Supprimez les onglets suivants du panneau Outils : Actualités, Courrier, Calendrier, Société, Marché, Signaux, Articles, Bibliothèque ; ou donnez la possibilité de personnaliser l'affichage des onglets. Le panneau Outils est destiné au travail et il est très surchargé d'onglets inutiles. Faites un réglage - lignes d'offre et de demande avec un rayon plutôt qu'une ligne horizontale (surcharge le graphique s'il y a beaucoup d'objets sur le graphique).
Ce souhait a donc été partiellement exaucé, les onglets peuvent maintenant être désactivés...
J'ai quelques suggestions pour le Metaeditor :
En général, j'avais l'habitude de regarder les graphiques dans le Tranzac. Il permettait de sélectionner dans une fenêtre une liste d'instruments qui vous intéressaient : actions, etc., et dans une autre fenêtre un graphique dont la fenêtre était liée à cette liste, vous pouviez également sélectionner des catégories entières d'actions. Maintenant, le Tranzac n'est pas soutenu par J2T. Cela ne peut-il pas être mis en œuvre dans MT5 ? Il est très peu pratique de saisir manuellement chaque action ou autre instrument à chaque fois.
Vous pouvez :
Il faudrait pour cela saisir manuellement environ 1000 actions de la catégorie qui nous intéresse.
1. utilisez le bouton - sinon vous avez l'impression de vous parler à vous-même.
2. Qui vous empêche d'ajouter des actions en utilisant le script MQL5?
3. Vous pouvez également travailler avec le menu "Symboles" et sélectionner des sections du marché :
Tout n'y est pas non plus correctement mis en œuvre. Par exemple, je ne peux pas ajouter tous les PENNY STOCKS. En outre, je dois ouvrir une fenêtre distincte pour visualiser chaque action. C'est très gênant.
Contactez votre courtier - demandez-lui de configurer les listes correctement ou d'utiliser les scripts MQL5.