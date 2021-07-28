Souhaits pour MT5 - page 111

Maintenant, on ne voit pas quel modèle est appliqué au graphique. Le profil s'affiche dans la barre d'état, mais le modèle ne s'affiche pas dans la barre d'état. Je voudrais que le modèle soit affiché dans la barre d'état.
 

Depuis une version récente, il y a maintenant deux rangées d'informations auxiliaires dans la boîte à outils, onglet Commerce.

Pourquoi y aurait-il des lignes supplémentaires dans l'onglet "Commerce" avec des informations qui sont rarement utilisées ? Probablement parce que la marge libre et le niveau de marge ne tenaient pas sur une seule ligne et que cela dérangeait quelqu'un.

L'idée est de tout remettre sur une seule ligne - comme c'était le cas auparavant (ou de supprimer la marge libre et le niveau de marge de l'onglet "Trading" - puisqu'ils ne tiennent pas sur une seule ligne - et il ne restera alors que Solde/Fonds/Marge/Bénéfice). Et qui a besoin de paramètres aussi "nécessaires" que la marge libre et le niveau de marge - ils peuvent utiliser l'onglet Actifs - où ces informations sont dupliquées (il est plus logique d'avoir plusieurs lignes à cet endroit, au cas où elles ne tiendraient pas en une seule).

Ainsi, la tâche consistant à libérer une ligne inutile de l'onglet Négoce en excluant des informations rarement utilisées - déjà dupliquées dans d'autres onglets - est résolue de cette manière.

Vous avez noté à juste titre que les chiffres ne tiennent pas sur une seule ligne. Ce problème ne se posera pas sur un écran à plus haute résolution (ou si vous étirez la fenêtre de la boîte à outils sur toute sa largeur). Cela a toujours été le cas.
 
konung:

Qu'avez-vous réalisé avec cette innovation ? Maintenant, l'information auxiliaire au lieu d'une - deux lignes - et la valeur de la marge libre tout de même - NON visible (largeur des colonnes Ordre et Temps - je reconnais réduit)

Ainsi, l'information n'est pas visible de toute façon, alors que j'ai besoin de deux fois plus d'espace pour l'afficher

Bien sûr, nous parlons de petites résolutions d'écran où chaque ligne supplémentaire fait la différence.

 
A100:

Eh bien, qu'avez-vous réalisé avec cette innovation ? Maintenant, les informations auxiliaires occupent deux lignes au lieu d'une - et la valeur de la marge libre n'est toujours PAS visible (j'ai réduit la largeur des colonnes Ordre et Temps).

Naturellement, nous parlons de petites résolutions d'écran, où chaque ligne supplémentaire occupée a une valeur

Quelle est la petite résolution ? J'ai 1280*800 et tout s'adapte (écran de bureau, ordinateur portable, tablette).
 
barabashkakvn:
C'est petit comment ? J'ai 1280*800 et tout s'adapte (écran de bureau, ordinateur portable, tablette).
1024x768 n'est même pas petit, mais tout à fait normal - le plus courant.
 
A100:
1024x768 - ce n'est même pas petit, c'est tout à fait normal - le plus courant
Quelle est l'échelle de visualisation du système ? Est-il de 100% ou plus ?
 
Et puis, si quelque chose ne convient pas, il faut raccourcir les noms de Pledge / Free / Level, comme dans MT4.
 
barabashkakvn:
Quelle est l'échelle d'affichage définie sur le système ?
police 125
 
A100:
police 125

La case "Taille automatique" est-elle cochée dans l'onglet "Commerce" du terminal ?

