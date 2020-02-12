Aide à la mise à niveau vers MetaTrader 5 sans perte de données - page 20
Je l' ai trouvé ici, voyez si ça marche pour vous, il a toutes les devises dans l'indice du dollar.
Bon après-midi. Il y a deux ans j'ai écrit un indicateur pour mt4, maintenant j'utilise mt5 et je ne peux pas traduire ces lignes à mql5. Je ne peux pas traduire ces lignes en mql5.
Si vous comptez coder en MQL5 à l'avenir, je vous recommande l'article "Orders, Positions and Trades in MetaTrader 5". Vous y verrez comment le système de travail avec les ordres dans MT4 diffère conceptuellement de MT5.
SZY. Et le code doit être inséré via le bouton SRC en haut de la fenêtre dans laquelle vous écrivez votre commentaire...
A propos du SRC, je l'ai corrigé.
S'il y avait un problème avec les positions )))) pour que je ne puisse pastraduire DayOfWeek(), l'article https://www.mql5.com/ru/article s/81 m'a sauvé à bien des égards, mais pas cette fois.(((
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqldatetime
Merci, j'ai déjà lu ceci.........
И ? Qu'est-ce qui ne va pas dans cet exemple ?
Aidez à traduire un excellent indicateur en MQL5, sans cela vous n'auriez pas de mains...))
Bonjour à tous !
Je trade avec un TS et je vais passer à MT5.
Si quelqu'un est en mesure de le refaire pour MT5, je lui en serais très reconnaissant !