Je ne comprends pas ce qui est dans le signal ? Il y a toujours des hauts et des bas.)
Dans le classement - j'écris les meilleurs TS à chaque fois. Les TS qui sont sortis du classement ne sont pas affichés. Et sur le signal, j'ai sélectionné les TSs qui sont tradés (de plus, le money management y est activé - un risque constant de 5% sur le TS). Comme vous pouvez le constater, ils sont mal sélectionnés. S'il n'y avait pas le GBPUSD, qui "tire" l'ensemble du signal vers le haut - le signal serait une perte énorme. La question du choix du TS le plus stable bat son plein. Et la décision est toujours prise intuitivement. J'ai des problèmes avec l'intuition.Rappel, dernière évaluation dans ce poste.
Si la livre sterling n'avait pas "tiré" l'ensemble du signal vers le haut, il y aurait une perte énorme sur le signal.
Alors pourquoi ne pas être heureux qu'il tire et investir beaucoup d'argent dans lui ?
Oui, mais encore une fois - vous devez justifier d'une manière ou d'une autre l'augmentation du lot, le calculer... Je ne peux pas encore le faire. Je suis donc enclin à augmenter mon lot, mais pour l'instant - encore une fois, intuitivement... Je n'aime pas ça... De plus, si j'augmente le lot, la livre va commencer à dégringoler... Je ne peux pas aller plus loin sans stabilité sans avoir élaboré un ordre de sélection.
Situation actuelle (tous les TS travaillent sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Les 20 premiers TS par solde :
Tableau du Top 5 par équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité commerciale :
Les 5 meilleurs graphiques pour la qualité des échanges :
La dernière semaine s'est avérée être la dernière pour plus de deux douzaines de TS (sur 448). Tous ont montré un comportement inacceptable et ont été envoyés en sur-optimisation. La qualité des échanges s'est souvent fortement détériorée. Vous pouvez voir dans lesignal gratuit de la Ligue TS que de tels TS figuraient également parmi ceux qui ont été sélectionnés pour elle. Malheureusement, la question de la sélection du TS pour le signal n'est toujours pas résolue.
En outre, le score de qualité commerciale a été légèrement modifié. Si auparavant il était impossible de calculer l'indice de qualité pour un TS sans une seule perte (parce qu'il est impossible de calculer les récupérations), maintenant au lieu des récupérations j'utilise le ratio de Sharpe qui est aussi calculé pour le cas où il n'y a pas de trades perdants.
La première par la qualité du trading a été la stratégie de trading avec TP-SL fixe (Breakeven, le transfert vers BU fonctionne pour toutes les stratégies) sur GBPUSD pendant 6 semaines consécutives. Cette stratégie a été dans le TOP-5 depuis le début du suivi. Au cours de la semaine dernière, il a effectué quatre transactions, restant à une qualité de transaction très élevée (je vous rappelle que nous considérons la qualité de transaction comme "bonne", "digne", "un exemple à suivre"). Il convient de noter que ce TS est un leader en termes d'équilibre. Chers collègues, prenons ce TS à cœur - il fonctionne bien jusqu'à présent. Je me demande combien de temps cela va durer ?
La deuxième place est prise par le TS du croisement du prix et de la tendance mobile avec le trailing inverse pour l'USDCHF. Ce TS vient d'entrer dans le classement et s'est immédiatement classé deuxième. Cependant, les transactions avec ce TS sont assez rares. Il a été placé dans le commerce à la mi-août et ce n'est que maintenant qu'il a fait la dixième transaction. Cependant, la qualité du commerce dans cette TS est très, très élevée. D'un autre côté - c'est le système de trailing inversé, qui, à mon avis, est une technique très instable. Je soupçonne que le système ne conservera pas la deuxième place pendant longtemps.
En troisième position se trouve le TP de rebond depuis la limite du canal avec un TP-SL fixe sur l'EURGBP. Ce TS au cours de la semaine dernière n'a fait qu'une seule, mais très bonne affaire, ce qui lui a permis d'entrer dans le classement, et immédiatement dans les trois premiers TS.
J'ai une idée pour modifier les systèmes de la Ligue.
Pour le moment, mon entrée se fait soit en touchant la limite du canal, soit en fonction de la position mutuelle du prix et de l'EMA mobile sur la barre d'impulsion.
Sur un autre forum, quelqu'un a attiré mon attention sur une variante importante de l'entrée sur la frontière du canal.
Pour l'instant, c'est ainsi que je procède. A l'ouverture de la barre, je compare l'extremum des barres précédentes et la limite du canal. Si nous sommes en breakout-enter si l'avant-dernière barre ne touche pas la limite du canal et que la dernière barre l'a touchée (et a probablement déplacé la limite plus loin, élargissant le canal). Si vous travaillez sur un rebond, vous devez entrer si l'avant-dernière barre touche la bordure du canal, et que la dernière ne la touche pas.
