Erreurs, bugs, questions - page 652
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les valeurs haute, basse, ouverte et fermée de l'EURUSD sont les mêmes ?
J'ai utilisé la fonction CopyRates pour tester 22 paires de devises et seul EURUSD high,low,open,close ont le même nombre.
J'ai essayé d'utiliser une autre société de courtage, mais les résultats étaient les mêmes.
J'ai essayé tous les timeframes, tous les mêmes pour EURUSD, les valeurs High-Low donnent 0.
La figure montre les valeurs High-Low pour 22 paires de devises.
J'ai essayé toutes les échelles de temps, toutes les mêmes pour EURUSD, High-Low est 0.
Lafigure montre les valeurs High-Low pour 22 paires de devises.
Seul le moyen (code) d'obtenir des cotations pour calculer les "valeurs High-Low" n'est pas spécifié.
Seule la méthode (code) d'obtention des cotations pour obtenir la "valeur High-Low" n'est pas spécifiée.
Doit-il être spécial pour l'EURUSD ?
Je répète : "La méthode (code) de réception des devis n'est pas précisée". Quel devrait être ce code "pour EURUSD" - c'est la question suivante.
Je répète : "La méthode (code) de réception des devis n'est pas précisée". Ce que ce code devrait être "pour EURUSD" est la question suivante.
Si le conseiller expert fonctionne en mode réel, tout est OK.
Mais dans le Strategy Tester pour EURUSD, les valeurs High et Low sont égales.
Je pense que nous devons juste corriger l'historique pour EURUSD du testeur de stratégie et c'est tout.
construire 586après l'installation d'un nouveau disque dur, le terminal mt5 a cessé de sauvegarder le nom d'utilisateur et le mot de passe, maintenant à chaque démarrage il les demande à nouveau, "save personal settings and data at startup" est coché.
Des suggestions sur la façon de le réparer ?
Qu'est-ce que cela signifie et comment y remédier ?
Je vais juste changer ma "vie" sur Internet pour ainsi dire, je suis une personne assez célèbre et je veux être oublié et ne pas être connu de tous.
- Quel est votre nom de famille ?
- Je suis un artiste dans de grands et petits théâtres, et mon nom de famille est trop célèbre pour être mentionné !
Pourquoi y a-t-il une si grande différence, à conditions égales, dans la consommation de ressources lorsque le terminal est ouvert (sur le bureau) et minimisé ?
Ouvert:
Dans minimisé :
Pourquoi y a-t-il une si grande différence, à conditions égales, dans la consommation de ressources lorsque le terminal est ouvert (sur le bureau) et minimisé ?
Ouvert:
Dans minimisé :