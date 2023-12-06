Erreurs, bugs, questions - page 693

Nouveau commentaire
[Supprimé]  
Pour être honnête, je ne suis pas familier avec l'analyse multidevise, alors pardonnez-moi si je ne comprends rien. Il y a des considérations de niveau amateur (non professionnel), car j'écris une multidevise sur 4. Je suis en train d'écrire un mulet avec 4. En ce qui me concerne, l'analyse des retards dans les réponses du courtier m'a amené à la conclusion que je pourrais travailler uniquement sur la M5 (par proximité chez moi). Parfois, il y a une requote ou un retard ou autre chose. Et ainsi de suite pour toutes les paires. Cinq minutes suffisent pour passer des commandes pour toutes les paires. Il s'agit de trading multidevises, mais pas d'analyse. Cela signifie que même si vous effectuez une analyse multidevises par tic-tac, il sera très difficile d'analyser une douzaine de paires en une minute. Cinq avec le mode asynchrone est ici plus rapide, mais il est tout de même impossible de tenir une minute avec des contrôles, pour certaines erreurs il est nécessaire de garder la pause.
 
voix_kas:

MT5 est principalement (IMHO) ce n' est pas un outil de trading, pas un outil de visualisation, mais un outil de robotisation!

Il s'avère que les développeurs ne font pas un terminal de trading...

MTS n'est pas un terminal de négociation.

Ордерa, позиции и сделки в MetaTrader 5
Ордерa, позиции и сделки в MetaTrader 5
  • 2011.01.05
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Надежный торговый робот не может быть создан без понимания механизмов работы торговой системы MetaTrader 5. Клиентский терминал получает от торгового сервера информацию о позициях, ордерах и сделках. Чтобы правильно обработать эти данные средствами MQL5 необходимо хорошо представлять как происходит взаимодействие mql5-программы и среды исполнения терминала.
 
hrenfx:
J'ai fait une tentative par PM. Je n'essaierai pas à nouveau.

Malheureusement, il n'y aura pas de changement en ce qui concerne le comblement des vides dans les bars.

 
Urain:

D'accord, j'ai aussi fait la synchronisation, mais tous ces efforts sont annulés par la déclaration du client "différentes valeurs de l'indicateur sont dessinées sur différents instruments aux mêmes dates", et je n'ai rien à défendre contre de tels arguments.

Le client est très pointilleux et avant de l'accepter, il l'a fait tourner sur différents graphiques, a remonté l'historique, a mis deux lignes verticales sur les graphiques à la même date et voilà, les données de l'indicateur sont différentes.

Il ne doit pas y avoir de valeurs différentes sur les mêmes barres au même moment. Vous devez avoir fait quelque chose d'incomplet. J'ai moi-même procédé (en gros) de cette façon :

  1. Création d'un historique multi-barres synchronisé, incluant un tableau avec l'heure de chaque multi-barres.
  2. Ensuite, j'effectue tous les calculs en utilisant l'historique multi-barres en obtenant les valeurs des indicateurs pour chacune de ses multi-barres.
  3. Ensuite, je parcours les barres réelles (affichées dans le terminal) du symbole et je mets à leur place les valeurs de l'indicateur qui correspondaient à la multibarre correspondante :
for (i = 0; i < MatrixRows; i++)
  Buffer[iBarShift(Symbol(), Period(), Times[i])] = Data[i];

Avec cette approche, il n'y aura pas de telles divergences.

Vous voyez le mal que nous avons à insérer le 1er et le 3e article au lieu d'une seule action dans le second ? Cela se produit à chaque passage pendant l'optimisation. Dans quel délai un tel multi-indicateur serait-il optimisé ?

 
Renat:

Malheureusement, il n'y aura pas de changement en ce qui concerne le comblement des vides dans les bars.

C'est une honte. L'absence d'un événement est également un événement.

 
sergeev:

et les gars ne savent pas ! Il s'avère que les développeurs ne font pas un terminal de trading...

Écrivain, écrivez plus.

Peut-être qu'il est trop catégorique...

Pouvez-vous me dire comment dessiner un segment vertical, un arc et un trapèze ?

upd pour ne pas être sans fondement, car ces tests

 
Renat:

Malheureusement, il n'y aura pas de changement en ce qui concerne la question de combler les vides dans les bars.

Nah nah, nous n'avons pas besoin de ce genre de béquille maintenant,

nous voulons maintenant que le bar s'ouvre pendant l'ouverture du bar, et la négociation n'est pas pertinente :)

ZS nous donne un générateur d'horloge à barres.

 
-Alexey-:
Nous parlons ici de commerce multidevises, mais pas d'analyse. Je veux dire que même si vous faites une analyse multidevises tick-by-tick, il est problématique de négocier une douzaine de paires en une minute. Cinq avec le mode asynchrone est ici plus rapide, mais il est tout de même impossible de tenir en une minute avec des contrôles, pour certaines erreurs il est nécessaire de garder la pause.

L'asynchronie sur MT4 est obtenue en faisant fonctionner plusieurs terminaux en parallèle, par lesquels les ordres de transaction sont envoyés simultanément sur différents symboles. Oui, par le cul, mais soluble si vous en avez vraiment, vraiment besoin.

Il est possible de négocier une douzaine d'IF à la fois en une seconde ou deux sur le même MT4. L'essentiel est le choix d'un courtier.

Скачивание тиковых данных - MQL4 форум
  • www.mql5.com
Скачивание тиковых данных - MQL4 форум
 
hrenfx:

Il ne devrait pas y avoir de valeurs différentes sur les mêmes barres de temps. Tu as dû faire quelque chose de mal. J'ai moi-même procédé (en gros) de cette façon :

  1. J'ai créé un historique multi-barres synchronisé, incluant un tableau avec l'heure de chaque multi-barres.
  2. Ensuite, j'effectue tous les calculs en utilisant l'historique multi-barres en obtenant les valeurs des indicateurs pour chacune de ses multi-barres.
  3. Ensuite, je parcours les barres réelles (affichées dans le terminal) du symbole et je mets à leur place les valeurs de l'indicateur qui correspondaient à la multibarre correspondante :

Avec cette approche, il n'y aura pas de telles divergences.

Vous voyez le mal que nous avons à insérer le 1er et le 3e article au lieu d'une seule action dans le second ? Cela se produit à chaque passage pendant l'optimisation. Quelle sera la vitesse d'optimisation d'un tel multi-indicateur ?

Eh bien, c'est s'il y a un code de l'indicateur qui a besoin de synchronisation, et s'il y a un indicateur ex5 sur la base duquel vous avez besoin d'un indicateur multidevise.
Построение мультивалютного индикатора с применением множества промежуточных индикаторных буферов
Построение мультивалютного индикатора с применением множества промежуточных индикаторных буферов
  • 2010.05.17
  • Alexey Klenov
  • www.mql5.com
В последнее время возрос интерес к кластерному анализу рынка FOREX. MQL5 открывает новые возможности исследования закономерностей движения валютных пар. Важным преимуществом MQL5, по сравнению с MQL4, является возможность использования неограниченного количества индикаторных буферов. В данной статье описан пример построения мультивалютного индикатора.
 

Quoi qu'il en soit, j'en ai assez des coups de pied et des cris, je ferme le sujet pour moi-même.

Mon opinion IMHO est "nous avons besoin d'un générateur d'horloge". En attendant.

1...686687688689690691692693694695696697698699700...3184
Nouveau commentaire