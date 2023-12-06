Erreurs, bugs, questions - page 599
Alexey, c'est le genre de problèmes avec l'indicateur qui arrivent parfois :
Parfois, il dessine simplement la ligne de dollars au départ et c'est tout, jusqu'à ce que vous ouvriez les propriétés et les appliquiez.
L'historique est-il téléchargé pour toutes les TFs/devises ?
Si vous utilisez moins de devises, est-ce qu'il dessine tout du premier coup ?
J'ai jeté un coup d'œil à l'indicateur. Apparemment, il a hérité d'un bloc de code de MT4 :
Pouvez-vous sortir une version avec l'option de la désactiver, c'est-à-dire pour que l'indicateur utilise les périodes des muwings spécifiées dans l'inpu sans leur ajouter d'autres valeurs ?
J'ai jeté un coup d'œil à l'indicateur. Apparemment, il a hérité d'un bloc de code de MT4 :
Cet indicateur est entièrement basé sur ce qu' a donné alexx_v. C'est le même que celui que je lui ai donné, il m'a demandé de ne pas faire de changements d'amateur.
c'est-à-dire pour que l'indicateur utilise les périodes des muwings spécifiées dans l'inpu sans leur ajouter d'autres valeurs ?
Oui, il y a une histoire. Il a bien été dessiné, mais je pense que c'est arrivé après que la connexion ait été rompue. Et dès la première fois, elle attire toutes les devises.
Je viens d'entendre le terminal rétablir la communication avec le serveur après une pause, alors j'ai regardé, et il y a un autre problème :
J'ai réussi à résoudre le problème en me reconnectant à un autre serveur. Je suis en train de le découvrir.
le problème s'est avéré être que SeriesInfoIXXX retournait 0 quand il demandait le nombre de barres et retournait une erreur 4401.
Maintenant, je configure l'indicateur pour qu'il recalcule lorsque cette erreur se produit.
Puis-je faire des références à un élément d'un tableau? Si oui, comment puis-je le faire ?
Par exemple, j'ai trouvé l'élément maximum d'un tableau haut dans une certaine zone. Je dois me souvenir de son mélange par rapport à la fin du tableau et continuer à chercher d'autres maxima dans d'autres sections. Lorsque j'aurai parcouru tous les éléments du tableau, j'utiliserai ces liens pour extraire les éléments que j'ai trouvés.
Il existe un tri appelé "tri à bulles", le terme "tri persistant" s'applique à ce tri (googlez-le), puisqu'il s'agit d'un tri persistant, vous pouvez appliquer un tri par index au lieu de trier les valeurs, vous aurez alors le tableau original intact dans vos mains, et le tableau d'index dans lequel les données sont triées.
J'ai beaucoup d'expérience dans le domaine du tri des indices, mais j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine du tri des indices, et j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine du tri des indices.
Si l'élément se présente sous la forme d'une classe, vous pouvez le faire.
S'il s'agit simplement d'un nombre, créez un tableau de taille similaire, dans lequel vous inscrirez les index dans l'ordre où ils ont été trouvés.