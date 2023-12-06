Erreurs, bugs, questions - page 160
Comment écrire un tableau dans un fichier? Qu'est-ce que je fais de mal ?
Cela crée un fichier vide.
Dans Google Chrome, les polices de caractères des boutons sont "volantes" :(. Que dois-je faire ?
Lisez le manuel à votre guise :
FileWriteArray
Écrit des tableaux de n'importe quel type dans un fichier de type BIN, à l'exception des tableaux de chaînes de caractères ( peut être un tableau de structures ne contenant pas de chaînes de caractères et des tableaux dynamiques).
Lisez le manuel à votre propre lien :...
Dans Google Chrome, les polices de caractères des boutons sont "volantes" :(. Que dois-je faire ?
Укажите пожалуйста точную версию Chrome (из окна о программе) и операционной системы. А также в какой именно форме так исказились кнопки.
Всё восстановилось. Спасибо! Не знаю что было. Версия Хрома 6.0.472.63
Спасибо! Простите бесталкового. не умею мануал читать :)
Comment écrire correctement le chemin du dossier par défaut (par exemple dans un script)
Je l'écris comme ça :
C'est comme ça :
Lisez enfin le manuel :
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/stringconst
Je vois l'image suivante. La date de la barre au-dessus du 13ème numéro indique 2010.10.12.
Il s'agit de l'information correctement affichée :
Et voici la barre suivante avec la date précédente :
Quelle était l'action avant cela ?
La mise à jour est-elle utile ?