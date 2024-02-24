L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 709

Nouveau commentaire
[Supprimé]  
Alexander_K2:

Je peux deviner ce que signifient ses niveaux, d'ailleurs.

Je suis littéralement en train de courir sur toutes les fumées en ce moment, baignant dans la sueur.

Si c'est ce que je pense, alors c'est vraiment un truc d'intensité commerciale, et il ne le montrera jamais. S'il se comprend lui-même, bien sûr :)) Désolé, Rena...

c'est très difficile de deviner quelque chose quand tout est caché et en plus vous ne maîtrisez pas le mataparat )))) alors ne comptez même pas sur moi pour y démêler quelque chose, j'ai mes propres cafards dans la tête....

Je peux comprendre si je suis soumis à une forte pression, c'est pourquoi j'écris toujours - je ne peux pas percevoir toutes ces choses sans résultats et spécificités.

Je ne comprends pas sans quelques détails et résultats.

 
Maxim Dmitrievsky:

Ce n'est pas une capture d'écran, c'est une souche.

 
Renat Akhtyamov:


Peut-être avez-vous besoin de l'aide d'un physicien ? Et pas n'importe quel physicien ! Expliquer le phénomène, pour ainsi dire... Le code, allez ! Et je donne l'explication la plus claire pour tous les désavantagés.

 
Renat Akhtyamov:

vendre/acheter

L'assistant ne veut pas se terminer

Je pensais que High and Low...
 
Alexander_K2:

Peut-être avez-vous besoin de l'aide d'un physicien ? Et pas n'importe quel physicien ! Expliquer le phénomène, pour ainsi dire... Le code, allez ! Et je donne l'explication la plus claire pour tous les déshérités.

Messieurs, lisez attentivement mes posts, tous les secrets y sont.

Il n'y aura pas de code.

[Supprimé]  
Renat Akhtyamov:

OK, les enveloppes ont un peu plus d'erreurs... mais c'est à peu près la même chose.

à partir des frontières, vous marchez plutôt bien, je suis d'accord avec ça.

 
Maxim Dmitrievsky:

OK, les enveloppes ont un peu plus d'erreurs... mais c'est à peu près la même chose.

à partir des frontières que vous avez assez bien, je suis d'accord avec ça.

Maxim, regarde les volumes d'échange.

[Supprimé]  
Alexander_K2:

Maxim, jette un coup d'œil aux volumes d'échanges.

Oui, cela semble être vrai :) mais je n'utilise pas les idées des autres, donc c'est bon, je suis juste curieux.

 
Renat Akhtyamov:

Messieurs, lisez attentivement mes posts, tous les secrets y sont.

Il n'y aura pas de code.

Montrer la partie droite du graphique des prix à la même échelle avec des indentations...

 
Maxim Dmitrievsky:

OK, les enveloppes ont un peu plus d'erreurs... mais c'est à peu près la même chose.

à partir des frontières vous marchez plutôt bien, je suis d'accord avec ça

l'enveloppe est quoi ?
1...702703704705706707708709710711712713714715716...3399
Nouveau commentaire