WinProject:
Supprimez les onglets suivants du panneau Outils : Actualités, Courrier, Calendrier, Société, Marché, Signaux, Articles, Bibliothèque ; ou donnez la possibilité de personnaliser l'affichage des onglets. Le panneau Outils est destiné au travail et il est très surchargé d'onglets inutiles. Faites un réglage - lignes d'offre et de demande avec un rayon plutôt qu'une ligne horizontale (surcharge le graphique s'il y a beaucoup d'objets sur le graphique).

Ce souhait a donc été partiellement exaucé, les onglets peuvent maintenant être désactivés...

 

J'ai quelques suggestions pour le Metaeditor :

  • Ajout de CTRL+DEL pour supprimer un mot (par exemple CTRL+BACKSPACE supprime maintenant le mot du côté gauche, etCTRL+DEL ne supprime pas le mot du côté droit)
  • ne pas cliquer sur le bord de la barre de défilement (si vous cliquez sur le pixel le plus extérieur de la barre de défilement, vous ne pouvez pas défiler, vous devez éloigner votre curseur du bord de l'écran)
 
J'aimerais pouvoir faire défiler avec la molette de la souris la barre de fenêtre dans ME et les graphiques dans MT - comme les onglets d'un navigateur en y faisant passer le curseur de la souris.
 
J'aimerais pouvoir désactiver la notification de mise à jour. Très ennuyeux.
 
Bref, j'ai pris l'habitude de regarder les graphiques dans le Tranzac. Il permettait de sélectionner dans une fenêtre une liste d'instruments qui vous intéressaient : actions, etc., et dans une autre fenêtre un graphique dont la fenêtre était liée à cette liste, vous pouviez également sélectionner des catégories entières d'actions. Maintenant, le Tranzac n'est pas soutenu par J2T. Cela ne peut-il pas être mis en œuvre dans MT5 ? Il est très peu pratique de saisir manuellement chaque action ou autre instrument à chaque fois.
 
Cela ne peut-il pas être mis en œuvre dans MT5 ? Il est très peu pratique de saisir manuellement chaque action ou autre instrument à chaque fois.

Vous pouvez :

  • enregistrer une liste de symboles pour la charger à tout moment :

  • sauvegarder les graphiques configurés à l'aide de modèles et de profils
Il faudrait pour cela saisir manuellement environ 1 000 actions de la catégorie qui nous intéresse.
 
Il faudrait pour cela saisir manuellement environ 1000 actions de la catégorie qui nous intéresse.

1. utilisez le bouton - sinon vous avez l'impression de vous parler à vous-même.

2. Qui vous empêche d'ajouter des actions en utilisant le script MQL5?

3. Vous pouvez également travailler avec le menu "Symboles" et sélectionner des sections du marché :


 
1. utilisez un bouton - sinon vous avez l'impression de vous parler à vous-même.

2. Qui vous empêche d'ajouter des actions en utilisant le script MQL5?

3. Vous pouvez également travailler avec le menu "Symboles" et sélectionner des sections du marché :


Tout n'y est pas non plus correctement mis en œuvre. Par exemple, je ne peux pas ajouter tous les PENNY STOCKS. En outre, je dois ouvrir une fenêtre distincte pour visualiser chaque action. C'est très gênant.
 
Tout n'y est pas non plus correctement mis en œuvre. Par exemple, je ne peux pas ajouter tous les PENNY STOCKS. En outre, je dois ouvrir une fenêtre distincte pour visualiser chaque action. C'est très gênant.

Contactez votre courtier - demandez-lui de configurer les listes correctement ou d'utiliser les scripts MQL5.

