Aide à la mise à niveau vers MetaTrader 5 sans perte de données - page 17

Nouveau commentaire
 

Bonnes gens, s'il vous plaît, aidez-nous !

Je ne parle pas les langages de programmation, malheureusement :*(

Qui n'est pas difficile, s'il vous plaît réécrire, ce très nécessaire indicateur ATR_the_bat sur mql5 ...

Merci d'avance ! !! http://strategy4you.ru/files/ATR__the_bat.mq4

 

Bon après-midi à tous.

J'utilise l'indicateur informationnel sur MT4 depuis longtemps.

Captures d'écran de l'indicateur originalhttp://findicators.com/wp-content/uploads/2011/06/visualorders.gif, http://findicators.com/wp-content/uploads/2011/06/visualorders2.gif

C'est important pour les paires avec un gros swap négatif AUDUSD NZDUSD etc. pour éviter une ouverture accidentelle sur le côté avec un gros swap négatif et en plus un jour où il est chargé en taille triple, je ne sais pas vraiment comment afficher le swap négatif en rouge et le swap positif en bleu, donc il s'affiche en blanc :-).

Si vous ne savez pas quoi faire avec le swap, cela sera indiqué dans le tableau.

Dans MT5, je comprends qu'un seul ordre ouvert sera visible.

J'ai déjà demandé dans ce fil de discussion de refaire le script MT4 https://www.mql5.com/ru/code/9567, --- Valmars--- il l'a refait pour MT5 https://c.mql5.com/3/3/YouBalanceProfitAndSetNewStopProfit.mq5, il est encore mieux que l'original et je le RESPECTE !

Peut-être que quelqu'un changera aussi cet indicateur ? Je pense que c'est un indicateur utile auquel il faut prêter attention.

Dossiers :
i-VisualOrders.mq4  12 kb
i-VisualOrders_oreginal.mq4  10 kb
 
Si vous voulez être sûr, vous n'en avez pas besoin lorsque vous tradez de manière linéaire, mais lorsque vous utilisez la moyenne, il est risqué de ne pas prendre en compte mt4 comme indicateur. Je ne comprends pas vraiment pourquoi les gens utilisent des indicateurs et des conseillers experts, j'ai personnellement une bonne compréhension du schéma de trading et le marché est déjà à 90%. Je peux dire ce qu'il va être et où il va être et si j'ajoute une formule spéciale, je peux obtenir 100% de profits.
 
Veuillez réécrire un système de trading composé de plusieurs indicateurs. http ://jobmm.ru/publ/torgovie_systemi/novaja_super_sistema_ss2009/3-1-0-56
Dossiers :
SS2009.zip  48 kb
 

Bonsoir, pourriez-vous me dire comment utiliser un indicateur traditionnel dans MQL5 ? Puis-je simplement utiliser la méthode traditionnelle, la plus simple, par exemple double iMA_ = NormalizeDouble(iMA(a_symbol, a_timeframe, Period_, 0, method_ma, price_applied, 0), DIGITS_) ;

Parce que j'ai regardé dans l'aide et je suis devenu encore plus confus - poignées, etc. .... Après la septième lecture, quelque chose d'approximatif me vient, mais d'une certaine manière, tout est trop compliqué dans la cinquième... Et c'est difficile de l'obtenir.

Et il y a un exemple pour un indicateur.

 
Dimka-novitsek:

Bonsoir, pourriez-vous me dire comment utiliser un indicateur traditionnel dans MQL5 ? Est-il possible d'utiliser simplement la méthode traditionnelle, la plus simple, par exemple double iMA_ = NormalizeDouble(iMA(a_symbol, a_timeframe, Period_, 0, method_ma, price_applied, 0), DIGITS_) ;

Parce que j'ai regardé dans l'aide et je suis devenu encore plus confus - poignées, etc. .... Après la septième lecture, quelque chose d'approximatif me vient, mais d'une certaine façon, tout est très alambiqué dans la cinquième... C'est difficile à obtenir.

Voilà. Rien de superflu. Juste créer un handle, obtenir des valeurs.

https://www.mql5.com/ru/articles/31

 
Merci, je vais y aller maintenant !
 

Bon après-midi.

Chers programmeurs, si vous en avez la possibilité, veuillez traduire l'indicateur.

Si un tel indicateur pour mql5 existe déjà, veuillez indiquer où il peut être trouvé.


Dossiers :
supdem.jpg  152 kb
mII_SupDem.mq4  30 kb
 
nei:

J'espère que beaucoup de gens ont déjà compris la programmation de MT5.

Malheureusement, tout le monde ne peut pas saisir la sagesse de la programmation.

Depuis l'époque de MT4, de bons indicateurs ont été créés. Je pense que quelqu'un voudrait les transférer vers la plateforme MT5

Nous espérons qu'ils trouveront ici une aide à cet égard.

Je joins le fichier avec les indicateurs, que nous souhaitons transférer vers MT5.

 
mq4 d mq5 peuvent être traduits icihttp://funkydonkey.net/mq4tomq5/
mq4 to mq5 converter free, Бесплатный конвертер файлов mq4 в mq5
  • funkydonkey.net
онвертер файлов из стандарта mq4 в стандарт mq5 — это все, что нужно для перехода на Metatrader 5! Как конвертировать файл mq4 в mq5, используя наш сервис? Для этого следует загрузить файл формата mq4, который нужно конвертировать в файл формата mq5, через форму чуть ниже этого текста (нажать кнопку “Выберите файл” и указать путь к...
1...101112131415161718192021
Nouveau commentaire