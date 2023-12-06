Erreurs, bugs, questions - page 384
Bug dans MT5 build 441 :
Lors du débogage d'un EA, si aucune fenêtre d'outil n'est ouverte avant le débogage, après la fermeture de l'EA, la position des fenêtres Market Watch et Navigator change - elles s'alignent de gauche à droite, quelle que soit leur position initiale. D'ailleurs, dans ce cas, les barres d'outils s'alignent de haut en bas, quelle que soit leur position initiale :
Ce qui n'est pas commode. Ensuite, je dois tout remettre en marche manuellement.
Oh, et une autre question : peut-on utiliser les citations du testeur de stratégie dans le mode débogage du conseiller expert ? Si c'est possible, comment ?
Merci !
1) Il s'agit d'un bogue dans toutes les versions de MT4/5 depuis les versions initiales.
2) Le bug apparaît souvent lorsque l'on passe rapidement au terminal par F4 pendant la compilation.
3. le bogue apparaît moins souvent lorsque vous faites apparaître le terminal à partir de la barre des tâches.
L'impression est que, d'une manière ou d'une autre, le fichier ( ?) des paramètres de Windows est bloqué au moment du chargement et que le terminal place les paramètres à l'emplacement des panneaux par défaut.
Je serais heureux que les développeurs corrigent également cette nuisance.
Bonjour !
Pouvez-vous me dire pourquoi il n'y a pas d'événement de défilement de graphique dans la liste des événements OnChartEvent() ?
La première chose qui me vient à l'esprit comme alternative est de vérifier le numéro de la première barre visible dans OnTimer,
mais si l'on tient compte de la période minimale de rafraîchissement du minuteur, qui est de 1 seconde, cette option semble trop lente.
Existe-t-il d'autres alternatives plus adéquates et est-il possible d'ajouter directement un événement de défilement ?
D'après ce que j'ai pu constater, la plateforme de programmation mql5 se développe de manière similaire à d'autres environnements de programmation populaires,
mais tous ont un événement de défilement.
Bonjour !
J'essaie de trouver le montant de lagarantie nécessaire pour ouvrir un lot pour une devise.
J'utilise la fonction :
SymbolInfoDouble(m_symbol.Name(),SYMBOL_MARGIN_INITIAL);
Et toutes les devises que je n'ai pas vérifiées, que ce soit "EURUSD", "GBPUSD" etc... retourne 0.
Comment est-ce possible ?
Pour autant que je sache, l'alternative à ce code renvoie également 0 dans MQL4.
Du moins, peu importe à quel point j'ai essayé d'obtenir une valeur différente...
Le développeur doit vous expliquer cela et vous fournir un exemple de travail avec SYMBOL_MARGIN_INITIAL.
J'ai donc besoin d'un MT4 analogique.
MarketInfo("EURUSD",MODE_MARGINREQUIRED);
Y a-t-il quelque chose de semblable dans MT5, ou dois-je compter à la main ?
Les marges initiales et de maintien ne sont pas utilisées sur les symboles forex.
Utilisez OrderCalcMargin pour vérifier la marge.
J'ai essayé de l'utiliser. J'ai une erreur :
ERR_FONCTION_NON_AUTORISÉE
4014
La fonction système n'est pas autorisée à être appelée
Qu'est-ce que je fais de mal ?
