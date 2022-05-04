League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 25
La compilation dynamique peut être effectuée par la ligne de commande mql.exe, mais le rechargement du module compilé pendant les tests est problématique.
Eh bien, dans l'idée, nous pourrions faire un cycle "optimiser-compiler-optimiser-compiler...", après chaque optimisation nous traitons les résultats obtenus à partir des cadres, nous faisons des changements dans le module de compilation, nous exécutons la compilation par la ligne de commande, puis l'optimisation, à nouveau par la ligne de commande, et à nouveau nous traitons les résultats...
Mais, personnellement, cela me semble déraisonnable - TC devrait être corrigé. Et cela devrait fonctionner tant qu'il n'y a pas de paramètres inacceptables. La sur-optimisation fréquente n'est pas bonne non plus. J'ai déjà été interrogé ici sur la nécessité d'une sur-optimisation pour atteindre les paramètres de référence, eh bien, la sur-optimisation fréquente me semble être l'autre extrême.
Les réseaux neuronaux ne m'inspirent pas confiance pour la raison qu'ils trouvent des régularités mais ne sont pas du tout guidés par le bon sens. Je suis un partisan des techniques simples et claires. La clé du profit, en revanche, consiste à modifier constamment les techniques que vous utilisez pour les adapter à celles qui fonctionnent à l'heure actuelle.
Situation actuelle (tous les TS travaillent sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Les 20 premiers TS par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité des échanges :
Le tableau des cinq meilleurs pour la qualité des échanges :
Il y a donc eu des changements importants au cours de la semaine dernière.
Le leader de la semaine dernière, 340221, a reçu un stoploss sérieux et a considérablement réduit la qualité du commerce. Cependant, après cela, il a déjà réussi à faire des bénéfices, donc le nombre maximum de SLs successifs est resté le même - 1 (pour ce TS, il est acceptable d'avoir 2 SLs à la suite). Cependant, le système a augmenté le rabattement maximal observé, qui est maintenant de 0,02484 (76 % du maximum autorisé). Si le drawdown maximum dépasse la limite autorisée, le système sera immédiatement retiré du trading et envoyé en réoptimisation. Il est vrai que ce TS est encore un leader sur la balance, et même s'il sera supprimé, il a montré un très bon commerce pendant son travail. Voyons comment il se comporte par la suite.
Et maintenant le TC 442041 - breakout du canal avec TP-SL et Breakeven fixe sur EURUSD est apparu parmi les leaders. Il a effectué une transaction la semaine dernière et a amélioré la qualité des échanges, qui restent très élevés.
ТС 223240 - les renversements de tendance basés sur l'EMA et le prix actuel (avec transfert au seuil de rentabilité) sur CHFJPY est arrivé en deuxième position. Ce TS est passé de la seizième place au cours de la semaine dernière, en réalisant quatre transactions et en améliorant rapidement la qualité des échanges.
Le TS 520521 - inversion des rebonds à partir des limites du canal (avec transfert vers la position d'équilibre) sur AUDUSD est passé à la troisième place. Deux transactions ont été effectuées au cours de la semaine dernière, la qualité des transactions s'est améliorée.
La quatrième place est occupée par TS 740650 - le système de trailing inverse, où les entrées sont effectuées en suivant la tendance, sur la base des croisements de l'EMA et du prix. Le système a réalisé deux transactions et a même légèrement amélioré la qualité des échanges, mais il a été dépassé par eux, le délogeant de la deuxième place.
La cinquième place est occupée par TS 643041 - entrée sur les rebonds à partir des frontières du canal avec reverse trailing et break-even sur l'eurofrank. Il a également amélioré la qualité du trading. Cependant, la qualité élevée des transactions à de petits intervalles (depuis le 6.09.18 de l'installation, le TS n'a effectué que 11 transactions) est tout à fait habituelle pour le système de suivi inverse. Eh bien, voyons comment le système se comporte plus loin. Par exemple, un TS 643451 très proche occupant la cinquième place avec le même principe sur AUDCHF a diminué la qualité du trade qui reste cependant élevée et est descendu à la 11ème place.
Autre changement notable dans les classements.
Le CT 442041, qui était en tête la dernière fois, a dépassé le nombre autorisé de SL d'affilée et a été envoyé en réoptimisation. TC 223240 de la deuxième place - a sérieusement réduit la qualité du commerce, et a chuté du classement à la 29ème place. Le CT 520521 de la troisième place a également montré un SL inacceptable (il s'agit d'un système de flip dans lequel les SL ne sont pas autorisés) et a été envoyé pour sur-optimisation. TS 740650 a effectué deux échanges, améliorant nettement la qualité des échanges, et est passé de la quatrième à la deuxième place. Le CT 643041 a effectué un échange la semaine dernière, a légèrement réduit la qualité des échanges et a conservé sa cinquième place.
