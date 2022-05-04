League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 131
Les données doivent-elles porter sur tous les symboles du marché ou seulement sur les symboles sur lesquels ces TS négocient ?
De combien de barres le graphique a-t-il besoin pour fonctionner ? J'ai une limite de 100 000 barres.
J'ai placé mon TS sur le graphique du symbole sur lequel ce TS devrait être négocié.
Il suffit d'avoir uniquement les symboles sur lesquels ce TS est négocié.
Il n'est pas nécessaire de courir sur eux, mais ils devraient être visibles dans MaretWatch.
Eh bien, oui, il devrait y avoir suffisamment de barres, car sur les CT lents fonctionnant sur H4 - parfois une plus grande profondeur de l'histoire est nécessaire.
Suivi du signal LigaTS Top Quality 10 sur MT5. Lien : https://www.mql5.com/ru/signals/
Hallelujah ! Ça fait un an que tu fais ça ! Je vais pleurer.
Remarquez, vous n'avez fait que parler. Et tu m'as traité de "moulin à paroles".
Oui, ça l'était, mais maintenant ça vient ! Ça a pris du temps, mais maintenant nous allons frapper les capitalistes...
Toi, Vladimir, tu es fou. Qu'est-ce qui va "sauter" s'il n'y a pas de méthodologie à choisir ?
Au lieu de proposer la vôtre, d'ouvrir un signal, vous continuez à vous présenter là où vous aviez promis de ne pas aller et à déblatérer. Tu n'en as pas marre ?
Toi, Vladimir, tu es fou. Que se passe-t-il si vous n'avez pas développé une méthodologie pour choisir ?
Au lieu de proposer la vôtre, d'ouvrir un signal - vous continuez à vous montrer là où vous aviez promis de ne pas aller, et à faire du blizzard avec le blizzard. Vous n'en avez pas assez ?
Je pense simplement que vous trouverez quelque chose tôt ou tard, par essais et erreurs, c'est pourquoi je m'arrête ici.
Il faut beaucoup de points).
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :