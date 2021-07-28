Souhaits pour MT5 - page 114
C'est étrange, ça marche pour moi. J'ai appuyé sur Alt+G sur l'appel de fonction et je suis passé à la définition de la fonction, puis j'ai appuyé sur Ctrl+- et je suis revenu en arrière.
Oh !"Ctrl" +"-" le retour en arrière fonctionne !
...Il reste à demander que cette fonctionnalité soit mise en évidence dans l'éditeur.
Vous pourriez ajouter des boutons à la barre d'outils :
Supprimez les onglets du panneau Outils : Actualités, Courrier, Calendrier, Société, Marché, Signaux, Articles, Bibliothèque ; ou donnez la possibilité de personnaliser l'affichage des onglets. Le panneau Outils est destiné au travail et il est très surchargé d'onglets inutiles. Faites le réglage - lignes d'offre et de demande avec un faisceau, pas une ligne horizontale (surcharge le graphique s'il y a beaucoup d'objets sur le graphique).
détaché !
et rendez les boutons inutiles de chat et d'accomplissement interchangeables.