Le nouveau venu de la cote - TS 542521 - flips du canal frontières sur CADJPY - occupe la première place. Le système fonctionne depuis seulement la troisième semaine et montre une très bonne qualité de commerce. Cependant, les échanges n'ont pas été suffisants pour recommander l'application de ce TS.
A la troisième place se trouve également un nouveau venu du classement - TS 540450 - qui tourne autour des EMA à contre-courant de la tendance. Le système a été lancé il y a plus d'un mois, mais il fonctionne sur l'échelle de temps H4 et il vient tout juste de gagner suffisamment de transactions pour être placé dans le classement (au moins 10). Mais, en même temps, cela montre une très bonne qualité de négociation.
TS 742850 montre des résultats intéressants - entrées sur la barre d'impulsion, sur la tendance déterminée par l'EMA et le croisement des prix, support - reverse trailing sur USDCHF. À la mi-octobre, le système a atteint la quatrième position dans le classement ; cependant, en raison de la très faible stabilité des stops suiveurs, il a considérablement réduit la qualité du trading et a été retiré du classement. Cependant, il n'en est pas encore aux "paramètres de contrôle" - le système a commencé à "rattraper son retard", et il se trouve maintenant à la quatrième place.
Le TC 643041, qui occupe la cinquième ligne du classement, a effectué une seule transaction la semaine dernière et a légèrement réduit la qualité des échanges, tombant de la quatrième place.
TC 340221, plusieurs semaines tenant la première place à la fois sur la balance et sur la qualité du commerce, qui il ya une quinzaine de jours a reçu un SL grave, et a considérablement réduit la qualité du commerce, fait la semaine dernière une transaction, la qualité du commerce est presque inchangé, et, apparemment - va sortir de la baisse.
Je pense que j'ai déjà écrit à ce sujet, mais je vais le répéter - sans évaluer les conditions/changements du marché, il n'est pas objectif de juger un système par la détérioration des résultats commerciaux.
L'état du marché doit être propice à l'utilisation d'une TS particulière.
Différents TS travaillant sur des paires différentes ... et quel genre de modèle voulez-vous trouver dans ce chaos, pour le moins, je ne peux pas imaginer ce que vous attendez pour attirer les clients ... comme tout ce qui est correctement décrit, comme un commentaire sur la compétition de football, mais pas de concours lui-même ...(
Je pense que j'ai déjà écrit à ce sujet, mais je vais le répéter - sans évaluer les conditions/changements du marché, il n'est pas objectif de juger un système par la détérioration des résultats commerciaux.
L'état du marché doit être propice à l'utilisation d'une TS particulière.
Et comment déterminez-vous cela, Alexey ?
Je l'ai dit à plusieurs reprises - la question de la sélection des TS n'a pas été résolue. Je le résous intuitivement. Et comme vous le voyez, je le résous très mal. Mon intuition ne fonctionne pas. Mais je ne peux rien suggérer de mieux.
L'évaluation de la "qualité des échanges" - j'aime beaucoup, je pense qu'elle est très adéquate. Mais comment évaluer la stabilité (je pense que c'est le deuxième critère important)... J'ai essayé plusieurs variantes - pas moyen... L'évaluation s'avère inadéquate.
Eh bien, en ce moment, je suis en train d'ajouter des conseillers experts dans la ligue en fonction de l'entrée sur les ordres en attente. Lorsqu'un nouvel extremum apparaît, une entrée en suspens est placée à un extremum précédent de type différent. Un stop loss pour les TP de tendance et un limit one pour les TP de plat. Et il y a quatre types d'accompagnement. Ces conseillers experts affichent des résultats considérablement différents de ceux que nous avions depuis longtemps. Examinons ici leur stabilité - jusqu'à présent, aucun d'entre eux n'est entré dans le classement, mais la plupart d'entre eux n'ont pas encore suffisamment de transactions (il en faut au moins 10).
...je ne sais pas ce que vous espérez attirer les acheteurs.... vous décrivez tout intelligemment, comme le commentaire de la compétition de football, mais il n'y a pas de compétition elle-même...((
Que voulez-vous dire par "non" ? Pas de loterie, pas de vente de "joueurs". Ça - oui, non. En fait, je n'avais pas l'intention de le faire au début. Mais, "demande publique", poussant et ici occasionnellement, et en privé régulièrement demandé - si vous n'allez pas vendre ou louer ....
Aujourd'hui, dans la section anglaise du forum, j'ai commencé une branche - et immédiatement, j'ai été assailli par la possibilité de télécharger le meilleur TS ...
