Erreurs, bugs, questions - page 617
Où sont les huit premières heures du lundi ?
+ Si vous réduisez le terminal pendant le test et que vous le maximisez ensuite, j'obtiens quelque chose comme (réduit la fenêtre de citation) :
Build 567, terminal - Alpari (depuis 565 étaient ces glitches), WinXP SP3 (32bit), compte de démonstration dans Alpari - rouble.
construire 567
Information constante sur le manque de mémoire. Ce n'était pas le cas auparavant.
Les calendriers déroulants (début et fin de la période d'essai) se ferment 0,5 seconde après leur ouverture.
Le dépôt initial est constamment remis à 10000.
Disco :
Bild 567, terminal Alpari (il y avait ces problèmes avec 565), WinXP SP3 (32bit), compte de démonstration Alpari - roubles.
De même, dès que les lignes se vident, SymbolInfoTick(Symbol(), tick) renvoie des zéros dans tick.bid et tick.ask.
+ zéros sont affichés dans la fenêtre pour ouvrir/fermer/modifier les ordres et les positions.
Apparemment, le problème se situe dans le compte en roubles d'Alpari (ou peut-être est-ce à cause du verre), car j'ai ouvert le terminal depuis Broco et j'y ai entré le serveur de démonstration d'Alpari - j'ai ouvert le compte en roubles de démonstration - le "disco" s'est répété.
Bonjour !
Quelqu'un a-t-il rencontré un tel problème dans MQL5 ? Parfois (dans environ un cas sur cent), mon EA ne peut pas supprimer un ordre en attente jusqu'à ce que je supprime moi-même manuellement tous les ordres en attente. Dans ce cas, aucune erreur n'est simplement supprimée. Ou peut-être que quelqu'un d'autre les enlève ? Si quelqu'un est prêt à aider, je vous enverrai, si nécessaire, le login et le mot de passe ainsi que le numéro de compte avec les "commandes prises". Merci d'avance.
void OnTick()
{
Demande MqlTradeRequest ;
MqlTradeResult résultat ;
MqlTradeCheckResult checkResult ;
//------ supprimer la commande ------
request.action=TRADE_ACTION_REMOVE ;
//request.order=OrderGetTicket(0) ;
request.order=8273050 ; // spécifier explicitement de ne pas tout supprimer
if(OrderCheck(request,checkResult))
{
Alert(request.order) ;
Alert(request.action) ;
OrdreEnvoi(demande,résultat) ;
}
sinon
{
Alert("Erreur : ",checkResult.retcode) ;
}
}
J'ai la tête toute embrouillée ! Cette conception simple ne fonctionne pas. Le fichier existe, mais il ne peut pas être trouvé ou ouvert. Pourquoi ?
Merci ! Le fichier est maintenant trouvé, mais il ne s'ouvre toujours pas. Erreur lors de l'ouverture du fichier : 5004. Qu'est-ce que ça peut être ?
Il est fort probable que ce fichier soit ouvert par un autre programme et soit donc actuellement verrouillé.
Non, c'est un simple fichier texte avec une ligne à l'intérieur, qui n'est ouvert nulle part ailleurs.
Je veux juste lire une ligne du fichier à titre d'exemple. Mais ça ne marche pas !
Ce qui est intéressant, c'est que si je mets le drapeauFILE_READ, l'erreur est 5004,
et si FILE_READ|FILE_WRITE, le fichier s'ouvre sans erreur (mais aucune ligne ne peut encore être lue).
Je ne comprends rien...
Voici le code complet :