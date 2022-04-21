Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 23
Le testeur s'est arrêté car OnInit renvoie un code non nul
C'est pourquoi il n'y a pas de statistiques.
Merci, je vous tiendrai au courant. Il est intéressant que les graphiques soient toujours construits avec les transactions effectuées.
Les agents surchargent la mémoire en essayant de parcourir le Mexique sans rien faire, et leur nombre de tâches ne fait qu'augmenter. Les journaux montrent les erreurs suivantes :
Vous devez regarder les journaux des agents.
L'erreur 14 signifie que le prix de l'offre est nul pour cet outil. C'est-à-dire qu'il y a une barre de gauche dans l'historique
PS Il est préférable d'effectuer un seul test. Alors l'erreur est sûre d'apparaître dans le journal de l'agent de test. Lors de l'optimisation, les erreurs ne sont affichées que jusqu'à la fin de OnInit.
L'icône du groupe disparaît lorsque tous sont fermés, l'option permettant de sélectionner un paramètre pour l'optimisation disparaît.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie
Bibliothèques : MultiTester
fxsaber, 2019.11.06 11:24
Lorsque vous examinez un grand nombre de caches d'optimisation après une exécution multi-test, vous faites la même chose.
La majeure partie du temps est consacrée à l'étape 2, ce qui entraîne souvent des erreurs. Nous souhaitons une semi-automatisation. Et il y a une solution !
Copiez ce texte dans le presse-papiers.
Il suffit ensuite d'appuyer sur CTRL+V dans l'onglet Paramètres. Cela désactivera automatiquement l'optimisation et fixera la bonne date.
ZZZ était pressé d'être excité. Les paramètres d'entrée de l'EA sont remis à leur valeur par défaut avec ce tampon.
Une grosse demande pour ne pas modifier les paramètres d'entrée d'un EA qui n'est pas défini dans le presse-papiers.
Oui. Corrigez le comportement.
Oui. Corriger le comportement
Merci !
PS Le comportement décrit n'est pas reproduit. S'il n'y a pas de section [TesterInputs] dans le texte à insérer, l'onglet des paramètres du conseiller expert n'est pas touché du tout.
Conseiller expert
Lecture
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Caractéristiques du langage mql5, conseils et astuces
fxsaber, 2019.11.06 16:57
Parfois, dans l'optimisation génétique, les quelques milliers de premiers passages suffisent pour comprendre déjà plus ou moins le résultat.
Lorsque vous exécutez automatiquement un grand nombre d'optimisations, vous voulez que tout fonctionne plus rapidement. C'est pourquoi nous aurons besoin d'un mécanisme pour interrompre l'optimisation.
Application.
Conseiller
Lecture