League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 136
Tout le monde a entendu - nous allons attendre que George mette en place un expert, et nous verrons ce qui est impossible. :D Et de quelle période parlons-nous, mon vieux ?
Je ne sais pas ce qu'il faut en penser : 2 ans d'optimisation sur M1 OHLC + 1 an d'anticipation, au moins 10496 passages.
Sinon, pour ne pas perdre de temps, vous pouvez optimiser d'abord les prix d'ouverture. Ce qui serait beaucoup plus rapide. Et si elle y survit, mettez-en sur toutes les tiques.
Et puis. 2 ans - vous êtes sérieux ? DD
Pourquoi pas 2 mois ?
En somme, si seulement les enfants avaient la volonté...
Tu ne fais que subir les mouvements.
Expliquez, s'il vous plaît.
Ce n'est pas un terme sérieux.
Essayez d'optimiser tout TS pour 2005-2007. Et voyez ensuite comment il se serait comporté en 2008 par exemple. Si vous ne trouvez aucune différence entre les deux paires, vous avez trouvé le Graal. xD
Donc vous optimisez sur tout l'historique disponible ?
Expliquez, s'il vous plaît.
Non, Roman. Formez clairement une liste de CTs (un seul compte - il suffit donc de l'écrire d'abord).
Je ne peux pas "collectionner" les magiciens dans les posts - il est facile de se tromper. J'ai besoin que ce soit compact - vous avez demandé une liste, je vous ai donné les codes d'enregistrement.
Module exécutable, avec tous les TCs réoptimisés - je le posterai ce soir. Tous les anciens CT, qui ne sont pas réoptimisés, fonctionnent sans changement sur toutes les anciennes données et les anciens regexcodes. Je le répète - le re-gcode ne dépend que du numéro de compte et du magicien du TC. Je génère sans restriction à la première demande la promesse d'ouverture d'un signal gratuit.
Dans notre ferme collective, chaque marmotte est un grand agronome.
La moyenne est-elle la règle ?
Quelle est l'idée derrière ce lieu (en dehors du parrainage de la DC) ?
Je pense que c'est évident. Plus la période d'optimisation est longue, plus on peut obtenir des réglages robustes. Bien sûr, il est possible de tester les périodes de calme et de croire qu'elles continueront à fonctionner - comme on veut. :D
la communication dans différentes langues. Si vous voulez - spam dans votre branche dédiée, IMHO, "s'engager dans le débordement de rien à rien" - dans le test en quelques secondes sur un fiver et être heureux.
