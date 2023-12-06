Erreurs, bugs, questions - page 598

Quelle est la différence ? Ils se ressemblent tous.
 
alexx_v:

Quelle est la différence ? Ils semblent être rendus de la même façon.

Lorsqu'une monnaie n'a pas de barres (par exemple, nous sommes à court de barres) et que la monnaie actuelle a des barres, les valeurs chutent (les fractions deviennent grandes) à cause de la valeur manquante.

C'est le point que j'ai fixé.

Pouvez-vous faire en sorte que toutes les lignes aient la même épaisseur par défaut ? Ou, mieux encore, en .mq5. Quelle que soit la façon dont vous spécifiez l'épaisseur dans les paramètres, il dessine toujours par défaut.
 
alexx_v:

Pouvez-vous faire en sorte que toutes les lignes aient la même épaisseur par défaut ?
set Line_Thickness =1

Mieux encore, mettez-le en .mq5.

vous ne pouvez pas, il utilise 8 fichiers mqh.

sergeev:

set Line_Thickness =1

ordre.)

ça ne marchera pas, il utilise 8 fichiers mqh.

Vous ne pouvez pas les mettre où vous voulez ?
 
sergeev:
version avec synchronisation des monnaies du TF senior
Puis-je demander le code source ?
 
sergeev:

c'est juste un indicateur. c'est dommage que personne sur le forum 4 ne veuille donner des idées sensées sur la façon dont il peut être utilisé pour l'analyse du marché.

Le code source est constitué de 8 fichiers mqh. donc ex5.

J'ai quelques idées, nous pouvons en discuter. Avez-vous suggéré vos idées quelque part ?

J'ai ma propre réalisation d'indicateurs similaires, il est particulièrement intéressant de les observer après y avoir connecté un réseau neuronal.

 
Graff:

J'ai quelques idées dont nous pouvons discuter. Avez-vous exprimé vos idées quelque part ?

Je n'ai pas. Je n'ai pas eu d'idées.
Alexey, parfois ce genre de problème arrive avec l'indicateur :

Et parfois, il dessine une ligne de dollars au démarrage et c'est tout, jusqu'à ce que vous ouvriez les propriétés et les appliquiez.

 
sergeev:
version avec synchronisation des devises de la TF supérieure

J'ai jeté un coup d'œil à l'indicateur. Apparemment, il a hérité d'un bloc de code de MT4 :

//---- parameters
// for monthly
int mn_per = 12;
int mn_fast = 2;
// for weekly
int w_per = 9;
int w_fast = 3;
// for daily
int d_per = 5;
int d_fast = 3;
// for H4
int h4_per = 12;
int h4_fast = 2;
// for H1
int h1_per = 24;
int h1_fast = 8;
// for M30
int m30_per = 16;
int m30_fast = 2;
// for M15
int m15_per = 16;
int m15_fast = 4;
// for M5
int m5_per = 12;
int m5_fast = 3;
// for M1
int m1_per = 10;
int m1_fast = 4;
....
   switch(Period())
     {
       case 1:     per1 = m1_per;  per2 = m1_fast;  break;
       case 5:     per1 = m5_per;  per2 = m5_fast;  break;
       case 15:    per1 = m15_per; per2 = m15_fast; break; 
       case 30:    per1 = m30_per; per2 = m30_fast; break;
       case 60:    per1 = h1_per;  per2 = h1_fast;  break;
       case 240:   per1 = h4_per;  per2 = h4_fast;  break;
       case 1440:  per1 = d_per;   per2 = d_fast;   break;
       case 10080: per1 = w_per;   per2 = w_fast;   break;
       case 43200: per1 = mn_per;  per2 = mn_fast;  
     }

Pouvez-vous sortir une version avec une option pour la désactiver, c'est-à-dire pour que l'indicateur utilise les périodes des muwings spécifiées dans l'entrée sans leur ajouter d'autres valeurs ?

