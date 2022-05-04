League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 129
IMHO !
J'ai fait tourner 543050 dans le testeur et je suis arrivé à la conclusion qu'il peut être appelé "Pivot" de manière très conditionnelle. Sur le sitch, 90% des clôtures sont au seuil de rentabilité (ou au chalut), mais pas au Stop et au Pivot.
Il n'y a pas de trall dans ce TS. Il n'y a que le "transfert vers le seuil de rentabilité" (en fait pas vers le seuil de rentabilité complet, mais vers un petit bénéfice).
De tels systèmes sont optimisés comme suit.
Un système SAR "pur" est d'abord optimisé. Il détermine la période de l'EMA pour déterminer la tendance, le meilleur cadre temporel, la meilleure limite de trading quotidien et quelques autres paramètres.
Ensuite, le seuil de rentabilité et le niveau de rentabilité sont optimisés.
Enfin, à la troisième étape, nous optimisons le TP et le SL. Si cela s'avère rentable, ils seront placés, et le SL knockout n'est pas considéré comme un "coup d'essai". S'il s'avère que la meilleure qualité de transaction est obtenue sans TP ou SL, ils sont fixés à une distance minimale, ce qui garantirait leur "non-toucher" sur l'historique. Mais, dans ce cas, l'élimination de la SL est assimilée au "tir de contrôle".
Si vous le souhaitez - je peux réoptimiser ce TS. Après la réoptimisation, selon les résultats - il sera immédiatement envoyé à l'une des trois divisions. Pour évaluer la qualité du commerce, pour accéder au sommet (ou pour une éventuelle transition vers une division supérieure ou inférieure), vous devez gagner 10 transactions. C'est-à-dire qu'après une sur-optimisation, le système, même s'il est digne du Top, n'y apparaîtra pas immédiatement, mais seulement après 10 transactions.
Ce serait une violation des principes généraux. Donc, c'est à votre discrétion.
Et comment êtes-vous parvenu à une telle séquence d'optimisation ? Il semblerait que le shérif puisse lancer l'optimisation du SAR et du Breakeven en même temps dans une bouteille, étant donné les capacités de vos Indiens ?
Et comment êtes-vous parvenu à cette séquence d'optimisation ? Il semblerait qu'avec les capacités de vos Indiens, le shérif pourrait effectuer l'optimisation du SAR et du seuil de rentabilité en une seule fois ?
Non. Je l'ai fait au début.
Mais, étant donné que la base du TC est le SAR, je pense que tous les paramètres de base d'un TC "pur" devraient être trouvés sans aucun Breakeven.
Si nous recherchons tous les paramètres à la fois - la meilleure combinaison d'entre eux ne correspondra pas nécessairement au meilleur TS SAR "pur".
C'est pourquoi, à mon avis, il est nécessaire d'optimiser d'abord les paramètres SAR "de base", et seulement ensuite d'y ajouter les meilleurs paramètres de breakeven et de TP-SL.
Tous les autres CT sont également optimisés en utilisant cette méthode. Tout d'abord, les paramètres d'un système "pur" sont trouvés, et ce n'est qu'ensuite, séparément, que sont recherchés le seuil de rentabilité et les paramètres TP-SL supplémentaires (lorsqu'ils ne sont pas fournis par le système).
J'ai enfin compris pourquoi on l'appelle un pivot.
Avez-vous une idée de ce qui pourrait être le problème avec le TS se terminant à 0 ?
Je crois me souvenir qu'il n'a pas fonctionné dans le testeur MT4, mais qu'il a bien fonctionné dans MT5. Peut-être pourrions-nous essayer de transférer le Top 10 dans MT5 ? Ou alors, faisons deux clones : un sur 4 et un autre sur 5 ?
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
Il y a 3 nouveaux CTs dans le top 10 de Balance: 740250, 240640, 642350
Veuillez générer des codes d'enregistrement pour eux. Compte 60276519
Je propose également de créer un signal sur MT5 pour les 10 premiers en qualité. Si vous êtes d'accord, compte MT5 50423626.
TC : 642432, 642250, 742350, 642422, 642750, 642350, 640242, 640150, 243051
Le TC 543050 (EMAFlatSAR sur EURCHF) 2019.06.14 a dépassé le niveau de drawdown autorisé et a été envoyé en réoptimisation.
Après une sur-optimisation, il a été placé dans la division Mid-League et a maintenant un magc 523020.
Les codes d'enregistrement sont générés un peu plus tard.