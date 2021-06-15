1200 abonnés ! !! - page 228

Renat Akhtyamov:
Si le trader est un crétin, qu'est-ce que le service a à voir avec ça ?

Cela ne peut bien sûr pas être exclu, le service fournit des statistiques et des capacités d'analyse, ce qui est plus que suffisant.

Mais ce qui manque, c'est un outil tel qu'un limiteur de pertes.

Vous voyez un signal avec un an d'historique, le drawdown était au maximum de 20%, vous avez souscrit et en un mois il avait un drawdown de 90%, et vous avez quelques %. Il faut une restriction au moment de la souscription pour éviter de telles situations.

Vous et moi comprenons que le service n'a rien à voir avec cela, mais essayez d'expliquer cela à une personne qui est venue ici récemment.

 
Ramiz Mavludov:

Vous devez lire la référence afin d'être plus précis.

[Supprimé]  
Rashid Umarov:

Lisez la fiche d'information afin de pouvoir discuter sur le fond.

Pourquoi ne pas ajouter un classement des abonnés ayant réussi ?
[Supprimé]  
Vladimir Baskakov:
Pourquoi ne pas ajouter un classement des abonnés ayant réussi ?

Les abonnés qui réussissent passent sans problème dans la catégorie des clients fiduciaires.

 
Ramiz Mavludov:

Pour cette personne, tout a déjà été écrit dans les règles et sur le forum 100 500 fois. Il choisit le trader et le signal et tous les risques sont pour lui. Qu'est-ce qui l'empêche de fixer la charge des dépôts à 20-40% ?

Le service prévoit déjà l'exclusion du signal de la vitrine et la clôture de l'abonnement lorsque le drawdown dépasse 30%.

 
Ivan Rubtsov:


Je n'ai pas parlé de cacher le signal de la vitrine au moment du tirage au sort, cela n'a aucun sens pour ceux qui ont déjà souscrit.

 
Ramiz Mavludov:

Mais, ce qui manque, c'est un outil comme le limiteur de pertes.

Voici un extrait du règlement :

Tous les paramètres d'abonnement doivent être spécifiés dans les paramètres du terminal MetaTrader :
  • la permission de copier les niveaux de Stop Loss et Take Profit,
  • pourcentage des fonds sur le compte de trading à utiliser pour l'achat/la vente sur la base des volumes des opérations de trading de la Source de Signaux,
  • la différence admissible entre le prix d'exécution et le prix d'une transaction à copier dans la source de signaux, dans laquelle les signaux de trading seront exécutés,
  • Le montant minimum de fonds propres sur le compte de trading à partir duquel les signaux de trading seront interrompus et toutes les positions seront fermées.
P.S. - abonnés pas si bêtes. Il reste 2,4 millions de fonds pour les abonnés...
 
Yevhenii Levchenko:


P.S. - abonnés pas si bêtes. Il reste 2,4 millions de fonds pour les abonnés...
Cependant, il croyait que des profits de plus de 200% par mois étaient réels et fiables).
 
Vasiliy Pushkaryov:
Cependant, il croyait que des profits de plus de 200% par mois étaient réels et fiables).
Comme ils ont économisé 2,4 millions, ils n'ont pas cru que c'était fiable.
 

Je n'avais pas remarqué. Je n'ai pas vérifié cet onglet depuis un moment. C'est une bonne nouvelle.


