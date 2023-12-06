Erreurs, bugs, questions - page 620

-Alexey-:
Je m'en souviens, mais je ne peux pas comprendre. Il est clair qu'un ordre d'achat limite en attente est ouvert lorsque son niveau est atteint par le cours vendeur. Par conséquent, à ce moment-là, le cours acheteur actuel est à une distance inacceptable du SL (également exécuté au cours acheteur) mesuré plus tôt comme le prix d'exercice (c'est-à-dire le cours vendeur au moment de l'exécution) - niveau du Stop. La seule chose que l'on puisse essayer d'expliquer est que l'on ne sait pas à l'avance quel sera le prix d'exécution de l'offre au moment de l'exécution. Si telle est l'intention - ok, tout est clair, merci pour le post détaillé.

Non, réfléchis-y.

Vous placez un ordre stop-loss. Puis le prix s'approche de ce stop-loss.

Vous n'avez pas vraiment de question du genre "oups, le prix se rapproche du niveau du stop, nous devons déplacer le stop loss immédiatement" ;))

 
sergeev:

Vous ne recevez pas la question "oups, le prix se rapproche du niveau stop, nous devons déplacer le stop loss immédiatement").

Bien sûr que oui. Beaucoup de gens le font. :))
 
sergeev:

Commençons par le commencement.

Parle-t-on des arrêts dans les ordres d'achat ou des ordres d'achat en attente ?

Je ne pense pas que ce soit un ordre de marché désormais).
 
J'aimerais avoir plus de détails sur les nouvelles propriétés disponibles dans la nouvelle construction(572), à savoir :

6. MQL5: Добавлены свойства торгового инструмента - SYMBOL_SESSION_*.

Il n'y a pas encore de description dans l'aide, et je n'ai pas pu la trouver moi-même, car toutes les valeurs de retour sont à zéro :

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   Symbol_Session_();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| СВОЙСТВА_SYMBOL_SESSION_*                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void Symbol_Session_()
  {
   int DEALS=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_SESSION_DEALS);
   int SELL_ORDERS=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS);
   int BUY_ORDERS=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS);
//---
   double AW=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_AW);
   double BUY_ORDERS_VOLUME=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME);
   double CLOSE=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_CLOSE);
   double INTEREST=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_INTEREST);
   double OPEN=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_OPEN);
   double PRICE_LIMIT_MAX=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX);
   double PRICE_LIMIT_MIN=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN);
   double PRICE_SETTLEMENT=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT);
   double SELL_ORDERS_VOLUME=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME);
   double TURNOVER=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_TURNOVER);
   double VOLUME=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_VOLUME);
//---
   Comment("SYMBOL_SESSION_*","\n",
           "--------------------------------------------","\n",
           "DEALS: ",DEALS,"\n",
           "SELL_ORDERS: ",SELL_ORDERS,"\n",
           "BUY_ORDERS: ",BUY_ORDERS,"\n",
           "AW: ",AW,"\n",
           "BUY_ORDERS_VOLUME: ",BUY_ORDERS_VOLUME,"\n",
           "CLOSE: ",CLOSE,"\n",
           "INTEREST: ",INTEREST,"\n",
           "OPEN: ",OPEN,"\n",
           "PRICE_LIMIT_MAX: ",PRICE_LIMIT_MAX,"\n",
           "PRICE_LIMIT_MIN: ",PRICE_LIMIT_MIN,"\n",
           "PRICE_SETTLEMENT: ",PRICE_SETTLEMENT,"\n",
           "SELL_ORDERS_VOLUME: ",SELL_ORDERS_VOLUME,"\n",
           "TURNOVER: ",TURNOVER,"\n",
           "VOLUME: ",VOLUME
          );
  }
 
tol64:

J'aimerais avoir plus de détails sur les nouvelles propriétés disponibles dans la nouvelle construction(572), à savoir :

Il n'y a pas encore de description dans l'aide, et je n'ai pas pu la trouver moi-même, car toutes les valeurs de retour sont à zéro :

Il s'agit d'informations sur les sessions de négociation pour les instruments de change - peu applicables au Forex.
La description dans l'aide est déjà en cours de préparation.
tol64:

J'aimerais avoir plus de détails sur les nouvelles propriétés disponibles dans la nouvelle construction(572), à savoir :

Il n'y a pas encore de description dans l'aide, et je n'ai pas pu la trouver moi-même, car toutes les valeurs de retour sont à zéro :

La description se trouve dans la version en ligne de la documentation - https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants :

VOLUME_SESSION_SYMBOLE

Volume total des transactions de la session en cours

double

SYMBOL_SESSION_TURNOVER

Chiffre d'affaires total de la session en cours

double

SYMBOLE_SESSION_INTÉRÊT

Volume total des positions ouvertes

double

SYMBOLE_SESSION_COMMANDES_D'ACHAT_VOLUME

Volume total des ordres d'achat en ce moment

double

SYMBOLE_SESSION_COMMANDES DE VENTE_VOLUME

Volume total des ordres de vente en ce moment

double

SYMBOL_SESSION_OPEN

Prix d'ouverture de la session

double

SYMBOL_SESSION_CLOSE

Prix de clôture

double

SYMBOLE_SESSION_AW

Prix moyen pondéré de la session

double

RÈGLEMENT DU PRIX DES SESSIONS SYMBOLIQUES

Prix de la session en cours

double

LIMITE_MIN DU PRIX_DE_SESSION DE SYMBOLE

Prix minimal autorisé par session

double

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX

Prix maximum autorisé par session

double

Rosh:

Une description est disponible dans la version en ligne de la documentation - https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants :

Alexander 2012.01.11 08:48 #

Merci. J'ai essayé de chercher sur le site, sans succès.

 

Je suis choqué. Soit l'imprimante ne sort que la partie entière, soit la division a été annulée.

//| Script program start function                                    |
void OnStart()
  {
   int i;
   double   a,b ;
   for(i=0;i<10;i++)
      {
         a=1/2;
         b=1/2;
         Print("a=",a," ","b=",b) ;
      }   
  }
 
ivandurak:

Je suis choqué. Soit l'impression ne sort que la partie entière, soit les suppressions ont été annulées.


Tout d'abord, vous divisez les entiers, vous obtenez donc un entier, lisez la conversion de type https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/casting.
