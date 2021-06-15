1200 abonnés ! !! - page 46
Imaginons maintenant la situation suivante. En ayant un signal sur un cent et de nombreux abonnés, dont la plupart sont sur le même cent, nous pouvons faire bouger les prix. Nous donnons un faux signal aux zombies et mettons toutes les tomates dans la bonne direction. Comme les comptes en cents circulent dans la société de courtage, le prix évoluera dans le sens des positions en zombies. Et nous prenons tranquillement la crème.)
Yay ho ho ho ! Cool, bien fait Taras, bien fait ! 1925 déjà !
Je pensais qu'il aurait 2000 avant la fin février et le plan est prêt.
Il est si talentueux !
Les DCs ont-ils un prix différent ?
J'ai une bonne idée de vérifier les slippages de Robo broker par rapport aux autres. Les gens ont tendance à ouvrir un compte chez le même fournisseur.
Donc Robo a un petit glissement avec les autres sociétés de courtage aussi. Mais même si le même DC, ils ouvriront un compte normal, pas un compte en cents. Il n'est pas rentable de copier sur le compte du centime.
Mais théoriquement, bien sûr, cette situation peut se produire, en oscillant, mais pas pour 2000 traders de différentes sociétés de courtage au total, mais dans le cas de milliers d'abonnés d'une seule société de courtage sans un centime sur l'interbancaire.
Il est temps de fermer ce fil, et d'en ouvrir un nouveau, avec 2 000.
Il est intéressant que de telles astuces, sur le forum, ne soient pas considérées comme de la publicité.
Et quand j'ai fait la même chose avec un produit de la place de marché, en montrant le montant du drawdown sans donner le nom et le nom, alors 5 minutes plus tard le sujet a été supprimé, et j'ai été envoyé au ban pour une semaine.
Je me demande si si je ne montrais pas le drawdown mais le montant du profit ou le nombre de critiques, j'obtiendrais une récompense ?
Ce n'est pas Taras qui a du talent ici, c'est la plateforme MQL elle-même. Nous espérons que nous ne serons pas à nouveau bannis.
Donc Robo a un petit glissement avec les autres sociétés de courtage aussi. Mais même si dans la même société de courtage, ils ouvriront un compte normal, pas des centimes. Ils ouvriront un compte normal, pas un compte en cents.
Qu'est-ce qui se passe avec tout le monde aujourd'hui, tout le monde a déjà chaud ou quoi ? )))
Qu'est-ce qui se passe avec tout le monde aujourd'hui, tout le monde a déjà chaud ou quoi ? )))Le fait est que ce signal est le plus important de MQ une fois. La politesse, vous voyez...
Et pourquoi ne regarder qu'au milieu de la liste ? Au début, il y a beaucoup d'ECN avec un slippage de 0,00 )))).
Et il y a aussi des ECN pour lesquels le slippage de 0,3 du cinquième chiffre n'a aucune influence.
En outre, si l'on prend la partie dans votre image, on y voit des chiffres plus petits, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de la même chose pour tous, mais d'une approche individuelle.
