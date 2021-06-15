1200 abonnés ! !! - page 46

Alexey Volchanskiy:
Imaginons maintenant la situation suivante. En ayant un signal sur un cent et de nombreux abonnés, dont la plupart sont sur le même cent, nous pouvons faire bouger les prix. Nous donnons un faux signal aux zombies et mettons toutes les tomates dans la bonne direction. Comme les comptes en cents circulent dans la société de courtage, le prix évoluera dans le sens des positions en zombies. Et nous prenons tranquillement la crème.)
Sauf que tous les souscripteurs ne seront pas dans la même société de courtage, surtout en compte cent. Il est absurde de copier des signaux payants sur un compte cent, même si l'abonnement au signal n'est que de 20 dollars par mois. A moins que je reçoive 40-50% par mois, et que le dépôt soit supérieur à 10k, alors j'ai assez d'argent pour payer l'abonnement et le VPS))))
[Supprimé]  
Yuriy Zaytsev:
Yay ho ho ho ! Cool, bien fait Taras, bien fait ! 1925 déjà !
Je pensais qu'il aurait 2000 avant la fin février et le plan est prêt.
Il est si talentueux !
Ce n'est pas Taras qui a du talent, mais les MQL. Nous espérons que nous ne serons pas à nouveau bannis.
 
Igor Volodin:
Les DCs ont-ils un prix différent ?
Vous devez vérifier chacun d'entre eux spécifiquement))
 
Vitalie Postolache:
Alexey Volchanskiy:
Et regardez les dérapages de l'orfèvre de Robo par rapport aux autres. Les gens ont tendance à ouvrir un compte chez le même fournisseur.
 
Alexey Volchanskiy:
J'ai une bonne idée de vérifier les slippages de Robo broker par rapport aux autres. Les gens ont tendance à ouvrir un compte chez le même fournisseur.

Donc Robo a un petit glissement avec les autres sociétés de courtage aussi. Mais même si le même DC, ils ouvriront un compte normal, pas un compte en cents. Il n'est pas rentable de copier sur le compte du centime.

Mais théoriquement, bien sûr, cette situation peut se produire, en oscillant, mais pas pour 2000 traders de différentes sociétés de courtage au total, mais dans le cas de milliers d'abonnés d'une seule société de courtage sans un centime sur l'interbancaire.

 

Il est temps de fermer ce fil, et d'en ouvrir un nouveau, avec 2 000.

Il est intéressant que de telles astuces, sur le forum, ne soient pas considérées comme de la publicité.

Et quand j'ai fait la même chose avec un produit de la place de marché, en montrant le montant du drawdown sans donner le nom et le nom, alors 5 minutes plus tard le sujet a été supprimé, et j'ai été envoyé au ban pour une semaine.

Je me demande si si je ne montrais pas le drawdown mais le montant du profit ou le nombre de critiques, j'obtiendrais une récompense ?

 
Marat Khabiev:
Mais s'ils le font, ils peuvent être à nouveau bannis. Si le testament est respecté, ils peuvent le faire ;)

 
Vitalie Postolache:
Qu'est-ce qui se passe avec tout le monde aujourd'hui, tout le monde a déjà chaud ou quoi ? )))

hhh

Petros Shatakhtsyan:

Le fait est que ce signal est le plus important de MQ une fois. La politesse, vous voyez...
 
Et pourquoi ne regarder qu'au milieu de la liste ? Au début, il y a beaucoup d'ECN avec un slippage de 0,00 )))).

Et il y a aussi des ECN pour lesquels le slippage de 0,3 du cinquième chiffre n'a aucune influence.

En outre, si l'on prend la partie dans votre image, on y voit des chiffres plus petits, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de la même chose pour tous, mais d'une approche individuelle.

 
Oui, la politesse aussi.
