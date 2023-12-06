Erreurs, bugs, questions - page 699
Quelqu'un a donc supprimé son message ou l'a modifié.
Le post peut être édité dans les trois jours, si je n'ai pas oublié les règles. Parfois, des sujets dont les derniers messages ont été écrits il y a longtemps apparaissent.
Peut-être une personne autorisée à faire des corrections ? ))))
tol64:
Peut-être qu'une personne autorisée procède à des ajustements ? ))))
Près du forex, ces choses arrivent tout le temps. Même si ce n'est pas le cas, ça semble arriver. Il faut s'y habituer.
Je ne faisais que plaisanter. Mais il peut y avoir une part de vérité dans chaque blague. ))
Et à propos du truc "on s'y fait"... Je suppose que j'y suis déjà habitué. J'en ai assez de lire ce que les autres écrivent. Considérer les différents points de vue des uns et des autres, les personnes qui se sont engagées dans cette activité depuis assez longtemps. Et les corrections ne se font pas seulement près du Forex. Ils sont fabriqués partout. Des particules infiniment petites aux valeurs infiniment grandes. Comme dans la récursion. ))))
Effets de bord, déjà vu, boucles temporelles, apparition/disparition de messages que vous avez vous-même écrits. Ce sont toutes les conséquences d'un phénomène appelé forex - une anomalie dans le continuum espace-temps.
Les effets les plus forts sont observés dans les zones autour de Forex. Les mêmes bugs dans le terminal, corrigés il y a de nombreuses builds, les mêmes sujets discutés à l'approche du championnat - tout cela est un phénomène de même nature.
Dans le navigateur Firefox , l'icône dans le profil contre la réalisation n'apparaît pas :
Dans les navigateurs Opera et IE , tout est OK.
Clarifications sur la capacité d'exécuter des transactions.
Étant donné :
1. une position longue ouverte avec un volume de 1,1 lot.
La négociation sur l'instrument est limitée : uniquement des transactions de clôture et/ou d'achat.
Il est nécessaire de fermer la position actuelle.
Questions :
1. Puis-je envoyer un ordre de vente de 1.0 lot ? Dans le cas contraire, cette exigence est-elle vérifiée sur le client ou sera-t-elle rejetée sur le serveur ?
2. Puis-je envoyer un ordre de vente de 1,1 lot en mode volume partiel ? Si non, cette exigence est-elle vérifiée sur le client ou sera-t-elle rejetée sur le serveur ?
Je me connecte facilement à partir du même terminal à différents serveurs.Pour Lite, pas question.Dans le Lite original (téléchargé à partir d'eux) tout va bien.Où chercher ?
