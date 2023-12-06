Erreurs, bugs, questions - page 693
MT5 est principalement (IMHO) ce n' est pas un outil de trading, pas un outil de visualisation, mais un outil de robotisation!
Il s'avère que les développeurs ne font pas un terminal de trading...
MTS n'est pas un terminal de négociation.
J'ai fait une tentative par PM. Je n'essaierai pas à nouveau.
Malheureusement, il n'y aura pas de changement en ce qui concerne le comblement des vides dans les bars.
D'accord, j'ai aussi fait la synchronisation, mais tous ces efforts sont annulés par la déclaration du client "différentes valeurs de l'indicateur sont dessinées sur différents instruments aux mêmes dates", et je n'ai rien à défendre contre de tels arguments.
Le client est très pointilleux et avant de l'accepter, il l'a fait tourner sur différents graphiques, a remonté l'historique, a mis deux lignes verticales sur les graphiques à la même date et voilà, les données de l'indicateur sont différentes.
Il ne doit pas y avoir de valeurs différentes sur les mêmes barres au même moment. Vous devez avoir fait quelque chose d'incomplet. J'ai moi-même procédé (en gros) de cette façon :
Avec cette approche, il n'y aura pas de telles divergences.
Vous voyez le mal que nous avons à insérer le 1er et le 3e article au lieu d'une seule action dans le second ? Cela se produit à chaque passage pendant l'optimisation. Dans quel délai un tel multi-indicateur serait-il optimisé ?
C'est une honte. L'absence d'un événement est également un événement.
et les gars ne savent pas ! Il s'avère que les développeurs ne font pas un terminal de trading...
Écrivain, écrivez plus.
Peut-être qu'il est trop catégorique...
Pouvez-vous me dire comment dessiner un segment vertical, un arc et un trapèze ?
upd pour ne pas être sans fondement, car ces tests
Nah nah, nous n'avons pas besoin de ce genre de béquille maintenant,
nous voulons maintenant que le bar s'ouvre pendant l'ouverture du bar, et la négociation n'est pas pertinente :)
ZS nous donne un générateur d'horloge à barres.
Nous parlons ici de commerce multidevises, mais pas d'analyse. Je veux dire que même si vous faites une analyse multidevises tick-by-tick, il est problématique de négocier une douzaine de paires en une minute. Cinq avec le mode asynchrone est ici plus rapide, mais il est tout de même impossible de tenir en une minute avec des contrôles, pour certaines erreurs il est nécessaire de garder la pause.
L'asynchronie sur MT4 est obtenue en faisant fonctionner plusieurs terminaux en parallèle, par lesquels les ordres de transaction sont envoyés simultanément sur différents symboles. Oui, par le cul, mais soluble si vous en avez vraiment, vraiment besoin.
Il est possible de négocier une douzaine d'IF à la fois en une seconde ou deux sur le même MT4. L'essentiel est le choix d'un courtier.
Quoi qu'il en soit, j'en ai assez des coups de pied et des cris, je ferme le sujet pour moi-même.
Mon opinion IMHO est "nous avons besoin d'un générateur d'horloge". En attendant.