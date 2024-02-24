L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 720

Mihail Marchukajtes:

À la lumière des récentes découvertes, cela ne peut que me réjouir. Il ne reste plus qu'à transférer cette joie sur la facture. Peinture à l'huile :

Résultats dans le testeur depuis 23.02

Et voici le trading réel pour la même période.....

Les tests et le commerce réel sont donc des choses complètement différentes. ....

C'est là tout l'intérêt de développer un système de trading, quel que soit le modèle.

 
SanSanych Fomenko:

Vous ne comprenez pas, ou ne voulez pas comprendre, qu'un testeur et une transaction réelle NE PEUVENT PAS être fondamentalement différents l'un de l'autre. C'est le but du développement d'un système de trading, de n'importe quel modèle.

Mais pour une raison quelconque, ils sont différents, là où la chouette traîne, là où les stylos sont vilains. c'est le résultat.......

 
Vizard_:

https://www.youtube.com/watch?v=yZ-ADo4a-wo

C'est affreux quand un oncle aux cheveux gris est tordu, psychédélique. L'autre chose est Gamaze https://www.youtube.com/watch?v=glFdG6_64DE

 
Eh bien, qui l'aurait cru. J'essaie de déboguer l'indicateur dans le débogueur et je ne comprends pas pourquoi prev_calculated est toujours 0 ????. C'est les tics qui sont inversés. OK bien, comment passer à une nouvelle barre dans le débogueur ?????
 
Maintenant je regarde et mon prev_calculated est toujours zéro. Comment cela peut-il être ????

 
Mihail Marchukajtes:
Maintenant je regarde et mon prev_calculated est toujours zéro. Comment cela peut-il être ????

//--- return value of prev_calculated for next call
   return(0);
  }
 
Vladimir Karputov:

Merci mate !!!! Un siècle que tu vis, un siècle que tu apprends....

Je fais un peu de progrès, Rebs.

sur l'échantillon auets.

juste pour soutenir le thème.


 
Maxim Dmitrievsky:

juste pour soutenir le thème.


Allez, Maxim - déchire le Graal avec tes dents ! J'en ai volé un, mais il y en a assez pour tout le monde !

Alexander_K2:

Allez, Maxim - déchire le Graal avec tes dents ! J'en ai volé un, mais il y en a assez pour tout le monde !

Il reste un thème à terminer et il y aura un graal, mais il y a beaucoup à faire :)

