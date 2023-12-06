Erreurs, bugs, questions - page 592
comment préparer un EA pour un championnat dans les 12 monnaies si le serveur de démonstration ne fournit que 6 des monnaies autorisées pour les tests + quelques autres, ou est-ce que je me connecte de la mauvaise façon ?
Visitez le site web des Championnats et vous trouverez toutes les informations nécessaires dans la section Nouvelles. Avant le début du championnat, nous avons publié plusieurs articles sur le sujet.
Le service des signaux va-t-il mourir après le championnat ? Ou sera-t-elle rendue permanente ?
Après le passage à la nouvelle version (555), le terminal a cessé de sauvegarder la position (état d'activité correct) pour "Tools", "Market Watch", "Tester" et"Data window".
Après que le terminal ait été fermé et rouvert (pas minimisé, mais fermé), tout ce qui se trouve en dehors du formulaire principal disparaît. Si je comprends bien, le terminal pense, pour une raison ou une autre, que le commerçant n'avait pas ces éléments. Je dois aller dans le menu et tout réactiver (ce qui est bien, c'est qu'au moins la localisation est mémorisée).
Le "Navigateur" est situé, comme toujours, avec les graphiques dans la fenêtre du formulaire principal, c'est OK.
Le système d'exploitation est Win XP32, Bild 555, j'ai deux moniteurs. Sur une fenêtre principale (sur laquelle se trouvent le navigateur et les graphiques), et sur la seconde toutes celles mentionnées ci-dessus ("Outils", "Market Watch", "Testeur" et "Fenêtre de données").
PS
Je ne peux pas me prononcer sur x64 et les autres OS, je n'ai pas la possibilité de le vérifier sur deux moniteurs.
l'intervalle sur l'historique des transactions n'est pas sauvegardé :
Maintenant, après être sorti et entré à nouveau :
C'était le cas dans MT4 et cela a été transféré dans MT5. Il est judicieux de sauvegarder les dernières données que vous avez saisies. Bien que je ne m'en souvienne pas moi-même !
Les indicateurs de la paire non principale ne fonctionnent pas dans le testeur sur la période antérieure au début du test (ligne bleue).
Au cours de la période de test, dans le mode "Open prices only", le diagramme sur les instruments non essentiels est en escalier, dans les autres modes, il n'est pas observé (ligne bleue).
Les indicateurs qui calculent sur les mêmes instruments que le Testeur fonctionnent normalement (ligne verte).