League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 133
Je ne comprends pas. Je ne vois pas de demande. Est-ce la question que vous avez posée ci-dessus ?
Vous avez besoin de paires "compte-magie". Je ne vois pas d'association de ce genre.
Cela fonctionnerait-il dans ce format ? ou dites-moi sous quelle forme il serait plus pratique de le former.
-----------------------------------
Compte : 50433863
Magie : 143141
-----------------------------------
Compte : 50433863
Magie : 642750
-----------------------------------
Compte : 50433863 La magie : 640150
-----------------------------------
Compte : 50433863
Magie : 143750
-----------------------------------
Compte : 50433863
Magie : 243141
-----------------------------------
Compte : 50433863
Magie : 542652
-----------------------------------
Compte : 50433863
Magie : 642350
-----------------------------------
Compte : 50433863
Magie : 842640
-----------------------------------
Compte : 50433863
Magie : 340752
-----------------------------------
Compte : 50433863
Magie : 642422
-----------------------------------
-----------------------------------
Compte : 50423626
Magie : 243141
-----------------------------------
Compte : 50423626
Magie : 143750
-----------------------------------
Compte : 50423626
Magie : 642342
-----------------------------------
Compte : 50423626
Magie : 642152
-----------------------------------
Est-ce que ce format est acceptable ? Ou dites-moi dans quel format il serait plus pratique de le formuler.
Oui, c'est bien, ce soir ou demain matin - je génère les codes d'enregistrement.
Compte : 50433863
Magie : 143141
Code d'enregistrement : 2434515442
-----------------------------------
Compte : 50433863
Magie : 642750
Code d'enregistrement : 85704911
-----------------------------------
Compte : 50433863
Magie : 640150
Code d'enregistrement : 547078290
-----------------------------------
Compte : 50433863
Magie : 143750
Code d'enregistrement : 1595654429
-----------------------------------
Compte : 50433863
Magie : 243141
Code d'enregistrement : 454803716
-----------------------------------
Compte : 50433863
Magie : 542652
Code d'enregistrement : 2887499992
-----------------------------------
Compte : 50433863
Magie : 642350
Code d'enregistrement : 3441147945
-----------------------------------
Compte : 50433863
Magie : 842640
Code d'enregistrement : 1318830198
-----------------------------------
Compte : 50433863
Magie : 340752
Code d'enregistrement : 1436270750
-----------------------------------
Compte : 50433863
Magie : 642422
Code d'enregistrement : 2837168545
-----------------------------------
Compte : 50423626
Magie : 243141
Code d'enregistrement : 932954244
-----------------------------------
Compte : 50423626
Magie : 143750
Code d'enregistrement : 2073804957
-----------------------------------
Compte : 50423626
Magie : 642342
Code d'enregistrement : 3986407578
-----------------------------------
Compte : 50423626
Magie : 642152
Code d'enregistrement : 1310441878
-----------------------------------
Running. Links : Top 10 Balancehttps://www.mql5.com/ru/signals/598311 Top 10 Qualityhttps://www.mql5.com/ru/signals/596222
Il y a eu des problèmes avec l'installation. Le plus probable est qu'ils sont liés à la pagination de l'historique : lors de l'installation initiale sur un personnage, TC se plante avec le tableau de messages hors de portée. Sans rien faire, à la réinstallation après 30 secondes, le TC démarre.
Allez-vous également négocier avec des lots minimums sur un compte de démonstration, avec un premier dépôt de 10 000 euros ?
Je ne peux pas répéter la situation dans mon pays d'origine. En principe, lorsqu'il y a un manque de données, vous devriez recevoir un message à ce sujet, et le conseiller expert devrait s'arrêter correctement. Mais vous avez une demande pour des données inexistantes. Eh bien... Je dois juste attendre que cette erreur apparaisse sur mon ordinateur.
George - formant (jusqu'à présent le suivi) un mufhbuk sur la Ligue TC.
La situation actuelle est la suivante :
Veuillez fournir les codes d'enregistrement à CE magicien ET pour mon compte 2599118.
Est-ce que le module précédent, qui fonctionne actuellement pour moi - fonctionne avec les nouveaux magiciens (comme le module performant mis à jour vous - si vous pouvez le dupliquer dans une lettre de réponse, pourquoi dupliquer, parce que vous avez ici déjà posté un nouveau ...), Sera-t-il également possible de choisir le pourcentage pour chaque exp ?
J'ai maintenant 5 robots de la Ligue, y compris le "vieux" TS, qui a déjà été réécrit pour l'EURCHF.
Je ne peux pas répéter la situation dans la mienne. En principe, il semble que lorsqu'il n'y a pas assez de données, il devrait afficher un message à ce sujet et l'EA devrait se terminer correctement. Mais vous avez une demande pour des données inexistantes. Eh bien... Je dois juste attendre que cette erreur apparaisse sur mon ordinateur.
C'est ici que se trouvent les particularités du téléchargement de l'historique dans MT5 : le terminal ne télécharge pas l'historique profond, jusqu'à ce qu'il soit accédé par le conseiller expert, les indicateurs ou le testeur. Et le conseiller expert s'arrête, car il ne dispose pas de l'historique nécessaire. Mais la demande de l'historique a été faite, donc le terminal le télécharge et lors de la prochaine exécution du conseiller expert, il est déjà disponible.
Vous ne pouvez pas le répéter, car votre terminal a téléchargé toute cette histoire il y a longtemps. Mais mon terminal est "nul".