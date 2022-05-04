League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 33
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Où se trouve Georges lui-même, en fait ?
Eh... Georges s'est laissé prendre au jeu - Ligue des champions, Premier League, un milliard de paires de devises et TC... Et ainsi de suite jusqu'à l'infini...
Et les gens l'ont dit - on ne peut pas mettre le sens opposé de TC en même temps dans l'œuvre.
Une fois de plus - parce que toutes les paires de devises, par leur nature même, sont identiques, nous devons choisir UNE stratégie - soit la tendance, soit la contre-tendance.
Un seul paramètre doit être optimisé : la fenêtre temporelle d'observation (volume d'échantillonnage). C'est tout.
Bon vent.
Oui, l'EA ne remarquera rien.
S'il vous plaît - envoyez-moi un lien vers la bibliothèque de virtualisation des échanges. Il faut aussi revoir le travail virtuel - robot de trading...
S'il vous plaît - envoyez-moi un lien vers la bibliothèque de virtualisation des échanges. Il faut aussi revoir le travail virtuel - le robot de trading...
https://www.mql5.com/ru/code/22577
https://www.mql5.com/ru/code/22577
О ! Cenk. Je l'ai déjà vu, d'ailleurs. J'ai juste oublié... :-)
Je vais regarder...
Où se trouve Georges lui-même, en fait ?
Georges est tombé dans une lutte inégale avec les Power Grids, qui ont coupé l'oxygène de tous ses ordinateurs en même temps...
Je posterai le rapport sur la Ligue TC plus tard.
Situation actuelle (tous les TS travaillent sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Les 20 premiers TS par solde :
Un tableau du top 5 par solde :
Les 20 meilleurs par qualité commerciale :
Meilleur graphique 5 pour la qualité du trading :
Ainsi, TS 744050 - entrée sur le croisement des prix de la tendance et de l'EMA avec le reverse trailing sur NZDCHF sans faire un seul trade est arrivé en première place.
TS 542521 - flips inside the channel sur CADJPY a réalisé 8 transactions pendant cette période, réduisant un peu la qualité du trading, mais c'était suffisant pour réduire à la troisième place.
TS 740142 - entrée sur les bords en zigzag avec trailing inverse sur l'eurodollar - a réalisé une transaction, et occupe la deuxième place.
TS 642150 est passé de la cinquième à la quatrième place, après avoir effectué un échange.
TS 740650 est passé à la cinquième place.
Personnellement, je suis déçu par le fait que la plupart des CT figurant dans le top 5 sont des systèmes de traçage inverse. Sur de courtes distances, ces systèmes ont tendance à donner de bons résultats. Cependant, leur comportement est très similaire à celui de la martingale. Au premier faux contre-tendanciel, ils affichent une perte importante. Il n'y a pas de perte, j'ai SL sur tous les systèmes, mais la perte est quand même très sensible.
Et les gens l'ont dit - on ne peut pas faire travailler des TPs opposés en même temps.
Une fois encore, comme toutes les paires de devises sont essentiellement les mêmes, vous devez choisir UNE stratégie - tendance ou contre-tendance.
Un seul paramètre doit être optimisé : la fenêtre temporelle d'observation (volume d'échantillonnage). C'est tout.
Pourquoi "pas" ? Oui, c'est nécessaire - cela nous permet de voir sur quels principes cette paire fonctionne le mieux.
En ce moment - j'ai complètement fini d'ajouter les 24x28 = 672 TS à la Ligue TS. En même temps - ils sont divisés en trois comptes - Haut, Moyen et Bas, en fonction de la qualité du commerce.
Pourquoi pas ? Vous devriez - cela vous permet de voir sur quels principes une paire donnée fonctionne le mieux.
En ce moment - j'ai complètement fini d'ajouter tous les 24x28 = 672 TS à la Ligue TS. Dans ce cas - ils sont divisés en trois comptes - Haut, Moyen et Bas, en fonction de la qualité du commerce.
Et quand quelque chose naîtra, sera-t-il prêt pour le Nouvel An ?
Je ne comprends pas.
Je l'ai dit à plusieurs reprises - l'objectif de la Ligue TC est de créer un "pool TC", un ensemble de systèmes qui ont déjà été testés, qui fonctionnent sur des démos et qui ont montré de bons résultats depuis un certain temps. Ainsi, il n'est pas nécessaire de chercher "from scratch". Et la Ligue remplit DÉJÀ cette fonction.
Qu'y a-t-il d'autre à "naître" ? (Surtout que quelqu'un ici s'est vanté d'un ratio de Sharpe de 4).
Donner les experts de la Ligue CU en prêt à TC, je ne suis pas encore prêt. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises - je n'ai pas résolu la question de la sélection des CT sur le critère de la durabilité.
Lorsque j'aurai déterminé ce critère pour moi-même, il est probable que j'afficherai sur le marché la meilleure ligue des CU. Quand ce sera - je ne peux pas dire, sur le critère de la "beauté" j'ai lutté presque deux ans. C'est une question résolue maintenant. Au critère de la durabilité, on travaille déjà depuis bientôt un an, alors qu'il n'y a pas de quoi se vanter.
Ainsi, si quelqu'un doit "donner naissance à quelque chose", tout a déjà été fait. Prenez CADJPY, un simple système SAR d'inversion (je suis sûr qu'il y a des experts gratuits dans Kodobase), optimisez-le, et vous obtiendrez approximativement la même chose que moi.
Je ne comprends pas.
Je l'ai dit à plusieurs reprises - l'objectif de la ligue TC est de créer un "pool TC", un ensemble de systèmes qui ont déjà été testés, qui fonctionnent sur des démos et qui donnent de bons résultats depuis un certain temps. Ainsi, il n'est pas nécessaire de chercher "from scratch". Et la Ligue remplit DÉJÀ cette fonction.
Qu'y a-t-il d'autre à "naître" ? (Surtout que quelqu'un ici s'est vanté d'un ratio de Sharpe de 4).
Donner des experts en CU de la Ligue en prêt, je ne suis pas encore prêt. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises - je n'ai pas résolu la question de la sélection des CT sur le critère de la durabilité.
Lorsque j'aurai déterminé ce critère pour moi-même, il est probable que j'afficherai sur le marché la meilleure ligue des CU. Quand ce sera - je ne peux pas dire, sur le critère de la "beauté" j'ai lutté presque deux ans. C'est une question résolue maintenant. Sur le critère de la durabilité, je travaille bientôt un an, alors qu'il n'y a pas de quoi se vanter.
Ainsi, si quelqu'un a besoin de "quelque chose à mettre au monde", tout a déjà été créé. Prenez CADJPY, un simple système SAR de renversement (je suis sûr qu'il y a des experts gratuits dans Kodobase), optimisez-le, et obtenez approximativement la même chose que moi.