Erreurs, bugs, questions - page 598
Quelle est la différence ? Ils semblent être rendus de la même façon.
Lorsqu'une monnaie n'a pas de barres (par exemple, nous sommes à court de barres) et que la monnaie actuelle a des barres, les valeurs chutent (les fractions deviennent grandes) à cause de la valeur manquante.
C'est le point que j'ai fixé.
Pouvez-vous faire en sorte que toutes les lignes aient la même épaisseur par défaut ?
Mieux encore, mettez-le en .mq5.
vous ne pouvez pas, il utilise 8 fichiers mqh.
set Line_Thickness =1
ordre.)
version avec synchronisation des monnaies du TF senior
c'est juste un indicateur. c'est dommage que personne sur le forum 4 ne veuille donner des idées sensées sur la façon dont il peut être utilisé pour l'analyse du marché.
Le code source est constitué de 8 fichiers mqh. donc ex5.
J'ai quelques idées, nous pouvons en discuter. Avez-vous suggéré vos idées quelque part ?
J'ai ma propre réalisation d'indicateurs similaires, il est particulièrement intéressant de les observer après y avoir connecté un réseau neuronal.
J'ai quelques idées dont nous pouvons discuter. Avez-vous exprimé vos idées quelque part ?
Alexey, parfois ce genre de problème arrive avec l'indicateur :
Et parfois, il dessine une ligne de dollars au démarrage et c'est tout, jusqu'à ce que vous ouvriez les propriétés et les appliquiez.
J'ai jeté un coup d'œil à l'indicateur. Apparemment, il a hérité d'un bloc de code de MT4 :
Pouvez-vous sortir une version avec une option pour la désactiver, c'est-à-dire pour que l'indicateur utilise les périodes des muwings spécifiées dans l'entrée sans leur ajouter d'autres valeurs ?