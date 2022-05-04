League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 133

Georgiy Merts:

Je ne comprends pas. Je ne vois pas de demande. Est-ce la question que vous avez posée ci-dessus ?

Vous avez besoin de paires "compte-magie". Je ne vois pas d'association de ce genre.

Cela fonctionnerait-il dans ce format ? ou dites-moi sous quelle forme il serait plus pratique de le former.

Compte : 50433863
Magie : 143141

Compte : 50433863
Magie : 642750

Compte : 50433863 La magie : 640150

Compte : 50433863
Magie : 143750

Compte : 50433863
Magie : 243141

Compte : 50433863
Magie : 542652

Compte : 50433863
Magie : 642350

Compte : 50433863
Magie : 842640

Compte : 50433863
Magie : 340752

Compte : 50433863
Magie : 642422

Compte : 50423626
Magie : 243141

Compte : 50423626
Magie : 143750

Compte : 50423626
Magie : 642342

Compte : 50423626
Magie : 642152

Eduard_D:

Est-ce que ce format est acceptable ? Ou dites-moi dans quel format il serait plus pratique de le formuler.

Oui, c'est bien, ce soir ou demain matin - je génère les codes d'enregistrement.

 

Codes d'enregistrement :

Compte : 50433863
Magie : 143141

Code d'enregistrement : 2434515442

Compte : 50433863
Magie : 642750

Code d'enregistrement : 85704911

Compte : 50433863
Magie : 640150

Code d'enregistrement : 547078290

Compte : 50433863
Magie : 143750

Code d'enregistrement : 1595654429

Compte : 50433863
Magie : 243141

Code d'enregistrement : 454803716

Compte : 50433863
Magie : 542652

Code d'enregistrement : 2887499992

Compte : 50433863
Magie : 642350

Code d'enregistrement : 3441147945

Compte : 50433863
Magie : 842640

Code d'enregistrement : 1318830198

Compte : 50433863
Magie : 340752

Code d'enregistrement : 1436270750

Compte : 50433863
Magie : 642422

Code d'enregistrement : 2837168545

Compte : 50423626
Magie : 243141

Code d'enregistrement : 932954244

Compte : 50423626
Magie : 143750

Code d'enregistrement : 2073804957

Compte : 50423626
Magie : 642342

Code d'enregistrement : 3986407578

Compte : 50423626
Magie : 642152

Code d'enregistrement : 1310441878

Georgiy Merts:

Codes d'enregistrement :


Running. Links : Top 10 Balancehttps://www.mql5.com/ru/signals/598311 Top 10 Qualityhttps://www.mql5.com/ru/signals/596222

Il y a eu des problèmes avec l'installation. Le plus probable est qu'ils sont liés à la pagination de l'historique : lors de l'installation initiale sur un personnage, TC se plante avec le tableau de messages hors de portée. Sans rien faire, à la réinstallation après 30 secondes, le TC démarre.

Eduard_D:

Run. Links : Top 10 Balancehttps://www.mql5.com/ru/signals/598311 Top 10 Qualityhttps://www.mql5.com/ru/signals/596222

Il y a eu des problèmes avec l'installation. Le plus probable est qu'ils sont liés à la pagination de l'historique : lors de l'installation initiale sur un personnage, TC se plante avec un message array out of range. Sans rien faire, à la réinstallation après 30 secondes, le TC démarre.

Allez-vous également négocier avec des lots minimums sur un compte de démonstration, avec un dépôt initial de 10 000 euros ?
 
Vladimir Baskakov:
Allez-vous également négocier avec des lots minimums sur un compte de démonstration, avec un premier dépôt de 10 000 euros ?

Aux clowns - la réponse des clowns : "bien sûr, seulement le minimum, pourquoi les autres ?

 
Eduard_D:

Run. Links : Top 10 Balancehttps://www.mql5.com/ru/signals/598311 Top 10 Quality https://www.mql5.com/ru/signals/596222

Il y a eu des problèmes avec l'installation. Le plus probable est qu'ils sont liés à la pagination de l'historique : lors de l'installation initiale sur un personnage, TC se plante avec un message array out of range. Sans rien faire, à la réinstallation après 30 secondes, le TC démarre.

Je ne peux pas répéter la situation dans mon pays d'origine. En principe, lorsqu'il y a un manque de données, vous devriez recevoir un message à ce sujet, et le conseiller expert devrait s'arrêter correctement. Mais vous avez une demande pour des données inexistantes. Eh bien... Je dois juste attendre que cette erreur apparaisse sur mon ordinateur.

Georgiy Merts:

Aux clowns, la réponse clownesque est "bien sûr, seulement les minimes, pourquoi les autres ?".

Manipulation, il y a un tel mot. Tout TS sans elle est de peu de valeur. Je pose des questions en substance. Par conséquent, soyez aimable, si vous placez votre création dans un espace public, n'insultez pas les critiques et les sceptiques.
 
George - formant (jusqu'à présent le suivi) un mufhbuk sur la Ligue TC.

La situation actuelle est la suivante :


Veuillez fournir les codes d'enregistrement à CE magicien ET pour mon compte 2599118.

Est-ce que le module précédent, qui fonctionne actuellement pour moi - fonctionne avec les nouveaux magiciens (comme le module performant mis à jour vous - si vous pouvez le dupliquer dans une lettre de réponse, pourquoi dupliquer, parce que vous avez ici déjà posté un nouveau ...), Sera-t-il également possible de choisir le pourcentage pour chaque exp ?

J'ai maintenant 5 robots de la Ligue, y compris le "vieux" TS, qui a déjà été réécrit pour l'EURCHF.

 
Georgiy Merts:

Je ne peux pas répéter la situation dans la mienne. En principe, il semble que lorsqu'il n'y a pas assez de données, il devrait afficher un message à ce sujet et l'EA devrait se terminer correctement. Mais vous avez une demande pour des données inexistantes. Eh bien... Je dois juste attendre que cette erreur apparaisse sur mon ordinateur.

C'est ici que se trouvent les particularités du téléchargement de l'historique dans MT5 : le terminal ne télécharge pas l'historique profond, jusqu'à ce qu'il soit accédé par le conseiller expert, les indicateurs ou le testeur. Et le conseiller expert s'arrête, car il ne dispose pas de l'historique nécessaire. Mais la demande de l'historique a été faite, donc le terminal le télécharge et lors de la prochaine exécution du conseiller expert, il est déjà disponible.

Vous ne pouvez pas le répéter, car votre terminal a téléchargé toute cette histoire il y a longtemps. Mais mon terminal est "nul".

