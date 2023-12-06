Erreurs, bugs, questions - page 379
Est-ce que cela a un sens de
remplacer rates_total par BarsCalculated(ich) ?
Je ne pense pas. C'est plus comme un stub de service pour s'assurer que le tampon est prêt...
En outre, Copy renverra autant de données que calculé, et non la taille demandée.
Et de quelle ville venez-vous, si ce n'est d'un secret ?
Au fait, êtes-vous sûr que vous n'avez pas besoin d'appeler des fonctions supplémentaires ?
La bibliothèque dispose à la fois de Refresh et de BufferResize. Il me semble qu'ils sont nécessaires à un fonctionnement normal.
Et où est-il écrit qu'ils doivent l'être ?
J'ai essayé différentes variantes.
Je n'ai eu aucun effet.
Continué....
L'indicateur iIchimoku connaît un problème. Mon indicateur dessine juste des flèches en fonction de if(tenkan[i]>kijun[i]). Comme vous pouvez le voir dans la capture d'écran, les flèches ne sont pas dessinées correctement.
Le code complet est dans le fichier Ich_1_f.mq5
Cependant, si vous les calculez manuellement, tout s'affiche correctement.
Code complet dans le fichier Ich_1_ok.mq5
Écrire le dll :
Branchez-le :
appeler :
on obtient ceci :
alors que les deux lignes devraient retourner la même valeur 153.25.
Pourquoi ?
Pourquoi ?
S'agit-il de la version 32 ou 64 bits ?
C'est très simple : dans la fonction GetPtrVar(double a), vous prenez l'adresse d'une copie de la variable dans la pile, puis vous essayez de lire le morceau de mémoire de la pile.
Il n'y a pas d'erreur.
Oui, exactement, je sentais que j'avais besoin de creuser quelque part.
vous devez écrire dans la dll
Je l'ai remarqué aussi. Je pense que c'est la bonne façon de faire :
branchement :