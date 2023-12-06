Erreurs, bugs, questions - page 160

Comment écrire un tableau dans un fichier? Qu'est-ce que je fais de mal ?

void OnStart() {
   string Arr[2];
   Arr[0]="test string 1";
   Arr[1]="test string 2";
   int handle=FileOpen("test_file.txt",FILE_BIN|FILE_WRITE);
   FileWriteArray(handle,Arr);
   FileClose(handle);
}

Cela crée un fichier vide.

 

Dans Google Chrome, les polices de caractères des boutons sont "volantes" :(. Que dois-je faire ?

 
Lisez le manuel à votre guise :

FileWriteArray

Écrit des tableaux de n'importe quel type dans un fichier de type BIN, à l'exception des tableaux de chaînes de caractères ( peut être un tableau de structures ne contenant pas de chaînes de caractères et des tableaux dynamiques).

 
Lisez le manuel à votre propre lien :

...
Ce n'est pas son lien. Le moteur de forum lui-même renvoie à des mots et des phrases familiers.
 
Dans Google Chrome, les polices de caractères des boutons sont "volantes" :(. Que dois-je faire ?

Veuillez spécifier la version exacte de Chrome (à partir de la fenêtre sur le programme) et le système d'exploitation. Et aussi dans quelle forme les boutons sont si déformés.
 
Укажите пожалуйста точную версию Chrome (из окна о программе) и операционной системы. А также в какой именно форме так исказились кнопки.

 

 Всё восстановилось. Спасибо! Не знаю что было. Версия Хрома 6.0.472.63

 Спасибо! Простите бесталкового. не умею мануал читать :)

 

 

Comment écrire correctement le chemin du dossier par défaut (par exemple dans un script)

Je l'écris comme ça : 

input string Path = "D:\test";

C'est comme ça :


 
Lisez enfin le manuel :

https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/stringconst

Je vois l'image suivante. La date de la barre au-dessus du 13ème numéro indique 2010.10.12.

Il s'agit de l'information correctement affichée :

Et voici la barre suivante avec la date précédente :

 
Quelle était l'action avant cela ?

La mise à jour est-elle utile ?

