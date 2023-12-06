Erreurs, bugs, questions - page 386
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Bon après-midi Sergei, le problème est similaire WinXP SP3 32, il doit être vendredi 13 :) build 448
Le programme nouvellement installé se bloque sans avertissement lorsqu'on ajoute un indicateur ou qu'on essaie de modifier les paramètres d'un indicateur existant. L'ancienne version n'a pas été mise à jour depuis des mois - elle fonctionne bien, mais après la mise à jour automatique, elle se plante de la même manière. Comment puis-je me débarrasser de ce problème ? Comment puis-je désactiver la mise à jour automatique ? J'en ai marre des problèmes de mise à jour automatique, quand après la mise à jour suivante rien ne fonctionne ?
Je suis d'accord avec les intervenants précédents.
Lorsque j'essaie d'ouvrir les propriétés de la fenêtre (via le menu ou le bouton F8), le terminal se ferme silencieusement.
construire 448
construire 448 W XP3 32
Je pense que c'est la "meilleure" mise à jour de toutes.
Désolé, nous allons essayer de corriger le bug lundi.
Pouvez-vous donner plus d'informations sur les antivirus installés (versions exactes) ?
Désolé, nous allons essayer de corriger l'erreur lundi.
Pouvez-vous donner plus d'informations sur les antivirus installés (versions exactes) ?
Même problème. Le terminal se bloque lors de l'ajout d'indicateurs standard.
Windows XP (32 bits). Kaspersky Internet Security 2010 Version 9.0.0.736 (a.b.c.d.e.f.g) - 448 plantages lors de l'appel des propriétés des indicateurs et lors de l'ajout de nouveaux indicateurs au graphique
Windows 7 (32 bit) Avira Antivirus Personal - 448 build du terminal fonctionne bien, les indicateurs sont ajoutés, les propriétés sont appelées.
J'ai reproduit le problème avec le crash dans WinXP. Il ne s'agit pas d'antivirus.
Nous allons nous en occuper et le réparer.
Win XP SP2 - même chose.
Antivirus - NOD32. version 2.51.30