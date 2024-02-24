L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 707
avez-vous une capture d'écran des dernières cotations d'eurobucks pour n'importe quel tf ?
capture d'écran ci-dessus
Ce n'est pas une capture d'écran, c'est une souche.
En bref, prenez une enveloppe avec un tel réglage et ne vous en faites pas.
Sorcier, je ne suis pas là pour me vanter.
Je montre seulement comment cela devrait être, comme une variante.
Alors ça n'a pas marché pour vous ? Et vous auriez aimé que ce soit le cas ?
Ouais,
c'est juste que la question et la réponse sont les mêmes...
Il suffit de poser une telle question et de donner la même réponse...
Mets la dinde dehors quelques minutes, pourquoi tu ne te dégonfles pas ? Le respect des garçons vaut beaucoup. Vous mettez toujours le numéro d'article et ainsi de suite...
Eh bien, essayez de l'échanger
Eh bien, tout le monde négocie en toute sécurité dans le plat, et ils perdent aussi avec succès dans la tendance.
Il tient compte de l'intensité dans les calculs, les enveloppes ne sont pas valables.
Eh bien, éteins la dinde pendant quelques minutes, ne sois pas si con. Le respect des garçons vaut beaucoup. Tu l'as toujours fait...