League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 17
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
C'est aussi une option. Au moins, l'expert en câbles portant le numéro magique 340221 a l'air assez attrayant.
Bien sûr que oui... C'est ma "locomotive", sans elle, j'aurais eu une seule perte sur mon compte de démonstration League.
Comme je l'ai déjà dit plus d'une fois, la question de la sélection du TS le plus stable demeure. Jusqu'à présent, elle a été résolue de manière intuitive, c'est-à-dire pratiquement par hasard.
Hmmm... Il n'y a pas de diffuseur ! Il y a une surenchère. Serqey Nikitin est juste ici. C'est exactement la voie que j'essaie d'emprunter maintenant. J'estime une partie des "bons" résultats, à partir de leur nombre total, et je la considère comme une "stabilité". Cependant, jusqu'à présent, il n'y a pas de résultats positifs. Les CT que je qualifie de "résilientes" échouent souvent rapidement, et celles que je qualifie d'"instables" fonctionnent assez longtemps. Il est vrai que le critère ici est probabiliste, enfin, jusqu'à présent - gagner des statistiques....
À mon avis, c'est un problème. Là, peut-être, d'une pile de CONFETTIONS ACTUELLES pour le commerce et le commerce sur eux ... :-)
Je ne saurais pas quand les éteindre et en mettre de nouvelles sur les métiers...
Nous avons besoin d'UN GRAND TS, enfin, peut-être de quelques variantes avec des conditions commerciales très spécifiques ... Il y a clairement une surenchère.
"J'estime une fraction des "bons" résultats, du total, et je considère cela comme de la "durabilité"." - Tout est ambigu ici, c'est comme le haut de l'iceberg - rentable pour le moment, le bas est perdant et il n'est pas sûr que ceux qui sont rentables continuent à trader en profit, et ceux qui sont perdants sont perdants et certains ne changent pas de place... Le bénéfice final avec cette approche... il y a des variations... besoin d'un signal en général...
Bien sûr... C'est ma "locomotive", sans elle, je n'aurais qu'une seule perte dans mon compte de démonstration de la Ligue.
Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il s'agit de choisir le TS le plus stable. Jusqu'à présent, il a été résolu de manière intuitive, c'est-à-dire pratiquement au hasard.
Je pense que nous devrions garder seulement 4 symboles. Les autres ne font que tirer vers le bas
Huh...
Je devrais aider Georges...
Au départ, bien sûr, je suis sceptique quant à l'idée présentée dans ce fil. Et si c'est le cas ? C'est un graal.
Donc, les suggestions sont :
1. élaborer une sorte de critère de durabilité ne fonctionnera pas, il n'y a pas lieu de se creuser la tête à ce sujet.
2. ne laisser qu'UNE seule stratégie dans la ligue pour toutes les paires.
3. ne changer de participant que dans le cas extrême, à la fin du mois, et non à la suite d'un seul retrait.
C'est tout pour le moment.
Je pense qu'il ne devrait rester que 4 personnages. Les autres ne font que tirer vers le bas
J'ajouterais également un dragon - GBPJPY
Georgiy Merts:
...Et dans tous les cas, c'est l'optimisation. Il s'agit de choisirles meilleurs paramètres de réglage, en fonction du comportement du prix.
L'optimisation consiste à choisir les meilleures valeurs des paramètres, et non les meilleurs paramètres. Les paramètres sont suggérés par la stratégie. Si la stratégie n'est pas bonne, il ne sert à rien d'optimiser les paramètres. N'est-ce pas ?
En général, tout cela ressemble à un championnat de robots. C'est une idée intéressante.
Il doit y avoir UN GRAND TS, peut-être quelques variantes avec des conditions commerciales très spécifiques... Il y a clairement une surenchère.
"J'estime une fraction des "bons" résultats, sur le total, et je la considère comme une "durabilité"." - Tout est ambigu ici, c'est comme le haut de l'iceberg - rentable pour le moment, le bas est perdant et il n'est pas sûr que ceux qui sont rentables continuent à trader en profit, et ceux qui sont perdants sont perdants et certains ne changent pas de place... Le bénéfice final avec cette approche... il y a des variations... besoin d'un signal en général...
Il y a un signal, il est gratuit.
"Granular TS" - Je suis convaincu que ça n'existe pas. Comme je l'ai déjà dit, tout TS a des périodes de profit et de perte, et les périodes de perte sont TOUJOURS plus longues. Et la seule façon d'être rentable tout le temps est de passer constamment d'une TS à l'autre qui fonctionne à ce moment-là.
"Trop de TS" - rien de tel. Le nombre de TS est nécessaire et suffisant, je l'ai déjà dit. Nous avons deux directions : dans le sens de la tendance et contre la tendance. Nous disposons de quatre pistes - forward et reverse trailing, fixed TP-SL, reversals. Nous avons deux options d'entrée - soit le franchissement de l'EMA et du prix, soit le contact avec une frontière du canal de prix. Au total 2x4x2 = 16ТС par symbole. Tous les CT que j'ai testés jusqu'à récemment tombent dans l'une de ces 16 catégories. Vous pouvez toujours trouver des paramètres tels que les transactions utilisant n'importe quel TS sont proches des transactions utilisant l'un de ces seize.
