Erreurs, bugs, questions - page 164

Nouveau commentaire
 
sergey1294:
Le testeur devrait donc charger automatiquement la liste des essais antérieurs dans l'onglet "Résultats de l'optimisation" et reprendre l'optimisation là où elle s'est arrêtée ?
C'est à peu près ce à quoi ça ressemble. Le testeur accède d'abord au cache du fichier. S'il existe un enregistrement correspondant à l'ensemble des paramètres testés, il est utilisé comme résultat.
 
stringo:
tester\cache\<nom_ea>.<symbole>.<période>.<mode>.xml
Merci !
 

Il y a un code dans l'initialisation de l'EA :

...
bool   EST;              // EventSetTimer result
...
int OnInit()
  {
   EST = EventSetTimer(3600);
   if (!EST) {
     Comment("Error: EventSetTimer= ", GetLastError());
     Print("Error: EventSetTimer= ", GetLastError());
     
   }

J'ai reçu l'erreur 4102 à plusieurs reprises (sur différentes machines). A quoi cela peut-il être lié ? Construire 338, 342.

La même initialisation est utilisée dans EA on Championship 2010, aucune erreur de ce type n'y est constatée.

 
Ashes:

Il y a un code dans l'initialisation de l'EA :

J'ai reçu l'erreur 4102 à plusieurs reprises (sur différentes machines). A quoi cela peut-il être lié ? Construire 338, 342.

La même initialisation est utilisée dans EA on Championship 2010, aucune erreur de ce type n'y est constatée.

https://www.mql5.com/ru/forum/962/5782#comment_5782
Запуск индикатора по таймеру
Запуск индикатора по таймеру
  • www.mql5.com
} Как можно либо с генерировать событие Calculate либо вызвать функцию OnCalculate(.
 
Kos:
https://www.mql5.com/ru/forum/962/5782#comment_5782
Merci. On dirait qu'ils n'ont jamais rien inventé au lieu de vérifier la disponibilité du graphique dans le code...
 

J'ai remarqué l'inconvénient (ou le bug) suivant depuis un certain temps maintenant. Je lance le testeur d'optimisation et quitte immédiatement l'ordinateur. L'écran s'éteint après 5 minutes (l'ordinateur portable est configuré de cette façon). Je reviens, disons après 30 minutes. Il s'avère que le processus d'optimisation est resté inactif pendant ces 30 minutes et qu'il ne reprend qu'après avoir allumé l'écran. Au fait, tout à l'heure, à cet endroit, le terminal plantait.

 
Erm955:

J'ai remarqué l'inconvénient (ou le bug) suivant depuis un certain temps maintenant. Je lance le testeur d'optimisation et quitte immédiatement l'ordinateur. L'écran s'éteint après 5 minutes (l'ordinateur portable est configuré de cette façon). Je reviens, disons après 30 minutes. Il s'avère que le processus d'optimisation était inactif pendant ces 30 minutes et qu'il ne reprend qu'après avoir allumé l'écran. Au fait, tout à l'heure, à cet endroit, le terminal plantait.

Il semble que l'ordinateur portable passe en mode veille/hibernation. L'extinction de l'écran en soi ne devrait avoir aucun effet sur l'exécution ou non des programmes...
 
Ashes:
Il semble que l'ordinateur portable passe en mode veille/hibernation. Le fait d'éteindre l'écran par lui-même ne devrait avoir aucun effet sur le déroulement des programmes...

 
Erm955:

"L'écran s'éteint après 5 minutes (c'est ainsi que l'ordinateur portable est configuré)". Est-ce que "dim" du secteur après 5 minutes est différent de "éteindre" après 5 minutes ? Il n'est pas précisé si l'ordinateur portable est en mode secteur ou batterie. L'alimentation est-elle stable ?

Version exotique : problèmes de secteur -> l'ordinateur portable passe sur la batterie -> passe en mode veille.

 
Si le programme s'arrête, cela signifie que le système d'exploitation est endormi. Il n'y a pas d'autre moyen de contourner le problème.
1...157158159160161162163164165166167168169170171...3184
Nouveau commentaire