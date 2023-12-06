Erreurs, bugs, questions - page 159

Nouveau commentaire
 
pronych:

Oui, vous avez raison, et la différence de paiement n'est que de 200p...

Seulement maintenant, ce sont les revenus qui l'emportent sur les dépenses. C'est aussi le moment de se marier. Boum de décembre, félicitations, merci ))))

félicitations ! !!
 
sergey1294:
Félicitations ! !!
Merci Sergey. Il est encore un peu tôt. Nous serons plus concrets en décembre. Mais merci quand même. Aussi, hors sujet.
 

Si vous faites un marquage sur les plus petits délais - il commence à clignoter pendant un moment sur les délais plus élevés - il disparaît et réapparaît comme un spectacle de lumière dans une discothèque. Question aux développeurs, est-il possible de résoudre ce problème ?

 
owl:

Que signifie ce message dans les journaux de l'EA ?

247398240 octets de mémoire perdue

Si je comprends bien, c'est la quantité de mémoire qui a fui.

Qu'est-ce qui peut provoquer de telles fuites ?

Cela signifie que quelque part, des objets de classe(s) sont créés en utilisant l'opérateur new et que ces objets ne sont pas supprimés(opérateur delete) lorsque l'EA/script/indicateur est terminé.
Документация по MQL5: Основы языка / Операторы / Оператор уничтожения объекта delete
Документация по MQL5: Основы языка / Операторы / Оператор уничтожения объекта delete
  • www.mql5.com
Основы языка / Операторы / Оператор уничтожения объекта delete - Документация по MQL5
 
FXTRADECOM:

Si vous faites un marquage sur les plus petits délais - il commence à clignoter pendant un moment sur les délais plus élevés - il disparaît et réapparaît comme une musique lumineuse dans une discothèque. Question aux développeurs, est-il possible de résoudre ce problème ?

Quelle construction du terminal ? Quel système d'exploitation ? Quel débit binaire ?

Écrivez une demande à servicedesk avec la description des étapes de lecture, les codes sources (si disponibles), etc.

Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
  • www.mql5.com
Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы.
 

Je copie mon indicateur vers la version 64 bits, je le compile, j'essaie de l'installer sur un graphique - il met environ 1 seconde, n'affiche pas la fenêtre de saisie des paramètres et écrit immédiatement une erreur :


 
AlexSTAL:

Je copie mon indicateur vers la version 64 bits, je le compile, j'essaie de l'installer sur un graphique - il met environ 1 seconde, n'affiche pas la fenêtre de saisie des paramètres et écrit immédiatement une erreur :


Pouvez-vous écrire au Service Desk? Cela nous aiderait à réparer l'erreur.
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
  • www.mql5.com
Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы.
 
Rosh:
Pouvez-vous écrire au Service Desk? Cela nous aiderait à corriger le bug.

Je l'ai fait, merci.

P.S. Réponse - le problème lié à la conversion des types sera corrigé dans la prochaine version.

 
FXTRADECOM:

Si vous faites un balisage sur de plus petits délais - il commence à clignoter pendant un moment sur des délais plus élevés - il disparaît et réapparaît comme des éclairs dans une discothèque. Question aux développeurs, est-il possible de résoudre ce problème ?

Sur mon XP 32 bits, je vois également ceci,

Il semble que lors de l'affichage de la ligne sur le graphique, le temps devrait être normalisé à la ventilation du graphique actuel (juste une astuce pour les développeurs MQ).

 

Voici un problème remarqué (sous le mot de passe de l'investisseur, build 342) :

Trailing-bug

Abyss (bien que ce ne soit probablement qu'un problème d'interface graphique)

1...152153154155156157158159160161162163164165166...3184
Nouveau commentaire