Récemment, on m'a fait remarquer que l'entrée sur les ordres en suspens aux frontières de la chaîne est essentiellement différente des deux utilisées et ne peut être réduite à la première ou à la seconde. Il s'agit donc d'une autre entrée, et je suis en train de travailler à la connexion d'une telle entrée à la ligue TS. (Très probablement, dans une semaine, le premier TS avec une telle entrée sera envoyé sur le compte de démonstration général de la Ligue TS).
Il y a donc 24 CT par symbole. La Ligue TS est "familière" avec 28 symboles. C'est-à-dire que nous avons maintenant 448 TS. Après l'activation complète de l'entrée sur les ordres en attente - nous aurons 672 TS. Tous les systèmes doivent toujours fonctionner sur un compte de démonstration et être contrôlés. Les systèmes qui présentent un comportement inacceptable seront immédiatement réoptimisés. TS, montrant les meilleurs résultats - aller à l'évaluation du rapport et le signal.
Je pense que la sélection doit se faire sur deux critères : la " beauté " de la ligne d'équilibre et la stabilité. J'ai pu formaliser le paramètre "beauté" et je suis assez satisfait de ce paramètre. Paramètre "stabilité" - est toujours "suspendu dans l'air", en fait, la sélection sur ce paramètre est intuitive, et comme vous pouvez le voir - il est loin d'être optimal. Au cours de la dernière semaine du signal deux TSs ont montré un comportement inacceptable et ont été retirés du signal et envoyé pour la réoptimisation, après quoi ils iront au compte de démonstration général de la Ligue.
Il me semble qu'il ne devrait rester que 4 symboles. Les autres ne font que tirer vers le bas.
Jusqu'à la semaine dernière, 7 TS ont travaillé sur le signal :
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 442921; Symbol: AUDCAD
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 343221; Symbol: CHFJPY
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 342641; Symbol: EURAUD
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 442320; Symbol: EURCAD
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 240141; Symbol: EURUSD
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 340221; Symbol: GBPUSD
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 440650; Symbol: USDCHF
Malheureusement, au cours de la dernière semaine, les deux premiers ont montré une baisse inacceptable et ont cessé de fonctionner. Je les ai ré-optimisés et les ai envoyés sur un compte de démonstration.
J'essaie maintenant de trouver par quoi les remplacer.
Huh...
Je devrais aider Georges...
Au départ, bien sûr, je suis sceptique quant à l'idée présentée dans ce fil. Et si c'est le cas ? Le Graal...
Donc, les suggestions sont :
1. élaborer une sorte de critère de durabilité ne fonctionnera pas, il n'y a pas lieu de se creuser la tête à ce sujet.
2. ne laisser qu'UNE seule stratégie dans la ligue pour toutes les paires.
3. ne changer de participant que dans le cas extrême, à la fin du mois, et non à la suite d'un seul retrait.
C'est tout pour le moment.
1. C'est ce qu'on m'a dit sur la "beauté" de la ligne d'équilibre. Pourtant, un tel critère a été élaboré. La durabilité est un critère aussi vague que la "beauté". Rien n'est encore au point, mais ce n'est pas une raison pour ne pas essayer différentes approches.
2. NON. Tout d'abord, chaque paire - montre un comportement différent. Et utiliser un instrument suiveur de tendance (tout instrument avec un stop suiveur direct) sur une paire fortement plate, c'est se condamner à la perte. Ou vice versa, pour utiliser une paire encline aux tendances d'un TS fortement flottant (disons, n'importe quel TS avec trailing inverse). Dans le compte général de la Ligue TS - tous les 448 (après un certain temps 672) TS fonctionneront TOUJOURS. Notre tâche consiste à sélectionner les meilleurs dans ce "pool". En clair, pour chaque paire, il est probable que sur 28 CT, l'une d'entre elles sera la meilleure. Cependant, je suis sûr que pour d'autres paires, un CT complètement différent sera le meilleur. C'est pourquoi nous avons besoin de ce score commun, sur lequel tous les CT travaillent toujours, afin de pouvoir choisir. Le principe de la "ligue de football". Il y a des joueurs qui s'entraînent tout le temps. Seuls les meilleurs iront dans l'"équipe nationale". Mais ce n'est pas une raison pour virer tous les pires d'entre eux de la ligue.
3. si les participants sont remplacés à la fin du mois, ils peuvent avoir beaucoup d'ennuis pendant ce mois. C'est pourquoi les participants sont retirés des enchères IMMÉDIATEMENT au premier comportement inacceptable. J'utilise maintenant une période historique de deux ans. La première année, les réglages sont repris et la deuxième année, c'est la période à terme. Pendant ces deux années, trois paramètres critiques sont fixés : le plus grand drawdown, la plus grande file d'attente SL, le plus grand nombre de transactions pour mettre à jour le maximum. Je pense que si ces paramètres se sont produits pendant deux ans, cela signifie qu'ils peuvent se reproduire. Mais dès que l'un de ces paramètres est dépassé, il est nécessaire de retirer IMMÉDIATEMENT le TS du marché. Cela ne s'est pas produit pendant deux ans, et maintenant cela s'est produit, et nous devrions penser que le TS a une "folie passagère" ? ??? Quand il y a beaucoup de TS, qui montrent des résultats normaux, et ne dépassent pas leurs limites ? Non. Le TS est retiré du trade immédiatement, au premier, un seul drawdown inacceptable (ou file d'attente SL, ou file d'attente de transactions, sans mise à jour du solde maximum).