Erreurs, bugs, questions - page 620
Je m'en souviens, mais je ne peux pas comprendre. Il est clair qu'un ordre d'achat limite en attente est ouvert lorsque son niveau est atteint par le cours vendeur. Par conséquent, à ce moment-là, le cours acheteur actuel est à une distance inacceptable du SL (également exécuté au cours acheteur) mesuré plus tôt comme le prix d'exercice (c'est-à-dire le cours vendeur au moment de l'exécution) - niveau du Stop. La seule chose que l'on puisse essayer d'expliquer est que l'on ne sait pas à l'avance quel sera le prix d'exécution de l'offre au moment de l'exécution. Si telle est l'intention - ok, tout est clair, merci pour le post détaillé.
Non, réfléchis-y.
Vous placez un ordre stop-loss. Puis le prix s'approche de ce stop-loss.
Vous n'avez pas vraiment de question du genre "oups, le prix se rapproche du niveau du stop, nous devons déplacer le stop loss immédiatement" ;))
Vous ne recevez pas la question "oups, le prix se rapproche du niveau stop, nous devons déplacer le stop loss immédiatement").
Commençons par le commencement.
Parle-t-on des arrêts dans les ordres d'achat ou des ordres d'achat en attente ?
J'aimerais avoir plus de détails sur les nouvelles propriétés disponibles dans la nouvelle construction(572), à savoir :
6. MQL5: Добавлены свойства торгового инструмента - SYMBOL_SESSION_*.
Il n'y a pas encore de description dans l'aide, et je n'ai pas pu la trouver moi-même, car toutes les valeurs de retour sont à zéro :
La description dans l'aide est déjà en cours de préparation.
La description se trouve dans la version en ligne de la documentation - https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants :
VOLUME_SESSION_SYMBOLE
Volume total des transactions de la session en cours
double
SYMBOL_SESSION_TURNOVER
Chiffre d'affaires total de la session en cours
double
SYMBOLE_SESSION_INTÉRÊT
Volume total des positions ouvertes
double
SYMBOLE_SESSION_COMMANDES_D'ACHAT_VOLUME
Volume total des ordres d'achat en ce moment
double
SYMBOLE_SESSION_COMMANDES DE VENTE_VOLUME
Volume total des ordres de vente en ce moment
double
SYMBOL_SESSION_OPEN
Prix d'ouverture de la session
double
SYMBOL_SESSION_CLOSE
Prix de clôture
double
SYMBOLE_SESSION_AW
Prix moyen pondéré de la session
double
RÈGLEMENT DU PRIX DES SESSIONS SYMBOLIQUES
Prix de la session en cours
double
LIMITE_MIN DU PRIX_DE_SESSION DE SYMBOLE
Prix minimal autorisé par session
double
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX
Prix maximum autorisé par session
double
Alexander 2012.01.11 08:48 #
Merci. J'ai essayé de chercher sur le site, sans succès.
Je suis choqué. Soit l'imprimante ne sort que la partie entière, soit la division a été annulée.
Je suis choqué. Soit l'impression ne sort que la partie entière, soit les suppressions ont été annulées.