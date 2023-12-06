Erreurs, bugs, questions - page 339
mais vous ne voulez pas vérifier ?
J'ai fait remarquer que l'information n'était "pas immédiatement disponible". Si vous connaissez la réponse, veuillez me dire où se trouve la règle qui régit cette question.
Eh, collègue, si les singes cherchaient un guide sur la façon d'utiliser un bâton, ils resteraient des singes...
ne soyez pas paresseux, il vous suffit de tendre quelques doigts et de vérifier dans le code. Ce n'est pas plus difficile que de creuser une tranchée en hiver.
Eh, collègue, si les singes cherchaient un manuel sur la façon d'utiliser un bâton, ils seraient toujours des singes...
ne soyez pas paresseux, il suffit de lever un doigt ou deux et de vérifier le code. Ce n'est pas plus difficile que de creuser une tranchée en hiver.
Oh, je vois ce que vous voulez dire. Cela fait un an que j'apprécie votre dévouement à la règle du pouce :) Par ailleurs, il y a environ un an, je vous ai déjà expliqué pourquoi je préfère apprendre les bases (si possible). Quant à "se fouler les doigts", dans ce cas, cela semble redondant. Car il suffit de se creuser les méninges pour comprendre que l'auteur de ce code n'avait aucun problème de compilation (sinon sa question serait formulée différemment) :) Ma question était de savoir si une telle combinaison de noms est acceptable du point de vue de l'architecture de la langue (structure, idée, etc.).
...Comme je n'ai pas trouvé de restrictions dans les documents de référence, il s'avère que le travail du compilateur dans ce cas ne contredit pas les bases du langage.
Je ne sais pas si mon clavier est défectueux ou si c'est un bug de ME.
Je sélectionne une section de code en appuyant sur Ctrl+V et au lieu de remplacer la section par des informations provenant du presse-papiers, j'obtiens un remplissage.
Même chose pour la dactylographie de base.
Je sélectionne un fragment, j'appuie sur n'importe quelle touche et au lieu du caractère à remplacer, la plage sélectionnée de mon code sera écrasée.
Exemple
Je vais bien. Cherchez la cause ;-)
Pourquoi ?
535 long dgt = SymbolInfoInteger(smb[nombre],SYMBOL_DIGITS) ;
549 if(dgt == 0){
Print("Données d'achat == 0. erreur") ;
retour (faux) ;
}
556 sl = MathMin(mrate[1].high - mrate[1].low,level) ;
560 Print(" sl =",DoubleToString(sl,dgt));// 1
Print(" sl =",DoubleToString(sl,_Digits);// 2
perte éventuelle de données due à la conversion de type ChampionShip2010_v6.mq5 560 49 - il s'agit de la première impression.
où smb [nombre] - paire de devises ne faisant pas partie du graphique principal
Si je corrige long en int dans la 535ème ligne, c'est-à-dire
535 int dgt = SymbolInfoInteger(smb[nombre],SYMBOL_DIGITS) ;
perte éventuelle de données due à la conversion de type ChampionShip2010_v6.mq5 535 31
Quel est le problème ?
Les résultats du test sont corrects, mais pas dans le journal !
---------------------------------------------------------
Voici le code pour vérifier le nombre de lots pour 2 paires
Mais c'est ce que montre Print.
Quel genre de miracle est-ce là ? Il n'y a pas un seul moment où on a l'impression que l'un est plus grand que l'autre.
Sur tous les TF et quel que soit le symbole.