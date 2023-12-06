Erreurs, bugs, questions - page 141
Quant aux écarts, ils sont bien connus. Ils ont été ajoutés aux citations depuis longtemps (selon les normes cosmiques :) il y a environ un mois, et il est peu probable qu'ils aient changé. Et le système lui-même n'implique pas de telles pertes sur les spreads. Quelque chose ne va pas ici. Soit je me suis trompé dans le code quelque part (ce qui est peu probable), soit les résultats des tests diffèrent radicalement de ceux de l'optimisation. C'est déjà un bug. C'est pourquoi je demande à tout le monde - est-ce que cela est déjà arrivé à quelqu'un ?
J'ai rapidement écrit un conseiller expert simple et j'ai exécuté l'optimisation. J'ai ensuite choisi la meilleure variante et l'ai exécutée seule. J'ai également obtenu des résultats très différents. Non seulement le bénéfice ne coïncide pas, mais le nombre de transactions aussi : 82 dans une manche et 103 pendant l'optimisation. 21 transactions ont disparu quelque part. Contactez le Service Desk. Il y a un problème avec la dernière version.
pronych:
По сему и спрашиваю всех, бывало ли у кого такое?
Supposons que le problème ressemble à ceci.
Code du conseiller expert :
void OnTick()
{
Print ("CUR NEED ",Bars(_Symbol,_Period), " 550) ;
}
Deux nombres sont sortis : le premier est le nombre actuel de barres, le second est le nombre de barres que je dois travailler.
Nous effectuons des tests du 1er septembre 10 à aujourd'hui.
Dans ce cas, le premier chiffre affiché par le testeur est 428 550. Ensuite, le premier chiffre augmente naturellement.
Faisons un test du 1er janvier 9 à aujourd'hui l'autre jour. Les deux premiers chiffres sont 262 550. Il est clair que nous obtiendrons le nombre de barres nécessaires pendant l'année, mais ce n'est pas pratique pour les tests.
trouvé la cause...
Après avoir éteint l'ordinateur - en passant à Cybernet - le processus était toujours dans la liste des tâches... mais pour une raison quelconque, il ne s'est pas affiché après l'allumage... et l'alt-tab n'a pas été détecté...
Je l'ai retiré du gestionnaire de tâches et ça a marché...
J'ai trouvé la cause, mais la question demeure...
MT fermé (avant l'hibernation) - je vois le bureau, la barre des tâches est claire...
Je vais dans le gestionnaire de tâches... La liste des tâches est vide - Dans la liste des processus, terminal.exe augmente lentement la taille de la mémoire d'environ 150M à 700M, puis - un peu plus vite - réduit tout à zéro, et seulement après cela décharge... Pendant plus de 8( !) minutes (je l'ai raté - peut-être plus) le processus s'obstine à faire quelque chose là tout en restant invisible...
Peut-être une fenêtre modale au moins - comme "Attendez, déchargement...", pour ne pas avoir à aller constamment dans le gestionnaire de tâches ?
Merci)
C'est juste une honte que je ne me lasse jamais de ce minimum téléchargeable.
Faites ce qui suit.
DateTestStartTest à partir de quelle date vous souhaitez effectuer le test, et dans le testeur spécifier une date précoce, à partir de laquelle exactement combien de barres seront nécessaires
dans le championnat, où le temps sera-t-il utilisé... ? Est-ce que ce sera GMT+4 ? Je l'écris des deux façons dans le testeur... aucune différence ! !!!!!!!!!!!!!
dans le championnat, où le temps sera-t-il utilisé... ? Est-ce que ce sera GMT+4 ? Je l'écris des deux façons dans le testeur... aucune différence ! !!!!!!!!!!!!!
Le testeur ouvre des transactions pour 2009 (beaucoup), mais ne veut pas ouvrir de transactions pour 2010. Si vous prenez une période limite, alors jusqu'à la fin de 2009, et ensuite non. J'ai redémarré mon ordinateur, le build dit 334
