L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 709
Je peux deviner ce que signifient ses niveaux, d'ailleurs.
Je suis littéralement en train de courir sur toutes les fumées en ce moment, baignant dans la sueur.
Si c'est ce que je pense, alors c'est vraiment un truc d'intensité commerciale, et il ne le montrera jamais. S'il se comprend lui-même, bien sûr :)) Désolé, Rena...
c'est très difficile de deviner quelque chose quand tout est caché et en plus vous ne maîtrisez pas le mataparat )))) alors ne comptez même pas sur moi pour y démêler quelque chose, j'ai mes propres cafards dans la tête....
Je peux comprendre si je suis soumis à une forte pression, c'est pourquoi j'écris toujours - je ne peux pas percevoir toutes ces choses sans résultats et spécificités.
Je ne comprends pas sans quelques détails et résultats.
Ce n'est pas une capture d'écran, c'est une souche.
Peut-être avez-vous besoin de l'aide d'un physicien ? Et pas n'importe quel physicien ! Expliquer le phénomène, pour ainsi dire... Le code, allez ! Et je donne l'explication la plus claire pour tous les désavantagés.
vendre/acheter
L'assistant ne veut pas se terminer
Messieurs, lisez attentivement mes posts, tous les secrets y sont.
Il n'y aura pas de code.
OK, les enveloppes ont un peu plus d'erreurs... mais c'est à peu près la même chose.
à partir des frontières, vous marchez plutôt bien, je suis d'accord avec ça.
Maxim, regarde les volumes d'échange.
Oui, cela semble être vrai :) mais je n'utilise pas les idées des autres, donc c'est bon, je suis juste curieux.
Montrer la partie droite du graphique des prix à la même échelle avec des indentations...
OK, les enveloppes ont un peu plus d'erreurs... mais c'est à peu près la même chose.
