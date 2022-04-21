Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 22
Slava:
В OnInit торговля точно ведётся?
Et comment allez-vous appliquer GetLastError avec votre code ? Et une autre question. Êtes-vous sûr de l'ordre de calcul des arguments de la fonction?
Nous parlons du testeur. Pourquoi avez-vous besoin de GetLastError dans cet exemple ? Et l'ordre n'est pas important dans ce cas non plus.
Lorsque vous copiez une valeur à partir d'ici (et éventuellement à partir d'autres endroits), le bloc de paramètres entier est alors collé au lieu de la valeur. Je m'attendais à copier ce que j'ai mis en évidence).
Les agents surchargent la mémoire en essayant de parcourir le Mexique sans rien faire, et leur nombre de tâches ne fait qu'augmenter. Les journaux montrent les erreurs suivantes :
Analysons maintenant la situation sur le morceau mis en évidence.
vous devez déplacer le curseur, vous souvenir de la date qui apparaît, ouvrir le graphique d'exécution, vous rendre à l'endroit voulu dans l'historique des transactions et double-cliquer sur la ligne correspondante dans le tableau.
Tout cela peut-il être remplacé par un double clic sur le point du graphique ci-dessus ?
Connecté et ensuite immédiatement déconnecté. Après une minute, c'était opérationnel. Il n'y avait pas de visualiseur.
J'ai eu cette réaction en appuyant sur le bouton Start sur une seule passe.
Le testeur s'est détraqué
Le testeur s'est arrêté car OnInit renvoie un code non nul
C'est pourquoi il n'y a pas de statistiques.
L'agent testeur s'est écrasé
J'ai eu une exécution unique sur 2197 hier également, j'ai d'abord fait un clic droit sur les exécutions uniques 10 à 15 fois après l'optimisation, puis n'importe quelle exécution unique dans le journal s'est connectée et n'a rien fait d'autre, les agents étaient dans l'état reidi, le redémarrage du terminal résout ce problème.
Il faut regarder les journaux des agents
Lorsque vous copiez une valeur à partir d'ici (et éventuellement à partir d'autres endroits), le bloc de paramètres entier est alors collé au lieu de la valeur. Je m'attendais à copier ce que j'ai mis en évidence).