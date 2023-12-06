Erreurs, bugs, questions - page 164
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Le testeur devrait donc charger automatiquement la liste des essais antérieurs dans l'onglet "Résultats de l'optimisation" et reprendre l'optimisation là où elle s'est arrêtée ?
tester\cache\<nom_ea>.<symbole>.<période>.<mode>.xml
Il y a un code dans l'initialisation de l'EA :
J'ai reçu l'erreur 4102 à plusieurs reprises (sur différentes machines). A quoi cela peut-il être lié ? Construire 338, 342.
La même initialisation est utilisée dans EA on Championship 2010, aucune erreur de ce type n'y est constatée.
Il y a un code dans l'initialisation de l'EA :
J'ai reçu l'erreur 4102 à plusieurs reprises (sur différentes machines). A quoi cela peut-il être lié ? Construire 338, 342.
La même initialisation est utilisée dans EA on Championship 2010, aucune erreur de ce type n'y est constatée.
https://www.mql5.com/ru/forum/962/5782#comment_5782
J'ai remarqué l'inconvénient (ou le bug) suivant depuis un certain temps maintenant. Je lance le testeur d'optimisation et quitte immédiatement l'ordinateur. L'écran s'éteint après 5 minutes (l'ordinateur portable est configuré de cette façon). Je reviens, disons après 30 minutes. Il s'avère que le processus d'optimisation est resté inactif pendant ces 30 minutes et qu'il ne reprend qu'après avoir allumé l'écran. Au fait, tout à l'heure, à cet endroit, le terminal plantait.
J'ai remarqué l'inconvénient (ou le bug) suivant depuis un certain temps maintenant. Je lance le testeur d'optimisation et quitte immédiatement l'ordinateur. L'écran s'éteint après 5 minutes (l'ordinateur portable est configuré de cette façon). Je reviens, disons après 30 minutes. Il s'avère que le processus d'optimisation était inactif pendant ces 30 minutes et qu'il ne reprend qu'après avoir allumé l'écran. Au fait, tout à l'heure, à cet endroit, le terminal plantait.
Il semble que l'ordinateur portable passe en mode veille/hibernation. Le fait d'éteindre l'écran par lui-même ne devrait avoir aucun effet sur le déroulement des programmes...
"L'écran s'éteint après 5 minutes (c'est ainsi que l'ordinateur portable est configuré)". Est-ce que "dim" du secteur après 5 minutes est différent de "éteindre" après 5 minutes ? Il n'est pas précisé si l'ordinateur portable est en mode secteur ou batterie. L'alimentation est-elle stable ?
Version exotique : problèmes de secteur -> l'ordinateur portable passe sur la batterie -> passe en mode veille.