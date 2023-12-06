Erreurs, bugs, questions - page 605
Je soutiens cette demande.
...
Espérons que les améliorations des fonctionnalités et de la convivialité se poursuivront.
C'est fait. Je suis également heureux que la bibliothèque de contrôle contribue à l'introduction des bonnes fonctionnalités.
Beaucoup de choses ont déjà été faites et beaucoup de demandes ont dû s'accumuler. Je peux presque sentir mes demandes s'enfoncer dans une longue liste. Je veux tout avoir en même temps, bien sûr, mais je comprends la charge de travail des interprètes.Eh bien, tant que la partie graphique est à l'ordre du jour, peut-être que quelque chose s'accrochera... En plus des événements, j'ai proposé dans le #286616 la fonction optionnelle de positionnement du texte (x,y) dans l'objet OBJ_EDIT ( bien que cette fonction soit également appréciable dans OBJ_BUTTON ).
Maintenant, lors du redimensionnement de OBJ_EDIT, le texte est poussé vers le bord gauche avec un alignement vertical dans la ligne, alors que dans OBJ_BUTTONil est centré. En d'autres termes, le texte ne peut être recadré visuellement que sur le côté droit, le fait de "cacher le texte" partiellement sur la gauche, en bas ou en haut ne fonctionnera pas.
C'est-à-dire qu'il ne sera pas possible de créer un effet de ligne rampante dans un espace limité ou une zone de texte avec un texte défilant en MQL pur.
Exemple :
Le texte est rogné sur la droite.
Pourrait être recadré à gauche avec un défilement horizontal.
Question aux développeurs. Les capacités de la nouvelle version comprennent l'événement CHART_EVENT_MOUSE_MOVE.
Les événements CHART_EVENT_MOUSE_DOWN et CHART_EVENT_MOUSE_UP seront-ils introduits ?
Sans eux, vous ne pouvez pas disposer d'un système de glisser-déposer à part entière.
EURCAD 1M,5M,15M ont de trop grands écarts dans l'histoire !
Veuillez le corriger.
Il y aura un CHART_EVENT_MOUSE_MOVE avec l'état du bouton gauche de la souris.
)) demande similaire #282875. Je vais le répéter ici :
Veuillez ajouter l'analyse de la propriété OBJPROP_ANCHOR pour la boîte d'édition .
afin que le texte qu'il contient soit placé par la propriété OBJPROP_ANCHOR spécifiée. C'est-à-dire, pour que l'alignement du texte à l'intérieur de la boîte d'édition soit tel que défini.
Ce sera CHART_EVENT_MOUSE_MOVE avec l'état du bouton gauche de la souris.
Victor, veuillez prêter attention à une autre application importante des contrôles de la bibliothèque standard. (Il a complètement disparu du Service Desk, ni en ouvert ni en fermé).
Il s'agit de l'événement CHARTEVENT_OBJECT_DELETE - Suppression de l'objet graphique (si la propriété CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true du graphique).
Dans la demande, j'ai demandé de définir lparam pour enregistrer le drapeau de qui a supprimé l'objet - par le terminal (lparam=0) ou programmatiquement depuis MQL (lparam=1).
