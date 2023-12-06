Erreurs, bugs, questions - page 655
Merci pour le lien, mais juste une question complémentaire : ce code peut-il être utilisé pour tester les performances des cartes graphiques ?
Non. Il faut d'abord ajouter quelques millions d'objets par page. Et ensuite boucle(10000){ ChartRedraw(); }
Deux millions, c'est trop, mais 100 000, c'est suffisant pour un test.
Est-il possible de l'appeler "test objectif de l'adéquation de la carte vidéo à MT5" ?
Ou peut-être les objets devraient-ils également changer de valeur ?
Qu'est-ce que ça dit ? :) j'ai
2012.02.27 19:04:09 CardTest(Urain) (EURUSD,H1) Count ChartRedraw()=1000 at time=26224 ms
Essayons de redessiner une partie des objets, et de spécifier le CPU et la carte vidéo. Si les développeurs ne le rejettent pas, alors nous pouvons créer une branche et tout le monde postera ses données. Voici le code avec le redécoupage d'une partie des objets.
ici est réécrit plus d'impressions qui était visible à quels paramètres.
Oups, les compteurs internes doivent être changés en j.
Essayons de redessiner une partie des objets, et de spécifier le CPU et la carte vidéo. Si les développeurs ne le rejettent pas, nous pouvons créer une branche et tous ceux qui le souhaitent posteront leurs données. Voici le code avec le redécoupage d'une partie des objets.
Ce test teste davantage la vitesse de la file d'attente de communication asynchrone avec les objets (fonction ObjectSetXXXX), et non le système vidéo.
Je ne prétends pas, mais peut-être n'avez-vous pas remarqué qu'avant le début du test, on mesurait le temps cyclique de changement d'objet, puis on soustrayait un multiple de ce temps au total.
Corrigez-moi si je me trompe.
SZY Uniquement je n'écarte pas if(i%2==0) mais je ne pense pas que ce test changera significativement les chiffres, nous avons besoin du chiffre relatif sur les différentes vidéahas.
HH D'ailleurs, des mesures similaires sont obtenues sans redessiner, même un peu plus, ce qui indique probablement que lorsqu'on utilise souvent la fonction ObjectSetXXXXX, son travail est en quelque sorte accéléré, et la déduction de temps est légèrement surestimée.
C'est comme ça maintenant :
2012.02.27 19:37:44 gpu_Test (Urain) (EURUSD,M30) ChartRedraw() Count=1000 CountObj=100000 CountObjRedrawt=1000 time=22792 mk.c.CPU: AuthenticAMD AMD Phenom(tm) II X6 1100T Processor with OpenCL 1.1 (6 units, 3840 MHz, 16345 Mb, version 2.0)
GPU: Advanced Micro Devices, Inc. Cayman with OpenCL 1.1 (20 units, 750 MHz, 1024 Mb, version CAL 1.4.1664 (VM))
Mais c'est sur un écran vide. Quand c'est comme ça (512 lignes sur l'écran supérieur et la même chose sur l'écran inférieur) :
alors c'est comme ça.
2012.02.27 19:47:53 gpu_Test (Urain) (EURUSD,M1) ChartRedraw() Count=1000 CountObj=100000 CountObjRedrawt=1000 time=123022 mk.c.
Et si nous mesurons d'abord l'ensemble des repeints sans ChartRedraw, puis avec, et que nous faisons une soustraction, cela sera-t-il correct ?
D'ailleurs, le sujet est très pertinent, vous pourriez écrire un test, c'est plus facile pour vous de connaître la structure interne de mql.