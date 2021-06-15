1200 abonnés ! !! - page 50

Yuriy Zaytsev:

Pourquoi de nombreuses personnes, loin d'être stupides, ne peuvent-elles pas former une équipe ? Si vous y prêtez attention, elles ne cessent de se taquiner et de se troller les unes les autres, bien qu'elles soient essentiellement assises dans une même tranchée ...

Mais en même temps, ils parviennent à se pisser dans les cartouches de l'autre.

Il est dans le sang, prédéterminé avant la naissance d'un homme, une cible un spermatozoïde).

rarement deux spermatozoïdes par ovule))

 
Je ne sais pas comment rechercher ce que vous voulez dans les signaux, par exemple par nom. Je veux dire dans le terminal.
 
Andrey Dik:
C'est vrai, il n'y a pas vraiment de recherche facile ici.

Il n'y a pas non plus de recherche facile dans l'onglet Bibliothèque.

 
Andrey Dik:
recherche sur le site web, c'est la même chose dans le terminal, seulement plus petit
 
Yuriy Zaytsev:

Alexandr Bryzgalov:
Regardez donc sur le site web, dans le terminal, c'est la même chose, mais en moins.

Vous devez donc analyser les transactions à partir du terminal.

Il veut voir les signaux qui l'intéressent, si je comprends bien.

 
Renat Fatkhullin:

Aïe ! !! Hourra !


p.s.

Et dans Codebase aussi - vous pouvez, eh bien, c'est l'entremetteur a besoin d'apprendre.


Merci Renat pour son aide !

 

Au fait, je regarde le nombre d'abonnés au signal, la semaine dernière, il était encore fort,

à la fin de celle-ci, le nombre d'abonnés a baissé.

 
Alexandr Bryzgalov:

Les abonnés corrigent de 11% sur la grille fibo


2872 22.03.2017 4:30 -1

2860 22.03.2017 11:00 -12

2858 22.03.2017 13:30 -2

2826 23.03.2017 06:36 -32

2819 23.03.2017 07:41 - 7

2777 24.03.2017 09:13 -42

2752 24.03.2017 22:13 -25

 
Ivan Butko:
manchon, 11% de pourcentage sur la grille fibo ))))
