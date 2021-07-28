Souhaits pour MT5 - page 111
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Depuis une version récente, il y a maintenant deux rangées d'informations auxiliaires dans la boîte à outils, onglet Commerce.
Pourquoi y aurait-il des lignes supplémentaires dans l'onglet "Commerce" avec des informations qui sont rarement utilisées ? Probablement parce que la marge libre et le niveau de marge ne tenaient pas sur une seule ligne et que cela dérangeait quelqu'un.
L'idée est de tout remettre sur une seule ligne - comme c'était le cas auparavant (ou de supprimer la marge libre et le niveau de marge de l'onglet "Trading" - puisqu'ils ne tiennent pas sur une seule ligne - et il ne restera alors que Solde/Fonds/Marge/Bénéfice). Et qui a besoin de paramètres aussi "nécessaires" que la marge libre et le niveau de marge - ils peuvent utiliser l'onglet Actifs - où ces informations sont dupliquées (il est plus logique d'avoir plusieurs lignes à cet endroit, au cas où elles ne tiendraient pas en une seule).
Ainsi, la tâche consistant à libérer une ligne inutile de l'onglet Négoce en excluant des informations rarement utilisées - déjà dupliquées dans d'autres onglets - est résolue de cette manière.
Depuis une version récente, deux lignes ont été allouées aux informations auxiliaires dans la fenêtre Outils, onglet Commerce.
Pourquoi y aurait-il des lignes supplémentaires dans l'onglet "Commerce" avec des informations rarement utilisées ? Probablement parce que la marge libre et le niveau de marge ne tenaient pas sur une seule ligne et que cela dérangeait quelqu'un.
L'idée est de tout remettre sur une seule ligne - comme c'était le cas auparavant (ou de supprimer la marge libre et le niveau de marge de l'onglet "Trading" - puisqu'ils ne tiennent pas sur une seule ligne - et il ne restera alors que Solde/Fonds/Marge/Bénéfice). Et ceux qui ont besoin de paramètres "nécessaires" tels que la marge libre et le niveau de marge peuvent utiliser l'onglet Actifs, où ces informations sont dupliquées (il serait plus raisonnable d'avoir plusieurs lignes à cet endroit, au cas où tout ne tiendrait pas en une seule).
Ainsi, la tâche consistant à libérer une ligne inutile de l'onglet Négoce en excluant des informations rarement utilisées - déjà dupliquées dans d'autres onglets - est résolue de cette manière.
Qu'avez-vous réalisé avec cette innovation ? Maintenant, l'information auxiliaire au lieu d'une - deux lignes - et la valeur de la marge libre tout de même - NON visible (largeur des colonnes Ordre et Temps - je reconnais réduit)
Ainsi, l'information n'est pas visible de toute façon, alors que j'ai besoin de deux fois plus d'espace pour l'afficher
Bien sûr, nous parlons de petites résolutions d'écran où chaque ligne supplémentaire fait la différence.
Eh bien, qu'avez-vous réalisé avec cette innovation ? Maintenant, les informations auxiliaires occupent deux lignes au lieu d'une - et la valeur de la marge libre n'est toujours PAS visible (j'ai réduit la largeur des colonnes Ordre et Temps).
Naturellement, nous parlons de petites résolutions d'écran, où chaque ligne supplémentaire occupée a une valeur
C'est petit comment ? J'ai 1280*800 et tout s'adapte (écran de bureau, ordinateur portable, tablette).
1024x768 - ce n'est même pas petit, c'est tout à fait normal - le plus courant
Quelle est l'échelle d'affichage définie sur le système ?
police 125
La case "Taille automatique" est-elle cochée dans l'onglet "Commerce" du terminal ?