Une entrée en attente a été suggérée. Si le prix s'éloigne de la limite du canal à l'intérieur du canal, nous plaçons un ordre d'entrée en attente sur celui-ci. (Stop si l'on travaille sur un breakout, et Limite si l'on travaille sur un pullback). Si nous avons un ordre en attente dans cette zone, nous ne le plaçons pas. Si l'ordre en attente n'est pas activé pendant une longue période (quelques jours), nous le supprimons. Si l'ordre est déclenché - accompagnez-le d'une des quatre escortes standard.
Au début, j'étais sceptique quant à cette suggestion. Je pensais qu'une telle entrée ne différait pas beaucoup de mon entrée sur la frontière du canal et il était toujours possible de trouver des valeurs de la période du canal telles que les entrées dans les deux cas étaient proches. Cependant, la vérification a montré que j'avais tort. Sur les paires de devises les plus populaires, les entrées diffèrent de manière significative et je n'ai pas pu trouver de tels paramètres de canal ou de tels paramètres pour définir des ordres qui rendraient l'entrée proche. Il y a des paires où je peux trouver de tels paramètres. Cependant, il s'agit le plus souvent de croix impopulaires.
La raison en est le mouvement impulsif des prix : les paires les plus populaires évoluent souvent par courtes impulsions. Et le canal déplace sa frontière en une seule mesure. Par conséquent, lors d'une telle impulsion - dans mon cas - nous entrons par une nouvelle frontière "post-impulsion" du canal. Si nous plaçons un ordre en attente, nous entrons par l'ancienne frontière "pré-impulsion". J'ai réussi à "réunir" deux modes d'entrée uniquement pour les paires où il y a peu d'impulsions et où le mouvement est régulier, et où le canal déplace son bord dans plusieurs barres successives.
Ainsi, j'ai trouvé une autre variante d'entrée que j'ai l'intention d'ajouter à la Ligue - l'entrée avec des ordres en attente sur la marge du canal. Il est vrai que pour une telle entrée - aucun accompagnement "rollover" n'est possible. Cependant, les deux TP-SL (trailing et fixed) sont suffisants, c'est-à-dire que maintenant nous aurons 6 TPs supplémentaires pour chaque symbole (2 directions x 3 escortes).
Eh bien... "Nos objectifs sont clairs, les tâches sont définies. Au travail, camarades !" (С)
Situation actuelle (tous les TS travaillent sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Les 20 premiers TS par solde :
Tableau du top 5 en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs par qualité :
Les 5 meilleurs tableaux par qualité :
Dans le trio de tête, il n'y a pas eu de changement. Tous les CTs maintiennent leurs positions.
Pour le moment, j'ajoute le TS à l'entrée avec les ordres en attente. Et il s'est avéré que les supports SAR (retournements) peuvent très bien être organisés avec des entrées sur les ordres en attente. L'entrée est la même, les ordres en suspens sont placés exactement de la même manière, aux extremums de prix, le TP-SL n'est pas du tout placé (plus correctement, seul un SL de protection est placé, qui ne devrait jamais être déclenché dans une situation normale). Et nous surveillons constamment les postes ouverts. Dès que des positions opposées se présentent - nous fermons immédiatement les plus anciennes. En conséquence, nous obtenons un SAR normal, mais les entrées sont effectuées en utilisant des ordres en attente. Ainsi, en entrant avec des polynotes, nous pouvons aussi avoir 4 escortes - forward trailing, backward trailing, rollovers, fixed TP-SL.
Ainsi, après la mise à niveau, chaque symbole de la ligue TS contiendra 24 CTs (3 entrées, 2 directions, 4 escortes). La Ligue TC est "familière" avec 28 symboles. Total - nous avons un maximum de 672 CT. Je me demande s'il y aura des problèmes avec un grand nombre de postes ?
Georgy, qu'est-ce qui vous empêche d'ouvrir un signal séparé payant qui fonctionne avec le système avec les meilleurs résultats en 3 mois ? Je pense que le signal aura de bonnes chances d'atteindre le sommet s'il continue à se négocier avec succès.
J'ai un signal libre, mais plusieurs des meilleurs TS fonctionnent en même temps. Hélas, ils commencent régulièrement à montrer un comportement inacceptable. Cette semaine, par exemple, deux autres CT ont "rendu l'âme" et ont été envoyés en réoptimisation.
Mais, les plans sont en place. Mais pas sur les signaux. Pour faire les signaux séparément pour chacun des TS, je dois avoir cinq cents comptes, et sur chacun d'eux je dois exécuter le terminal et le Conseiller Expert. Ce n'est pas réaliste.
Par conséquent, les personnes rémunérées seront les experts des meilleurs CT.
C'est aussi une option. Au moins, l'expert en câbles portant le numéro magique 340221 a l'air assez attrayant.
Quel désordre vous avez dans la tête, les chaînes, les extrémums sont des absurdités.