Aide à la mise à niveau vers MetaTrader 5 sans perte de données - page 17
Bonnes gens, s'il vous plaît, aidez-nous !
Je ne parle pas les langages de programmation, malheureusement :*(
Qui n'est pas difficile, s'il vous plaît réécrire, ce très nécessaire indicateur ATR_the_bat sur mql5 ...
Merci d'avance ! !! http://strategy4you.ru/files/ATR__the_bat.mq4
Bon après-midi à tous.
J'utilise l'indicateur informationnel sur MT4 depuis longtemps.
Captures d'écran de l'indicateur originalhttp://findicators.com/wp-content/uploads/2011/06/visualorders.gif, http://findicators.com/wp-content/uploads/2011/06/visualorders2.gif
C'est important pour les paires avec un gros swap négatif AUDUSD NZDUSD etc. pour éviter une ouverture accidentelle sur le côté avec un gros swap négatif et en plus un jour où il est chargé en taille triple, je ne sais pas vraiment comment afficher le swap négatif en rouge et le swap positif en bleu, donc il s'affiche en blanc :-).
Si vous ne savez pas quoi faire avec le swap, cela sera indiqué dans le tableau.
Dans MT5, je comprends qu'un seul ordre ouvert sera visible.
J'ai déjà demandé dans ce fil de discussion de refaire le script MT4 https://www.mql5.com/ru/code/9567, --- Valmars--- il l'a refait pour MT5 https://c.mql5.com/3/3/YouBalanceProfitAndSetNewStopProfit.mq5, il est encore mieux que l'original et je le RESPECTE !
Peut-être que quelqu'un changera aussi cet indicateur ? Je pense que c'est un indicateur utile auquel il faut prêter attention.
Et il y a un exemple pour un indicateur.
Bonsoir, pourriez-vous me dire comment utiliser un indicateur traditionnel dans MQL5 ? Est-il possible d'utiliser simplement la méthode traditionnelle, la plus simple, par exemple double iMA_ = NormalizeDouble(iMA(a_symbol, a_timeframe, Period_, 0, method_ma, price_applied, 0), DIGITS_) ;
Parce que j'ai regardé dans l'aide et je suis devenu encore plus confus - poignées, etc. .... Après la septième lecture, quelque chose d'approximatif me vient, mais d'une certaine façon, tout est très alambiqué dans la cinquième... C'est difficile à obtenir.
Voilà. Rien de superflu. Juste créer un handle, obtenir des valeurs.
https://www.mql5.com/ru/articles/31
Bon après-midi.
Chers programmeurs, si vous en avez la possibilité, veuillez traduire l'indicateur.
Si un tel indicateur pour mql5 existe déjà, veuillez indiquer où il peut être trouvé.
J'espère que beaucoup de gens ont déjà compris la programmation de MT5.
Malheureusement, tout le monde ne peut pas saisir la sagesse de la programmation.
Depuis l'époque de MT4, de bons indicateurs ont été créés. Je pense que quelqu'un voudrait les transférer vers la plateforme MT5
Nous espérons qu'ils trouveront ici une aide à cet égard.
Je joins le fichier avec les indicateurs, que nous souhaitons transférer vers MT5.