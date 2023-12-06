Erreurs, bugs, questions - page 48

Swan:

Je n'ai pas vu ça. L'indicateur semble toujours montrer les prix de clôture.

Je voulais dire qu'il affiche tout correctement, mais que lorsqu'il fonctionne dans le testeur, les valeurs sont fausses.

À l'origine, je parlais du fait que les valeurs du graphique ne correspondent pas aux valeurs du testeur.

 

ddd06:

LA VALEUR DE L'INDICATEUR SUR LE GRAPHIQUE NE CORRESPOND PAS À LA VALEUR DANS LE TESTEUR

Cela ne devrait pas coïncider)

Pour EURUSD, ce sera le prix d'ouverture, et la valeur de l'indicateur sera le prix de clôture.

Pour le GBPUSD, le décalage temporel est presque garanti.

Imprime les valeurs de l'indicateur et l'indicateur prend le prix de clôture.

Pourquoi une non-concordance est-elle garantie dans le testeur mais une concordance dans le tableau ?

 
1.

Swan:

Buf1 est le prix de clôture de la dernière barre EURUSD au moment du premier tick+0.26, c'est-à-dire le prix d'ouverture+0.26.

2. Dans le testeur, jusqu'ici théoriquement) il est garanti que les barres de différents symboles avec la même date/heure se terminent au même moment. pas plus...
 

Première image - L'inducteur montre en 2010.07.01 1:20 I2=1.49579

Deuxième image - Cours de clôture de GBPUSD 1.49579 à 1:48.

  
for(double i=0;i<0.03;i+=0.0025)
  {
   double k=10000;
   Alert(i*k-MathRound(i*k));
  }

Les chiffres ne correspondent pas exactement, par 000000000.1 moins ou plus que 0.25 exactement, par exemple 0.250000000000000001.

 
RomanIgorevi4:

Les chiffres ne sortent pas exactement, à 000000000.1 moins ou plus qu'exactement 0.25 par exemple 0.25000000000000000001

Tout d'abord, une demande standard - insérer le code correctement.

Ensuite, il sera utile de lire l'article Special Features of Working with Numbers of Type double dans MQL4 et la section Real Types (double, float) dans MQL5 Documentation.

Swan:

Première image - L'inducteur montre en 2010.07.01 1:20 I2=1.49579

La deuxième image - Cours de clôture GBPUSD 1.49579 à 1:48.

J'ai vérifié les valeurs pour le symbole actuel, ce sont toutes les mêmes.

Je vais modifier l'indicateur et voir ce qui va se passer.

Si je voulais utiliser l'algorithme, je devrais regarder les instances du symbole.

MerciSwan !!!

 

Une question à la fraternité d'écriture, pas une erreur ou un bug, mais une question qui peut suggérer quoi...

Je veux obtenir le nom du pointeur à l'intérieur de la classe mais cela ne fonctionne pas.

En général, l'essentiel du problème est que je veux que le nom de la chaîne del'objet graphique soit attribué automatiquement.

Je veux obtenir un nom de chaîne pour lui automatiquement.

Lors de l'installation d'un objet graphique à partir d'une méthode de classe, le nom doit être automatiquement attribué en fonction du curseur.

Je ne sais pas encore comment le faire, je pense qu'on peut le faire à partir de zéro.

mql5:

Faites votre demande via servicedesk.

SZY spécifier la version et le débit binaire du terminal

Et comment récupérer la version 32 bits, le travail est terminé)

