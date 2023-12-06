Erreurs, bugs, questions - page 386

Bon après-midi Sergei, le problème est similaire WinXP SP3 32, il doit être vendredi 13 :) build 448

Le programme nouvellement installé se bloque sans avertissement lorsqu'on ajoute un indicateur ou qu'on essaie de modifier les paramètres d'un indicateur existant. L'ancienne version n'a pas été mise à jour depuis des mois - elle fonctionne bien, mais après la mise à jour automatique, elle se plante de la même manière. Comment puis-je me débarrasser de ce problème ? Comment puis-je désactiver la mise à jour automatique ? J'en ai marre des problèmes de mise à jour automatique, quand après la mise à jour suivante rien ne fonctionne ?

 

Je suis d'accord avec les intervenants précédents.

Lorsque j'essaie d'ouvrir les propriétés de la fenêtre (via le menu ou le bouton F8), le terminal se ferme silencieusement.

construire 448

 
s2101:

construire 448 W XP3 32

Je pense que c'est la "meilleure" mise à jour de toutes.

Désolé, nous allons essayer de corriger le bug lundi.

Pouvez-vous donner plus d'informations sur les antivirus installés (versions exactes) ?

 
Si vous ne voulez pas attendre la nouvelle version, vous pouvez prendre le fichier "terminal.exe" d'une ancienne version et l'écraser avec la nouvelle. Dans les paramètres du pare-feu, désactivez le port 2000 sur lequel le programme est mis à jour et utilisez-le en toute sécurité sans problème de mise à jour automatique. Tout le reste fonctionne.
 
Renat:

Désolé, nous allons essayer de corriger l'erreur lundi.

Pouvez-vous donner plus d'informations sur les antivirus installés (versions exactes) ?

Même problème. Le terminal se bloque lors de l'ajout d'indicateurs standard.


 

Windows XP (32 bits). Kaspersky Internet Security 2010 Version 9.0.0.736 (a.b.c.d.e.f.g) - 448 plantages lors de l'appel des propriétés des indicateurs et lors de l'ajout de nouveaux indicateurs au graphique

Windows 7 (32 bit) Avira Antivirus Personal - 448 build du terminal fonctionne bien, les indicateurs sont ajoutés, les propriétés sont appelées.

[Supprimé]  
Windows XP SP3 MUI (32 bits). Kaspersky Internet Security 2011. 11.0.2.556 (b.c.d) - 448 constructions. Le terminal se bloque lorsqu'on essaie d'appeler les propriétés des graphiques, en ajoutant des indices.
 

J'ai reproduit le problème avec le crash dans WinXP. Il ne s'agit pas d'antivirus.

Nous allons nous en occuper et le réparer.

 

Win XP SP2 - même chose.

Antivirus - NOD32. version 2.51.30

 
Le problème a été localisé et une mise à jour est prévue aujourd'hui.
