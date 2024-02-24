L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 715
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Moi-même et quelques autres contributeurs l'avons répété plus d'une fois, mais l'attention de tous est focalisée sur une autre bibliothèque graal (paquet, configuration de paramètres), tout comme avant sur une autre industrie miracle à la JMA, etc.
Ceux dont les mains ne sortent pas de leur... Ils ont compris depuis longtemps qu'on ne peut pas obtenir une précision de prédiction supérieure à 55% pour 1 min, alors qu'elle est normalement de 52-53% et que la corrélation avec (Close-Open) la bougie suivante est d'environ 0.05 (R^2 = 0.0025), de plus cette prévision est très bruyante, alors que le moyennage détruit tous les avantages, mais c'est la réalité, la vérité à laquelle il faut s'adapter. Personnellement, je ne sais pas encore comment faire((( Je n'ai pas de bonne stratégie.
Vous voyez, ce qui importe ici, c'est l'approche du marché dans son ensemble. S'il est bon, le TS ne sera pas long à mettre en œuvre. Lisez mon article..... son point principal est de montrer l'approche du marché..... Si vous l'abordez correctement, vous pouvez obtenir un avantage intéressant. Et ceux qui agoldelo se jettent sur la citation comme sur BP instable....... Ils ont tendance à rester avec ce qu'ils avaient au départ. Vous devez avoir une vision plus large du marché. Découvrez ce que sont les options, comment se forment les attentes, comment elles sont ensuite négociées et comment le prix réagit ensuite. Cela me semble être l'une des approches les plus correctes..... IMHO
Ce qui est exactement ce que j'avais besoin de prouver. C'est l'OOS du premier février. Le nombre de transactions est inférieur à 60 et la courbe d'équilibre n'a pas connu de forte baisse. Un bonheur étonnant. Besoin de plus de tests...
Et en voici une avec un stop de 500 pips....
Et ici, j'ai supprimé les signaux "Ne sait pas" et laissé SEULEMENT les signaux dans lesquels l'IA a une confiance totale. C'est une belle photo. Et tout est sur OOS, au cas où vous ne l'auriez pas encore compris.....
Alors, qui a le graal là-bas ? ? ???????!!!!! Besoin de plus de tests.....
C'est dommage, ça s'est avéré être un complot d'entraînement. Je suis en train de le refaire. .... On va voir comment ça se passe...
Mais ici, j'ai supprimé les signaux "je ne sais pas" et laissé SEULEMENT les signaux dans lesquels l'IA a une confiance totale. C'est une image de beurre. Et tout est sur OOS, au cas où vous ne l'auriez pas encore compris.....
Autant que je me souvienne, Reshetov lui-même a dit de le faire - n'utiliser que les signaux dans lesquels le modèle est confiant. Il est même passé à un comité de deux modèles pour cela, afin d'obtenir un classificateur ternaire avec eux. Vous auriez dû refuser les signaux "Je ne sais pas" dès le début.
Autant que je me souvienne, Reshetov lui-même a dit de le faire - n'utiliser que les signaux dont le modèle est sûr. Il est même passé à un comité de deux modèles pour obtenir un classificateur ternaire avec eux. Vous auriez dû abandonner les signaux "je ne sais pas" dès le début.
Je vais... En ce moment, je forme un modèle avec OOS à partir de début février, voyons comment cela se passe ce mois-ci...
Pas aussi rose que le message précédent, mais 100% hors service.
Et celle-ci, sans l'arrêt....
Mihail Marchukajtes:
Dans ce mode de test et d'optimisation, vous ne pouvez pas utiliser de stops et de prises, ni ouvrir/fermer/changer des transactions au milieu d'une barre. Toutes les opérations de trading dans le conseiller expert doivent être effectuées uniquement au début de la barre.
Le terminal doit être connecté au serveur de négociation tous les jours de négociation sans interruption, afin de recueillir l'historique correct des barres. Si le terminal est éteint et manque quelques barres, il téléchargera les données depuis le serveur de négociation. Et en traitant dans 95% des cas, il ne donne rien au lieu d'un véritable ohlc.
Toute violation de ces règles entraînera un résultat erroné.
Il vaut mieux transférer la stratégie sur MT5, elle y est testée de manière tout à fait honnête en mode ticks réels.
Comme une vieille tradition, vous pouvez utiliser tickstory pour insérer de vrais ticks du courtier Dukascopy dans MT4, alors les tests seront beaucoup plus crédibles.
Dans ce mode de test et d'optimisation, vous ne pouvez pas utiliser les stops et les takeaways, ni ouvrir/fermer/changer des trades au milieu d'une barre. Toutes les opérations de trading dans le conseiller expert doivent être effectuées uniquement au début de la barre.
Le terminal doit être connecté au serveur de négociation tous les jours de négociation sans interruption, afin de recueillir l'historique correct des barres. Si le terminal est éteint et manque quelques barres, il téléchargera les données depuis le serveur de négociation. Et en traitant dans 95% des cas, il ne donne rien au lieu d'un véritable ohlc.
Toute violation de ces règles entraînera un résultat erroné.
Il vaut mieux transférer la stratégie sur MT5, elle y est testée de manière tout à fait honnête en mode ticks réels.
Comme une vieille tradition, vous pouvez utiliser tickstory pour insérer de vrais ticks du courtier Dukascopy dans MT4, après quoi les tests seront beaucoup plus crédibles.
Je ne travaille que sur la première mesure. Les résultats du testeur sont donc fiables.... 100%
Vous voyez, c'est l'approche du marché dans son ensemble qui compte. Si c'est le bon, il ne faudra pas longtemps pour que le TS fasse effet. Lisez mon article..... son point principal est de montrer l'approche du marché..... Si vous l'abordez correctement, vous pouvez obtenir un avantage intéressant. Et ceux qui agoldelo se jettent sur la citation comme sur BP instable....... Ils ont tendance à rester avec ce qu'ils avaient au début. Vous devez avoir une vision plus large du marché. Découvrez ce que sont les options, comment se forment les attentes, comment elles sont ensuite négociées et comment le prix réagit ensuite. Cela me semble être l'une des approches les plus correctes..... IMHO
Je l'ai lu, il est aussi absurde que votre post.
Lisez-le, aussi ridicule que votre post.
Oh, bien. La critique est de rigueur..... Bien joué.....
Dis-moi, qu'est-ce qui est si ridicule dans mon post ? Quel est le problème ? ? ???
Michail, comment se sont terminées les expériences d'entropie/non-entropie ?