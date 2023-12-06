Erreurs, bugs, questions - page 339

Nouveau commentaire
 
sergeev:

mais vous ne voulez pas vérifier ?

J'ai fait remarquer que l'information "ne pouvait pas être trouvée immédiatement". Si vous connaissez la réponse, dites-moi où se trouve la règle qui régit cette question.
 
Yedelkin:
J'ai fait remarquer que l'information n'était "pas immédiatement disponible". Si vous connaissez la réponse, veuillez me dire où se trouve la règle qui régit cette question.

Eh, collègue, si les singes cherchaient un guide sur la façon d'utiliser un bâton, ils resteraient des singes...

ne soyez pas paresseux, il vous suffit de tendre quelques doigts et de vérifier dans le code. Ce n'est pas plus difficile que de creuser une tranchée en hiver.

 
sergeev:

Eh, collègue, si les singes cherchaient un manuel sur la façon d'utiliser un bâton, ils seraient toujours des singes...

ne soyez pas paresseux, il suffit de lever un doigt ou deux et de vérifier le code. Ce n'est pas plus difficile que de creuser une tranchée en hiver.

Oh, je vois ce que vous voulez dire. Cela fait un an que j'apprécie votre dévouement à la règle du pouce :) Par ailleurs, il y a environ un an, je vous ai déjà expliqué pourquoi je préfère apprendre les bases (si possible). Quant à "se fouler les doigts", dans ce cas, cela semble redondant. Car il suffit de se creuser les méninges pour comprendre que l'auteur de ce code n'avait aucun problème de compilation (sinon sa question serait formulée différemment) :) Ma question était de savoir si une telle combinaison de noms est acceptable du point de vue de l'architecture de la langue (structure, idée, etc.).

...Comme je n'ai pas trouvé de restrictions dans les documents de référence, il s'avère que le travail du compilateur dans ce cas ne contredit pas les bases du langage.

 

Je ne sais pas si mon clavier est défectueux ou si c'est un bug de ME.

Je sélectionne une section de code en appuyant sur Ctrl+V et au lieu de remplacer la section par des informations provenant du presse-papiers, j'obtiens un remplissage.

Même chose pour la dactylographie de base.

Je sélectionne un fragment, j'appuie sur n'importe quelle touche et au lieu du caractère à remplacer, la plage sélectionnée de mon code sera écrasée.

Exemple 

table.SecondSize()    // было
postable.SecondSize() // стало
pos                   // хотелось бы
 
Urain:

Je ne sais pas si mon clavier est défectueux ou si c'est un bug de ME.

Je sélectionne un morceau de code, j'appuie sur Ctrl+V, et au lieu de le remplacer par des informations provenant du presse-papiers, j'obtiens un supplément.

Je vais bien.
 
Ah oui, l'ordinateur est en 32 bits.
 
Urain:

Je ne sais pas si mon clavier est défectueux ou si c'est un bug de ME.

Je sélectionne une section de code en appuyant sur Ctrl+V et au lieu de remplacer la section par des informations provenant du presse-papiers, j'obtiens un remplissage.

Même chose pour la dactylographie de base.

Je sélectionne un fragment, j'appuie sur n'importe quelle touche et au lieu du caractère à remplacer, la plage sélectionnée de mon code sera écrasée.

Exemple


Je l'ai bien en main. Cherchez le problème ;-)
 
7134956:
Je vais bien. Cherchez la cause ;-)
Merci pour vos commentaires, il semble que le clavier soit défectueux après tout.
 
papaklass:

Pourquoi ?

535 long dgt = SymbolInfoInteger(smb[nombre],SYMBOL_DIGITS) ;

549 if(dgt == 0){
Print("Données d'achat == 0. erreur") ;
retour (faux) ;
}
556 sl = MathMin(mrate[1].high - mrate[1].low,level) ;

560 Print(" sl =",DoubleToString(sl,dgt));// 1

Print(" sl =",DoubleToString(sl,_Digits);// 2

perte éventuelle de données due à la conversion de type ChampionShip2010_v6.mq5 560 49 - il s'agit de la première impression.

où smb [nombre] - paire de devises ne faisant pas partie du graphique principal

Si je corrige long en int dans la 535ème ligne, c'est-à-dire

535 int dgt = SymbolInfoInteger(smb[nombre],SYMBOL_DIGITS) ;

perte éventuelle de données due à la conversion de type ChampionShip2010_v6.mq5 535 31

Quel est le problème ?

Le problème est que SymbolInfoInteger(smb[number],SYMBOL_DIGITS) ; renvoie le type long, alors que la fonction DoubleToString(sl,dgt) doit passer le type int. C'est pourquoi vous devez écrire DoubleToString(sl,(int)dgt))
 

Les résultats du test sont corrects, mais pas dans le journal !

---------------------------------------------------------

Voici le code pour vérifier le nombre de lots pour 2 paires

  double vol1 =0.0;
  double vol2 =0.0;
  if(PositionSelect(Symbol1)) vol1=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);
  if(PositionSelect(Symbol2)) vol2=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);
  Print ("vol1=",vol1,"vol2=",vol1,"vol1<vol2=",vol1<vol2);

Mais c'est ce que montre Print.


Quel genre de miracle est-ce là ? Il n'y a pas un seul moment où on a l'impression que l'un est plus grand que l'autre.

Sur tous les TF et quel que soit le symbole.

1...332333334335336337338339340341342343344345346...3184
Nouveau commentaire