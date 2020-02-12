Aide à la mise à niveau vers MetaTrader 5 sans perte de données - page 20

vspexp:
Je l' ai trouvé ici, voyez si ça marche pour vous, il a toutes les devises dans l'indice du dollar.
C'est un calcul incorrect avec un coup d'œil dans le futur sur toutes les barres sauf la dernière.
 

Bon après-midi. Il y a deux ans j'ai écrit un indicateur pour mt4, maintenant j'utilise mt5 et je ne peux pas traduire ces lignes à mql5. Je ne peux pas traduire ces lignes en mql5.

#property indicator_chart_window



int init()

  {

   return(0);

  }

int start()

  {

int t=OrdersTotal();

int th=OrdersHistoryTotal();

int a,day;

double p=0;

double profit=0;

double spread=MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD);

if(DayOfWeek()==1)day = DayOfYear()-1;

if(DayOfWeek()==2)day = DayOfYear()-2;

if(DayOfWeek()==3)day = DayOfYear()-3;

if(DayOfWeek()==4)day = DayOfYear()-4;

if(DayOfWeek()==5)day = DayOfYear()-5;

for(a=th-1;a>=0;a--)

 {

  OrderSelect(a,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY);

  if(TimeDayOfYear (OrderCloseTime ()) > day)

   {profit+=OrderProfit () + OrderCommission () + OrderSwap ();}else{continue ;}

  if((Symbol() == OrderSymbol()) && (TimeDayOfYear (OrderCloseTime ()) > day))

   {p+=OrderProfit () + OrderCommission () + OrderSwap ();}else{continue ;}

 }



Comment("СПРЕД = ",spread,"\n","НЕДЕЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ по текущему инструменту = ",p,"\n","ОБЩАЯ ПРИБЫЛЬ за неделю = ",profit+"\n"+

        "Стоимость пункта = "+MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE));

   return(0);

  }
 
zlodei:

Bon après-midi. J'ai écrit un indicateur pour mt4 il y a 2 ans, maintenant j'utilise mt5 et je ne peux pas traduire ces lignes à mql5 de quelque façon que ce soit. S'il vous plaît, aidez-moi.

Si vous comptez coder en MQL5 à l'avenir, je vous recommande l'article "Orders, Positions and Trades in MetaTrader 5". Vous y verrez comment le système de travail avec les ordres dans MT4 diffère conceptuellement de MT5.

SZY. Et le code doit être inséré via le bouton SRC en haut de la fenêtre dans laquelle vous écrivez votre commentaire...

denkir:

Evilman, si vous comptez coder en MQL5 à l'avenir, je vous recommande l'article "Orders, Positions and Trades in MetaTrader 5". Vous y verrez la différence conceptuelle entre le système de traitement des ordres dans MT4 et MT5.

A propos du SRC, je l'ai corrigé.

S'il y avait un problème avec les positions )))) pour que je ne puisse pastraduire DayOfWeek(), l'article https://www.mql5.com/ru/article s/81 m'a sauvé à bien des égards, mais pas cette fois.(((

zlodei:

A propos du SRC - corrigé.

S'il y avait un problème avec les positions )))) pour que je ne puisse pastraduire DayOfWeek(), l'article https://www.mql5.com/ru/article s/81 m'a beaucoup sauvé, mais pas cette fois.(((

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqldatetime
komposter:
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqldatetime
Merci, j'ai déjà lu ceci.........
 
zlodei:
Merci, j'ai déjà lu ceci.........

И ? Qu'est-ce qui ne va pas dans cet exemple ?

   datetime date1=D'2008.03.01';
 
   MqlDateTime str1;
   TimeToStruct(date1,str1);

   printf("day of week= ",str1.day_of_week);
 
Aidez à traduire un excellent indicateur en MQL5, sans cela vous n'auriez pas de mains...))
[Supprimé]  
BilliGordon:
Aidez à traduire un excellent indicateur en MQL5, sans cela vous n'auriez pas de mains...))
DayOfWeek.ex5  5 kb
 

Bonjour à tous !

Je trade avec un TS et je vais passer à MT5.

Si quelqu'un est en mesure de le refaire pour MT5, je lui en serais très reconnaissant !

