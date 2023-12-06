Erreurs, bugs, questions - page 159
Oui, vous avez raison, et la différence de paiement n'est que de 200p...
Seulement maintenant, ce sont les revenus qui l'emportent sur les dépenses. C'est aussi le moment de se marier. Boum de décembre, félicitations, merci ))))
Félicitations ! !!
Si vous faites un marquage sur les plus petits délais - il commence à clignoter pendant un moment sur les délais plus élevés - il disparaît et réapparaît comme un spectacle de lumière dans une discothèque. Question aux développeurs, est-il possible de résoudre ce problème ?
Que signifie ce message dans les journaux de l'EA ?247398240 octets de mémoire perdue
Si je comprends bien, c'est la quantité de mémoire qui a fui.
Qu'est-ce qui peut provoquer de telles fuites ?
Quelle construction du terminal ? Quel système d'exploitation ? Quel débit binaire ?
Écrivez une demande à servicedesk avec la description des étapes de lecture, les codes sources (si disponibles), etc.
Je copie mon indicateur vers la version 64 bits, je le compile, j'essaie de l'installer sur un graphique - il met environ 1 seconde, n'affiche pas la fenêtre de saisie des paramètres et écrit immédiatement une erreur :
Je copie mon indicateur vers la version 64 bits, je le compile, j'essaie de l'installer sur un graphique - il met environ 1 seconde, n'affiche pas la fenêtre de saisie des paramètres et écrit immédiatement une erreur :
Pouvez-vous écrire au Service Desk? Cela nous aiderait à corriger le bug.
Je l'ai fait, merci.
P.S. Réponse - le problème lié à la conversion des types sera corrigé dans la prochaine version.
Sur mon XP 32 bits, je vois également ceci,
Il semble que lors de l'affichage de la ligne sur le graphique, le temps devrait être normalisé à la ventilation du graphique actuel (juste une astuce pour les développeurs MQ).
Voici un problème remarqué (sous le mot de passe de l'investisseur, build 342) :
Abyss (bien que ce ne soit probablement qu'un problème d'interface graphique)