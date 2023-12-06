Erreurs, bugs, questions - page 47
Je comprends qu'il y a un problème de synchronisation dans le testeur.
L'indicateur montre les prix de clôture EURUSD GBPUSD
Ma demande a été classée quatre fois)
J'ai passé un long moment à discuter avec le respecté MetaQuotes et à leur prouver qu'ils avaient un pépin, et ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de pépin.
Cependant, je suis resté sur ma position et ils m'ont conseillé de demander à la communauté.
construire 292.
Boof1 est le prix de clôture de la dernière barre EURUSD au moment du premier tick+0.26, c'est-à-dire le prix d'ouverture+0.26.
Boof2 - le même prix de clôture de la barre GBPUSD au début, la dernière barre avant le début du test. Puis le prix de clôture de la barre précédente.
Malgré une certaine méchanceté, nous pouvons constater qu'il n'y a pas d'attente pour que tous les symboles soient chargés pendant le test. Les données sur GBPUSD sur la zone testée ne sont pas immédiatement disponibles, au début, seul l'historique de la période avant le test est disponible.
1 il l'est mais je le compare à l'indicateur et lui et l'EA ont tous deux +0.26
2 J'ai regardé et je viens de vérifier à nouveau ; l'indicateur ne correspond pas au prix de clôture de la barre précédente (le premier oui, le second non).
Alors ils se sont entêtés à me prouver que ça converge, et je dis non...
Où est la pente glissante ? !
J'avais tort, j'ai commencé à faire des captures d'écran et j'ai remarqué que les deux buffers ne correspondent pas, le premier parfois, le second pas du tout.
J'avais l'habitude de frapper des zones correspondantes tout le temps ou la situation s'est-elle aggravée avec la nouvelle construction.
Heure 2010.07.01 01:20 buff1-1.48213 buff2-1.49462
Impression : bougie buff1-open prix(01:20) EURUSD+0.26, bougiebuff2-open prix(01:19) GBPUSD.
Bien entendu, il ne doit pas coïncider avec l'indicateur. Et il n'y a pas de synchronisation temporelle dans l'indicateur, c'est-à-dire que s'il n'y a pas une barre dans l'historique, alors la lecture de l'indicateur pour GBPUSD à 01:20 ne sera pas égale au prix de clôture à 01:20. C'est une autre question de courbure.
Mais les données taki sur GBPUSD n'apparaissent pas dès le début du test.
Et il n'y a pas de synchronisation temporelle dans l'indicateur, c'est-à-dire que si une barre dans l'historique est manquante, la lecture de l'indicateur pour GBPUSD à 01:20 ne sera pas égale au prix de clôture à 01:20.
Les méta-citations ont promis de s'occuper de la synchronisation. De plus, il y a toujours un chèque pour la coïncidence du montant total.
Et pourquoi si vous appliquez l'indicateur au graphique, les valeurs sont différentes et coïncident avec les prix d'ouverture ?
Est-il nécessaire de vérifier, puisque les méta-citations ont promis de s'occuper de la synchronisation. En outre, il y a encore un chèque pour le montant total à compléter.
L'absence de barre des minutes dans les guillemets est très courante et MetaQuotes n'a pratiquement rien promis ici. Le nombre de barres n'aide en rien.
La synchronisation est présente pendant l'essai, mais pas dès le début de l'essai.
Pourquoi alors, si vous appliquez un indicateur au graphique, les valeurs sont différentes et elles coïncident avec les prix d'ouverture ?