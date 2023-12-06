Erreurs, bugs, questions - page 166
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Cybernet ?
Les ordinateurs portables vivent désormais leur vie sous leur propre gestionnaire de ressources (les paramètres de Windows sont secondaires), et sortent instantanément de veille/hybernet. Je juge d'après mes propres machines.
Quelque chose me dit qu'il y a un problème ici. Mon ordinateur portable ne peut pas non plus sortir du gyber d'un coup de souris. Tant pis, je vais réessayer. Ça ne se joue pas aussi facilement.
Si c'est le cas, ce sera par le biais du Service Desk.
Quelque chose me dit qu'il y a un problème ici. Mon ordinateur portable ne peut pas non plus sortir du gyber d'un coup de souris. Tant pis, je vais réessayer. Ce n'est pas si facile à reproduire.
Pourquoi se compliquer la vie ? Regardez dans les événements du système d'exploitation pour commencer, c'est comme ça qu'il se met en veille :
Pourquoi se compliquer la vie ? Regardez les événements du système d'exploitation pour commencer, c'est ainsi qu'il passe en mode veille :
J'ai parcouru le journal, mais je n'arrive pas à me souvenir du moment où l'erreur est apparue. Il ne s'endort pas forcément. Il est probablement préférable d'attendre que le bug se reproduise et de consulter le journal immédiatement, sinon je dois tout fouiller.
Un bug lors du travail avec du texte.
Lorsque l'on copie du texte avec la combinaison (Ctrl + bouton gauche de la souris), la police est toujours Arial, bien que dans les propriétés elle soit différente.
Appuyez à nouveau sur propriétés, paramètres, où la police, cliquez sur ok, puis ça change.
Le même bug, il ya aussi lorsque l'on travaille avec l'étiquette de texte et le dessin des graphiques (pas enregistré les paramètres échelle des dates, c'est à dire cocher la case n'est pas, mais l'échelle est, cliquez sur ok, et puis les changements )
S'il vous plaît, réparez-le.
Qu'est-ce que cet avertissement "incompatibilité de signes" ?
il y a deux blocs de ce type et deux avertissements pour l'ensemble de l'EA (CountTry est une variable de l'EA)
ExitMain = 0;
while (nExitMain < CountTry)
{
....
}
Quel est cet avertissement : "utilisation possible d'une variable non initialisée" ?
partout où les variables sont initialisées dans la structure du cas, cet avertissement apparaît J'ai 10 avertissements pour rien ....
switch(pType)
{
case 0:
MainPrice = ....;
break;
case 1:
MainPrice = ....;
break;
}
if(MainPrice > .. )
{
....
}
incompatibilité de signe - il s'agit probablement d'un mélange d'entiers signés et non signés.
variable non initialisée - signifie que la variable est garantie d'avoir une branche de passage lorsqu'elle est non initialisée. par exemple, default est explicitement omis dans switch, dans lequel MainPrice devrait être explicitement initialisé (ou explicitement mis à zéro lorsqu'il est déclaré).
incompatibilité de signe - il s'agit probablement d'un mélange de signes et d'entiers non signés.
variable non initialisée - signifie qu'une variable est garantie d'avoir une branche de passage lorsqu'elle n'est pas initialisée. Par exemple, default est explicitement omis dans switch, où MainPrice devrait être explicitement initialisé (ou mis à zéro lors de la déclaration).
Merci, tous les avertissements ont disparu.
1 erreur de signe - c'était un entier signé et non signé
2 variable non initialisée - mais j'ai juste initialisé dans le switch soit l'achat - 0 ou la vente -1 selon le type de position et la valeur par défaut n'est pas nécessaire...
2 variable non initialisée - mais j'ai juste initialisé dans le switch soit l'achat - 0 ou la vente -1 selon le type de position et le défaut est en quelque sorte inutile....
En termes humains, c'est "plutôt inutile". En réalité, elle est très nécessaire lorsqu'il s'agit d'écrire des programmes à l'épreuve des erreurs.
Le compilateur MQL5 devient de plus en plus performant à chaque nouvelle version, ce qui permet de détecter les erreurs graves dans les programmes des traders. Les compilateurs C++ commerciaux ne sont pas tous capables de retracer toutes les chaînes d'initialisation des variables et de donner un avertissement.
En termes humains, c'est "plutôt inutile". Mais en réalité, elle est très nécessaire lorsqu'il s'agit d'écrire des programmes à l'épreuve des erreurs.
Le compilateur MQL5 devient de plus en plus performant à chaque nouvelle version, ce qui permet de détecter les erreurs graves dans les programmes des traders. Les compilateurs C++ commerciaux ne sont pas tous capables de retracer toutes les chaînes d'initialisation de variables et d'afficher un avertissement.
Je ne discute pas, mais dans mon cas, je sais qu'il y aura deux variantes d'événements et je les initialise en fonction de cela...
Et donc c'est une grande chose... Par exemple, j'ai trouvé quelques variables qui n'étaient pas utilisées dans l'EA).
Voici un problème remarqué (sous le mot de passe de l'investisseur, build 342) :
Cela n'a pas fonctionné (bien que ce soit probablement juste un problème d'interface graphique).
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page159/#comment_28838
En 344, ça reste comme ça.
J'aimerais également faire un commentaire sur les guillemets après les week-ends, que OrderCheck ne capte pas - est-ce nécessaire ou peut-on y remédier ?