionneront-elles ?
2. Dump dans un fichier, puis le lire.