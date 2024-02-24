L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 714
Existe-t-il un moyen d'alimenter ce MA dans un réseau neuronal pour l'analyser ou est-ce inutile ?
Encore une fois, chacun a son Graal, durement gagné et convoité. Si vous l'avez trouvé, utilisez-le. Pourquoi le coller là où il n'est pas nécessaire ?
Il n'y a qu'un seul graisseur ici - moi.
Alexander, tout le monde a déjà un graal dans son terminal, et je le leur ai montré.
La question est de savoir qui et combien peut en tirer profit.
Intensité des tick quotes pour AUDCAD (graphique de droite)
Fenêtre d'observation = 8 heures, fréquence de lecture = 2 secondes.
Tant que l'on ne trouvera pas une personne qui sait travailler avec l'intensité, aucun réseau neuronal ne pourra jamais prédire.
L'auteur du fil de discussion a décrit dans son blog une expérience où il prévoyait 18 points d'avance. Et pour chacune d'elles, il a fait une prédiction séparée par un système de MO différent (forêt de gbm, je crois).
N'est-il pas préférable de prévoir toutes les sorties d'un seul système (forêt/NS) à la fois ?Au fait, où a-t-il disparu ?
Je comprends que pour avoir 18 sorties, il faut aussi avoir un tas de neurones dans les couches cachées et le calcul sera long. Mais calculer 18 systèmes distincts est probablement encore plus long ?
J'ai vu son suivi en direct quelque part, avec des rendements faibles, mais cela semble fonctionner.
Dans l'ensemble, rien de très intéressant.
La question était la suivante : "N'est-il pas préférable de prévoir toutes les sorties d'un seul système (forêt/NS) à la fois ?"
Et en général, quels sont les avantages et les inconvénients de calculer N sorties par un système et N systèmes avec 1 sortie chacun.
La prévision et la classification ne sont pas du commerce. Même si vous obtenez des données d'entraînement satisfaisantes, il ne sera pas facile de négocier. C'est la différence entre la théorie et la pratique.
Comme je l'ai répété plus d'une fois avec quelques autres participants, l'attention de tous est focalisée sur la prochaine bibliothèque graphique (paquet, configuration des paramètres), comme avant sur un autre miracle industriel dans le style JMA et ainsi de suite.
Ceux dont les mains ne sortent pas de leur... Ils ont compris depuis longtemps qu'on ne peut pas obtenir une précision de prédiction supérieure à 55% pour 1 min, alors qu'elle est normalement de 52-53% et que la corrélation avec (Close-Open) la bougie suivante est d'environ 0.05 (R^2 = 0.0025), de plus cette prévision est très bruyante, alors que le moyennage détruit tous les avantages, mais c'est la réalité, la vérité à laquelle il faut s'adapter. Personnellement, je ne sais pas encore comment((( aucune stratégie de vente ne sort.
Le blog est très intéressant...
Eh bien, cela n'a pas de sens, car le NS devrait bien fonctionner dans un espace multidimensionnel et se diviser en un nombre quelconque de classes.
il est préférable de ne pas diviser quoi que ce soit en classes et en étiquettes
de cette façon, le processus d'apprentissage sera plus correct, mais plus difficile à mettre en œuvre
règles d'apprentissage en ligne
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1685&v=ZkZQwKizgLM
Je peux télécharger d'autres vidéos de formation et des exemples en python pour les personnes intéressées.