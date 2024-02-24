L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 710
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Montrez le côté droit du graphique des prix sur la même échelle avec des indentations...
voici la partie la plus intéressante, également pour les DT - les prévisions
ne peut pas
enveloppes c'est quoi ?
enveloppes
dans les indicateurs de tendance standard
la chose la plus intéressante ici, y compris pour DC - la prévision
ne peut pas
Donc je peux, mais pas toi ? Spécial ?))) Montrez-moi...
Donc je peux, mais pas toi ? Spécial ?))) Montrez-moi...
Vous avez tort. Les signaux ne sont plus là.
il y a un signal pour acheter dans un endroit non rentable et vice versa
ne peut pas
Ce n'est pas comme ça. Les signaux ne sont plus là.
il y a un signal pour acheter à un endroit défavorable et vice versa
Je ne peux pas.
J'en ai marre de rire)))). Merci)))
J'en ai marre de rire)))). Merci)))
vous êtes les bienvenus
faire une prédictionbonne chance
Bon, les grails ne sont pas encore distribués aujourd'hui, il est temps de se coucher.
Le graal n'est pas là, il est assis à côté de moi et regarde cette correspondance les yeux écarquillés.
vous êtes les bienvenus
faire une prédiction
Ouvrez vos yeux)))
Ouvrez vos yeux)))