Amis, bien, le système le plus simple ! Je ne fais pas de secret ! Il existe sûrement un conseiller expert dans kodobase qui travaille sur la décomposition de la chaîne de prix avec un TP-SL fixe et un transfert vers le seuil de rentabilité ... Optimisez-le - et vous obtenez à peu près la même chose qu'en TC League !
J'ai dit plus d'une fois - jusqu'à ce que je décide de la sélection de TC pour l'argent réel - je ne vais pas vendre ou louer quoi que ce soit ! Le système - le plus simple, obtenir des bots gratuits, l'optimiser, obtenir la même chose !
Ce n'est que lorsque j'aurai au moins quelques résultats positifs sur la sélection que je proposerai des experts à la location. En attendant, je suis désolé.
Différents TS travaillent sur différentes paires... et quel modèle voulez-vous trouver dans ce chaos, pour ne pas dire plus...
Le but de la Ligue TC n'est pas de "dériver des modèles".
L'objectif de la ligue des CT est de créer un "pool de CT" dans lequel il y a toujours un certain nombre de CT qui présentent de bons résultats.
J'avais l'habitude de me demander "comment faire pour qu'un expert travaille". Je crée un conseiller expert et le vérifie dans le testeur - il ne fonctionne pas. Merde. Je commence à faire des blagues, à réparer... ça marche... ooh... super... J'ai obtenu un résultat dans le testeur... Je l'ai mis sur la démo, boom... pas de résultat, je suis hors-jeu... Oh, mec... Et je me retrouve au début de la route... Après plusieurs séries d'essais, mon conseiller expert montre enfin quelques résultats sur la démo... Je l'ai mis sur le vrai - et bam... et il commence à perdre... Et je dois recommencer depuis le début !
Donc, j'ai fait la Ligue TC pour ne pas avoir à recommencer depuis le début. Ici, mon Expert Advisor est mort sur le réel - et je n'ai pas à réfléchir, "que faire" - j'ai toujours un certain nombre de TS, qui montrent de bons résultats sur la démo, et la seule question reste - la question de choisir le plus "beau" et le plus "stable" d'entre eux. La question de la "beauté" a disparu depuis longtemps. La question de la "stabilité", hélas, demeure.
Et comment déterminez-vous cela, Alexey ?
J'ai dit à plusieurs reprises que la question de la sélection des CT n'a pas été résolue. Je le résous intuitivement. Et comme vous pouvez le voir, je le résous mal. Mon intuition ne fonctionne pas. Mais je ne peux rien suggérer de mieux.
L'évaluation de la "qualité des échanges" - j'aime beaucoup, je pense qu'elle est très adéquate. Mais comment évaluer la stabilité (je pense que c'est le deuxième critère important)... J'ai essayé plusieurs variantes - pas moyen... L'évaluation s'avère inadéquate.
Eh bien, en ce moment - je suis en train d'ajouter des conseillers experts travaillant sur l'entrée sur les ordres en attente à la Ligue TS. Lorsqu'un nouvel extremum apparaît, un ordre en suspens est placé sur un ordre précédent de type différent. Un stop loss pour les TP de tendance et un limit one pour les TP de plat. Et il y a quatre types d'accompagnement. Ces conseillers experts affichent des résultats considérablement différents de ceux que nous avions depuis longtemps. Examinons ici leur stabilité - jusqu'à présent, aucun d'entre eux n'est entré dans le classement, mais la plupart d'entre eux n'ont pas encore suffisamment de transactions (il en faut au moins 10).
Pour résoudre ce problème, nous avons besoin d'une méthodologie pour décrire l'état actuel du marché. J'utiliserais l'ATR du TF supérieur comme mesure de la volatilité et la longueur des segments ZZ comme indicateur de la tendance du marché. Par conséquent, le potentiel d'un système de tendance peut être estimé par ZZ. Si nous classons les segments ZZ en au moins deux groupes - les segments de tendance et les segments de correction, alors en calculant le pourcentage moyen du point d'entrée à son extremum, par rapport au début de la formation de la ZZ à son extremum, nous pouvons déterminer l'efficacité des entrées. Si l'efficacité d'entrée reste au même niveau, mais que l'ATR ou le nombre d'intervalles de retracement augmente fortement, c'est un signe de changement du marché, mais pas de la détérioration de l'opération TS. Ces estimations fonctionneront correctement sur l'historique, mais elles vous aideront à ne pas supprimer des TS potentiellement rentables.
Au fait, la justesse de la décision concernant la ré-optimisation du TS a-t-elle été évaluée ? Quel est le pourcentage de décisions correctes ?