1200 abonnés ! !! - page 50
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Pourquoi de nombreuses personnes, loin d'être stupides, ne peuvent-elles pas former une équipe ? Si vous y prêtez attention, elles ne cessent de se taquiner et de se troller les unes les autres, bien qu'elles soient essentiellement assises dans une même tranchée ...
Mais en même temps, ils parviennent à se pisser dans les cartouches de l'autre.
Il est dans le sang, prédéterminé avant la naissance d'un homme, une cible un spermatozoïde).
rarement deux spermatozoïdes par ovule))
Je ne sais pas comment rechercher des signaux par leur nom, par exemple. Je veux dire dans le terminal.
C'est vrai, il n'y a pas vraiment de recherche facile ici.
Il n'y a pas non plus de recherche facile dans l'onglet Bibliothèque.
Je ne comprends pas comment rechercher ce dont vous avez besoin dans les signaux, par nom par exemple. Je veux dire dans le terminal.
C'est vrai, il n'y a pas vraiment de recherche facile ici.
Il n'y a pas non plus de recherche facile dans l'onglet Bibliothèque.
Regardez donc sur le site web, dans le terminal, c'est la même chose, mais en moins.
Vous devez donc analyser les transactions à partir du terminal.
Il veut voir les signaux qui l'intéressent, si je comprends bien.
Aïe ! !! Hourra !
p.s.
Et dans Codebase aussi - vous pouvez, eh bien, c'est l'entremetteur a besoin d'apprendre.
Merci Renat pour son aide !
Au fait, je regarde le nombre d'abonnés au signal, la semaine dernière, il était encore fort,
à la fin de celle-ci, le nombre d'abonnés a baissé.
Au fait, le nombre d'abonnés au signal, la semaine dernière, était toujours aussi élevé,
à la fin de celle-ci - a diminué le nombre d'abonnés.
2872 22.03.2017 4:30 -1
2860 22.03.2017 11:00 -12
2858 22.03.2017 13:30 -2
2826 23.03.2017 06:36 -32
2819 23.03.2017 07:41 - 72777 24.03.2017 09:13 -42
2752 24.03.2017 22:13 -25
Abonnés Une correction de 11% sur la grille fibo est à venir
2752 24.03.2017 22:13
2540 01.03.2017
2576 01.03.2017 20:22
2873 18.03.2017 10:59 a.m. samedi
2872 22.03.2017 4:30 -1
2860 22.03.2017 11:00 -12
2858 22.03.2017 13:30 -2
2826 23.03.2017 06:36 -32
2819 23.03.2017 07:41 - 72777 24.03.2017 09:13 -42
2752 24.03.2017 22:13 -25