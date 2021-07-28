Souhaits pour MT5 - page 114

Vitalie Postolache:
C'est étrange, ça marche pour moi. J'ai appuyé sur Alt+G sur l'appel de fonction et je suis passé à la définition de la fonction, puis j'ai appuyé sur Ctrl+- et je suis revenu en arrière.
О !"Ctrl +"-" le saut en arrière fonctionne ! Super. La question n'est donc plus d'actualité. Il reste à demander que cette fonctionnalité soit mise en évidence dans l'éditeur.
 
Karputov Vladimir:
Oh !"Ctrl" +"-" le retour en arrière fonctionne !
Menu principal > Affichage > Deux dernières options.
 
Karputov Vladimir:
...Il reste à demander que cette fonctionnalité soit mise en évidence dans l'éditeur.

Vous pourriez ajouter des boutons à la barre d'outils :


 
Bonjour, j'aimerais pouvoir faire basculer par hotkey le cadre en haut en bas. Ce serait très pratique. Par exemple, ctrl z en bas du cadre, ctrlx en haut. Ou autre chose. Merci
 
Bonjour !
J'utilise MetaTrader pour iOS.

Quand réparerez-vous les bogues ?

  1. Les données OHLC disparaissent. Si je passe à une autre application sur mon téléphone et que je reviens ensuite à MT4, la fenêtre de données OHLC disparaît. Vous ne voyez pas ce problème ? Peut-être que vos testeurs vont commencer à travailler et à résoudre ce problème déjà ? JE JOINS UNE CAPTURE D'ÉCRAN.
  2. Lorsque je passe d'une période supérieure à une période inférieure, une fenêtre bleue s'ouvre et me propose de passer à une autre date avec le même prix. Pourquoi en ai-je besoin ? Pourquoi en ai-je besoin ? Pourquoi je ne peux pas désactiver cette fenêtre ? J'en ai marre, pour être honnête ! !! VOICI UNE CAPTURE D'ÉCRAN.
 
ajouter le tri radix comme jeu standard au tri rapide
 
Supprimez les onglets suivants du panneau Outils : Actualités, Courrier, Calendrier, Société, Marché, Signaux, Articles, Bibliothèque ; ou donnez la possibilité de personnaliser l'affichage des onglets. Le panneau Outils est destiné au travail et il est très surchargé d'onglets inutiles. Faites le réglage - lignes d'offre et de demande avec un rayon plutôt qu'une ligne horizontale (surcharge le graphique s'il y a beaucoup d'objets sur le graphique).
 
WinProject:
Supprimez les onglets du panneau Outils : Actualités, Courrier, Calendrier, Société, Marché, Signaux, Articles, Bibliothèque ; ou donnez la possibilité de personnaliser l'affichage des onglets. Le panneau Outils est destiné au travail et il est très surchargé d'onglets inutiles. Faites le réglage - lignes d'offre et de demande avec un faisceau, pas une ligne horizontale (surcharge le graphique s'il y a beaucoup d'objets sur le graphique).

détaché !

et rendez les boutons inutiles de chat et d'accomplissement interchangeables.

 
et il est également attendu depuis longtemps de faire des niveaux de grille par des niveaux circulaires comme dans tous les terminaux
 
Chers développeurs ! Veuillez faire en sorte qu'il soit possible de se connecter via le terminal web aux comptes à autorisation étendue en utilisant un certificat SSL.
